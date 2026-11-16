Planificar una mudanza implica considerar distintos aspectos para evitar imprevistos y lograr que cada etapa se desarrolle de manera ordenada. En esta entrevista, Tomás Coronato explica cuáles son los detalles que hacen la diferencia al organizar un traslado y cómo acompañar al cliente durante el proceso.

1. ¿Qué datos piden en el primer contacto?

En MUDANZAS BOOMERANG empezamos por la fecha, el origen y el destino. Si la fecha todavía está abierta, nos sirve saber qué días tiene disponibles la persona. Después preguntamos si se muda de una casa o un departamento, en qué piso está cada domicilio y qué quiere que hagamos nosotros. Hay clientes que preparan sus propias cajas y solo necesitan que protejamos y traslademos los muebles. Otros necesitan ayuda con el embalaje de toda la casa.

2. ¿Qué conviene tener a mano antes de pedir un presupuesto?

Lo más práctico es recorrer la casa ambiente por ambiente y grabar un video de lo que se va a llevar. Que muestre los muebles, pero también lo que suele quedar fuera del primer recuento, como las plantas del balcón, las cosas del lavadero y las cajas de libros. Si todavía no armó las cajas, con un estimado podemos empezar. También ayuda saber si hay camas o placares para desarmar, o televisores que hay que bajar de la pared.

3. ¿Por qué importa la cantidad y el tipo de objetos?

Con el inventario calculamos el volumen en metros cúbicos y definimos qué vehículo, cuántas personas y qué materiales hacen falta. El tipo de objeto también cambia el trabajo. Un espejo grande necesita protección específica y varias cajas de libros pueden sumar bastante peso aunque ocupen poco lugar. Si el listado se queda corto, el día de la mudanza podemos necesitar más tiempo de carga o más espacio en el camión.

4. Además del volumen, ¿qué influye en la cotización?

Miramos la distancia en kilómetros y cómo se puede cargar y descargar en cada dirección. Importan el piso, el tamaño del ascensor, la forma de la escalera y dónde puede estacionar el camión. Un edificio puede tener ascensor y aun así requerir que el sillón baje por escalera. Si el camión tiene que quedar lejos de la entrada, cada viaje desde el domicilio lleva más tiempo. Esos detalles pueden cambiar el presupuesto incluso en una mudanza de pocas cuadras.

5. ¿Qué pasa si aparece algo que no estaba previsto?

Si el cliente nos avisa antes, revisamos el presupuesto y ajustamos el equipo, el vehículo o el tiempo de trabajo según lo que cambió. Si lo descubrimos durante la mudanza, hay que evaluar qué se puede resolver con el personal y los materiales que tenemos ahí. Por ejemplo, si una heladera no entra por el ascensor, primero vemos si puede pasar por la escalera. Si hace falta una maniobra por balcón, tenemos que evaluar el acceso y coordinarla antes de hacerla.

6. ¿Cómo acompañan al cliente en esa primera etapa?

Para nosotros, la empatía empieza por escuchar qué le preocupa a cada persona. Hay quien todavía está esperando las llaves y quien tiene la fecha confirmada pero está desbordado con el embalaje. A partir de eso, le damos un trato personalizado y acordamos cómo ayudarla. Después de enviar el presupuesto, seguimos en contacto para resolver dudas, confirmar lo que quedó pendiente y ajustar el plan si algo cambia. Queremos que la persona llegue al día de la mudanza con tranquilidad, sabiendo qué tiene que preparar y de qué nos vamos a ocupar nosotros.

7. ¿Qué diferencia hay entre una cotización rápida y un presupuesto detallado?

Una cotización rápida sirve para tener una referencia de precio. Un presupuesto detallado deja por escrito qué incluye el servicio, qué vehículo y equipo vamos a asignar y cuánto tiempo estimamos para el trabajo.

Para que una mudanza salga bien, hay que estar en los detalles, planificar cada etapa y llevarla a cabo con el mismo cuidado. Eso empieza por definir dónde va a estacionar el camión en cada domicilio. Sigue con el embalaje, la carga y la descarga, y termina cuando acomodamos las cosas en el nuevo domicilio, según lo que hayamos acordado con el cliente.

8. ¿Qué le recomendarías a alguien que está por mudarse?

Que haga una lista de lo que se lleva, grabe un video de cada ambiente y averigüe si tiene que reservar el ascensor o respetar un horario de mudanza en alguno de los edificios. Antes de reservar, que revise por escrito quién embala, qué se desarma y qué se vuelve a armar. Y si después suma muebles o cambia la dirección, que avise cuanto antes. Con tiempo podemos ajustar el plan antes de que salga el camión.

por CONTENT NOTICIAS