Gabriel, ¿qué necesidad del mercado los impulsó a crear Polko?

Polko nació de un problema que conocíamos de cerca: el productor asesor de seguros pasaba buena parte de su día entrando y saliendo de los sistemas de cada aseguradora, cada uno con su usuario, su interfaz y su lógica. Mucho tiempo operativo y poco tiempo para asesorar. Nos propusimos construir una herramienta que ordenara ese día a día y pusiera la tecnología al servicio del productor.

¿Qué herramientas concretas ofrece hoy la plataforma para el día a día del productor?

Polko es una plataforma digital, gratuita para el productor, que permite multicotizar, comparar coberturas, emitir y gestionar la cartera desde un solo lugar. Hoy integra 10 aseguradoras y seis ramos, entre ellos automotor, moto, hogar, accidentes personales y asistencia al viajero. Además, cada productor puede generar comparativas en PDF con su propia marca, tener su sitio web de cotización, crear un esquema de trabajo con vendedores y socios y capacitarse sin costo en la Academia Polko.

Con más de 1.000 usuarios activos, ¿cuáles son los próximos objetivos de expansión?

Queremos seguir sumando aseguradoras, productos y herramientas, y consolidar una comunidad de productores que crezca en conjunto. Como mencionaban, ya son más de 1.000 los productores que trabajan con Polko y el objetivo es llegar a cada rincón del país, en un mercado que concentra de alrededor de 40.000 profesionales.

¿Cuáles son los principales diferenciales de Polko frente a otras opciones del mercado?

Tres cosas. Primero, es totalmente gratis para el productor: no cobramos suscripciones ni membresías por su uso, y cada productor tiene su código en las compañías y comisiona directamente a ellas. Segundo, no es solo un cotizador, es un sistema de trabajo completo, desde la cotización hasta la gestión de la cartera y los siniestros. Y tercero, el acompañamiento: detrás de la plataforma hay un equipo que da soporte en tiempo real por WhatsApp, videollamada o correo.

Mirando en retrospectiva el desarrollo del proyecto, ¿qué aprendizaje clave cambiarían en el inicio?

Nos gusta tener feedback constante con los productores, pero es algo que empezamos a hacer con el software ya desarrollado, probablemente si lo hubiéramos hecho antes hubiésemos avanzado más rápido. Las mejoras más importantes de Polko salieron de conversaciones con ellos, y hoy esa escucha es parte central de cómo trabajamos.

Web: ww.polko.com.ar

Instagram y TikTok: @somospolko

LinkedIn: Polko SAS

Mail: [email protected]

WhatsApp: 351 8687 927

por CONTENT NOTICIAS