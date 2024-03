El diferencial de NinjaLabs está en la combinación de teoría y práctica que Iván, habiendo estudiado en distintas Escuelas de Negocios del mundo, junto con la calidad certificada de sus profesores, aportan en cada mentoría. Además, esta propuesta, desde un especial énfasis en el desarrollo personal, posibilita que la academia no sólo enseñe habilidades técnicas, sino que también prepare a los estudiantes para los desafíos reales del mercado laboral.

En el ámbito del marketing digital, la mejor manera de certificar el servicio es midiendo los resultados: en Ninjalabs tenemos muchos casos de éxitos concretos. Estudiantes de 19 a 26 años de todo el país han logrado mejorar significativamente sus ingresos gracias a perseguir un propósito claro, con formación estratégica y la realización sólida del modelo de negocios. Pero, sin dudas, lo más gratificante es fomentar y generar un nuevo estilo de vida en los alumnos y mentoreados. Muchos de ellos se convierten en nómades digitales con una gran consciencia de su identidad y objetivos. En este sentido, la academia está comprometida con el crecimiento económico de Argentina. Para nosotros no hay frases menos reales que "no hay oportunidades" o "los jóvenes no quieren hacer nada". NinjaLabs nace de una iniciativa argentina y queremos colaborar en el hermoso país del que formamos parte.

Dado nuestro crecimiento exponencial, ya estamos lanzando nuevas formaciones que combinan lo último en habilidades digitales, manteniéndonos constantemente actualizados en las tendencias y centrados en nuestros cuatro pilares: formación intelectual, salud mental, salud física y modelo de negocios.

NinjaLabs es más que una academia; es una comunidad para aprender, crecer con otros y abrirse a nuevas oportunidades.

