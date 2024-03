Trinarmonycoach: Diseñando mi vida en la etapa Silver

Trina, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

En mi vida me he encontrado con varias circunstancias, que me han llevado a reorganizarme internamente. En marzo cumplo mis 62 años, y con orgullo pertenezco a la Generación Silver.

Soy venezolana y actualmente vivo en Panamá con mi esposo e hija, el cambio de país fue algo que, a pesar de estar planeado por razones de situación de mi país natal, me costó mucho internalizarlo y procesarlo.

En 2020, me certifiqué como Coach Ontológico, no tenía idea que era el Coaching y eso llegó a mi vida para sanarme y ser mi terapia. En el proceso de la formación, me descubrí como persona, esa transformación del ser que tan importante es, en ese espacio interno conmigo. Como los pensamientos y emociones nos pueden sabotear o ayudar, el Coaching me abrió la puerta para ese darme cuenta de que yo tenía la llave de mi sanación interna.

Reconozco que la vida nos ofrece oportunidades en los momentos indicados y me estoy disfrutando tanto estos aprendizajes, logros obtenidos a nivel personal y profesional que ni a mis 20 años, me llegué a sentir tan radiante, feliz, motivada y plena en lo que actualmente realizo. En estos años desde el 2019, me reconozco como la mujer que decidí salir de mi zona de confort, para desarrollar otro cambio de mirada en positivo con constancia y descubriéndome cada día, sabiendo que tengo debilidades y fortalezas y que las fortalezas han sido las herramientas las cuales me han levantado y he resurgido como el Ave Fénix.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Actualmente mis servicios profesionales es el apoyar a las personas en sesiones de Coaching 1 a 1, como también Group Coaching, impartir talleres y charlas motivacionales de un tema específico. Soy facilitadora de mesas de transformación de John C, Maxwell, que es promover el diálogo entre sus participantes de manera guiada, coherente y critica para analizar temas específicos.

Datos de contacto:

Instagram: @trinarmonycoach

Facebook y LinkedIn: Trinarmonycoach

Celular: +507 63073929

por CEDOC