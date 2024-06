Lorena Miraballes Kukurian conoce Santos en el Litoral Paulista

¿Cómo estás Lorena? Nunca te quedas quieta. ¿Dónde te encontrás ahora?

Muy bien querido. Gracias y un placer trabajar con vos. En realidad estoy en Punta, estuve en São Paulo la semana pasada, donde aproveché la ida también para comenzar a conocer el Litoral Paulista y fui de visita por el día a conocer la ciudad de Santos.

¿Qué te pareció toda la zona del Litoral Paulista?

Bueno por ahora de lo que empecé a conocer fue todo una sorpresa, el viaje es de hora y minutos y jamás me imaginé que la ruta fuera tan linda y pintoresca, en altura, entre morros y túneles, con unas vistas maravillosas a la naturaleza abundante del país. Va recorriendo la Sierra del Mar y la Mata Atlántica. Aire puro. Todo un placer. Es la autopista dos Imigrantes que consta de 44 viaductos, siete puentes y catorce túneles, y 58,5 km de extensión.

La ciudad de Santos posee unos de los puertos más grandes de América, es donde está radicado el célebre Santos Fútbol Club, pues es donde jugó Pelé toda su carrera profesional. Además de morros maravillosos, entre sus principales puntos turísticos están sus playas y sus jardines increíbles a sus orillas, siendo el mayor jardín frontal de playa en extensión del mundo.

Visité el acuario municipal donde se pueden apreciar pingüinos, también recorrí el museo del café en el centro histórico, instalado en el palacio de la antigua Bolsa Oficial de Café e inaugurado en 1922, y el orquideario y claro, está hay muchos otros atractivos, como el museo de Pelé o jardín botánico que quedarán para una nueva visita.

¿No llegaste a Guarujá?

No en esta ocasión, espero para la próxima. Me resulta interesante que se cruza en balsa como en la isla de Ilhabela. Aunque en un futuro quizá se concrete una mega obra como es el túnel submarino Santos - Guarujá.

Donde la longitud total de la conexión en Baixada Santista será de 1.5 km, y sumergido a 870 metros, bajo el canal del puerto. Estará compuesto por seis módulos de hormigón pre modulado.

La infraestructura en un lugar de turístico cercano a una megalópolis es muy importante ¿Cómo notaste ese aspecto en todo lo que tiene que ver con el área del litoral Paulista?

¡Sin lugar a dudas! São Paulo es un estado privilegiado porque además de tener una cuidad imponente y de las más diversas y ricas culturalmente, además de su riqueza y prosperidad, de ser centro financiero, de recibir un gran turismo por concepto de congresos y convenciones, a poca distancia ya se tiene acceso a playas e islas maravillosas. Tienen que estar preparados para todo ese desplazamiento y movilidad turística interna en las ferias y vacaciones por un lado y de otros estados que se acercan también a embarcar cruceros hacia Río, Bahía y Nordeste en Santos, además del turismo internacional que llega a la ciudad y seguramente también visiten el litoral. La rodovia dos Imigrantes que ya les mencioné es impactante, ¡toda una obra de ingeniería!, de grandes y extensos túneles entre morros. ¡Mi idea y deseo es seguir descubriendo y profundizando la región!

También estuviste reunida con las autoridades de Turismo de Sao Paulo. ¿Qué nos poder contar de ese encuentro?

¡Así es! En esta ocasión y gracias a Paulo, un gran amigo de la colectividad armenia, que me contactó con uno de sus principales técnicos y de vasta experiencia en el ramo (50 años). Encuentro muy concreto y expeditivo donde fui escuchada sobre mis inquietudes. Deseo contribuir al país en el área, pienso que puede y más allá de que con el turismo interno se autoabastecen, recibir muchos más turistas internacionales, tiene grandes tesoros y lugares exóticos increíbles que el mundo desconoce, además de esa energía única y tan buena que siempre te comento. ¡El país feliz!

Hay tres temas que siempre se asocian a Sao Paulo que son la seguridad, el tránsito vehicular y la contaminación ambiental. ¿Cómo encontraste estos aspectos en esta última visita?

Bien, te cuento… aunque algo ya habíamos hablado el año pasado, la seguridad la encuentro muy bien. Recorro la ciudad aunque siempre con precaución, pero no tengo esa sensación de peligrosidad que he tenido cuando he estado en Río de Janeiro por ejemplo, donde desde el vamos ya los hoteles al llegar te ponen en alerta de cuidarte, sobre todo el celular, lo mismo en Buenos Aires.

Me muevo mucho en Jardim Paulista y recorro las calles super tranquila, claro está que en los horarios comerciales de lojas y restaurantes.

La contaminación ambiental si está ni te enterás, sé que en China e India u otras ciudades asiáticas de mucha población es muy considerable. Es un tema más preocupante en Asia que en América te diría.

Respecto del tránsito como en toda gran ciudad hay horarios pico, salida del trabajo, viernes, ferias. El gobierno realiza muchas obras de infraestructura, trenes, metros, rodovías, ciclovías, etc. São Paulo no está en la lista de las ciudades con el peor tránsito.

¡Gracias Lorena y hasta la próxima! como siempre muy interesante todo lo que nos contás.

Contacto:

Ig: @lorena.kukurian

What: + 598 94 46 77 29

por CEDOC