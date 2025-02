Escribana Fernanda Cortez

Dra. Cortez, ¿por qué elegiste esta profesión?

Elegí ser Escribana, porque amo el Derecho Público y el Derecho Privado, me encanta la relación entre el estado y la sociedad, y comprendí que siendo escribana podría ser un buen nexo entre el estado y la sociedad es decir las personas, para que puedan llevar adelante sus proyectos a través del asesoramiento jurídico personalizado y claro.

¿Qué tareas hace un Escribano?

Un escribano autentica documentos, certifica firmas, redacta y otorga escrituras públicas como compraventas, hipotecas, testamentos y poderes. También constituye sociedades, certifica copias, realiza actas notariales, asesora en algunas cuestiones de las sucesiones, ya que, en la República Argentina, las sucesiones son tramitadas por abogados. Formaliza diversos contratos comerciales y civiles.

A su vez, brinda asesoramiento jurídico y custodia documentos originales, actuando como garante de seguridad y transparencia jurídica.

¿Cómo te proyectas con tu profesión de cara al mediano plazo?

Siempre en crecimiento. Nunca voy a olvidarme de mis orígenes. En mi familia, mis padres no eran profesionales, yo soy la primera profesional y me ha costado mucho estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder pagar mis estudios y recibirme. Siempre con dedicación y perseverancia he llegado a cumplir mis metas y avancé y lo sigo haciendo de manera lenta pero continua.

¿En qué área del Derecho te especializas y cómo ayudas a las empresas?

Me especializo en el Derecho Societario en todo lo relacionado a la constitución de sociedades comerciales y manejo todos los trámites referidos a las sociedades comerciales. Además, brindo asesoramiento continuo a estas empresas, acompañándolas en su crecimiento y desarrollo.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

La simpleza y el trato igualitario con todos mis clientes. A la escribanía vienen personas de mucho poder adquisitivo como de personas de bajos recursos, y todas reciben el mismo trato y respeto.

Datos de contacto:

Web: www.escribanafercortez.com

Instagram: escribana.fercortez

Mail: [email protected]

Celular: 1134702905

