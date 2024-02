“El perdón no cambia el pasado, cambia el futuro"

El perdón es una cualidad única y poderosa que nos permite liberarnos de resentimientos, rencores y emociones negativas asociadas a una situación pasada. Es un acto de generosidad y comprensión hacia uno mismo y hacia los demás.



El perdón implica aceptar que todos cometemos errores y que es parte de nuestra naturaleza humana equivocarnos. Al perdonar, nos liberamos de la carga emocional que llevamos y abrimos espacio para la sanación y el crecimiento personal.

Perdonar no es olvidar lo que ha sucedido, ni tampoco justificar o minimizar las acciones de la otra persona. Es necesario establecer límites para evitar que se repita el daño. Sin embargo, el perdón nos permite soltar el enojo y el resentimiento logrando así avanzar hacia la paz interior.

El perdón es un proceso personal que muchas veces no es

fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Requiere de mucha valentía y compasión. Implica dejar de lado el deseo de venganza y de castigo y optar por la comprensión y la reconciliación.

El perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Nos libera de vivir atados al pasado, y nos permite crecer y evolucionar como seres humanos.

El perdón, no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía y amor… que trasciende el resentimiento y nos permite abrirnos a nuevas experiencias y relaciones positivas.

No esperes que pase más tiempo, recuerda que a veces no hay más tiempo, no hay mañana, recuerda que el perdón te sana, nos sana.

por CEDOC