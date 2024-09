REF: Estímulos para construir un liderazgo sustentable de alto impacto

REF es una organización global que diseña juntas asesoras de pares, para líderes empresariales de primer nivel y potencia en cada encuentro la sabiduría que surge de la Inteligencia Colectiva.

Cada año los miembros de los grupos REF se reúnen con el objetivo de celebrar una nueva temporada compartida y lanzarse hacia los nuevos desafíos que deparan los tiempos venideros. Se seleccionó una consigna que funcionó como eje temático alrededor del cual los participantes se incomodaron a sí mismos y dieron paso a una empeñada reflexión. Este evento REF estuvo marcado por el tópico "IMPACT” y un abordaje profundo en torno a los principales pilares de sustentabilidad en el ámbito empresarial.

Estas temáticas fueron tratadas desde la firme convicción de que los líderes empresariales tienen entre sus manos y en su metro cuadrado inmediato, las herramientas para contribuir al desarrollo de la sociedad, comprendiendo a su vez, los beneficios que estas acciones promueven tanto a nivel externo como interno. La línea de largada de esta nutritiva jornada estuvo signada por una contundente invitación: “Hoy es un día de Inteligencia colectiva exponenciada, aprovechémosla. REF es estímulo, es búsqueda constante de aquellas oportunidades que nos fortalezcan, es la construcción de una sólida red de crecimiento” expresó Patricio Fedio, IBP REF en Argentina, en relación al espíritu de este encuentro. Y así fue.

Los múltiples intercambios entre pares motivados por el genuino deseo de crecer colmó el evento de encuentros que fortalecen su red de networking como estrategia de resistencia ante los obstáculos y desafíos del contexto actual. Juntos profundizaron sobre su rol de liderazgo, su poder en potencia y la capacidad de transformarse a sí mismos para influir positivamente en el mundo que nos rodea.

El evento contó con la participación de oradores de altísima calidad quienes con sus experiencias de liderazgo y vastos conocimientos, incentivaron a los participantes a abrir nuevos interrogantes y dar un paso más en el sentido de la transformación personal y social con el foco puesto en la sustentabilidad.

Javier García Moritán, director ejecutivo de GDFE, realizó una exposición bajo el título “Cómo diseñar un capitalismo de tono más humano” y convocó a los presentes a repensar su rol diferencial como líderes empresariales y la capacidad de orientar actividades de nuestras organizaciones hacia horizontes más sustentables que beneficien nuestro entorno. Además nos compartió reflexiones de su libro “La acción colectiva” (2024) donde a través de entrevistas a más de 20 CEOs concluyó que la realización personal de la mayoría de los líderes estaba en torno a poner los propios dones al servicio de una causa mayor. Por lo que invitó a los presentes a reflexionar cómo contribuir al bien público.

Seguidamente Juan Thomas, director ejecutivo de Fundación Potenciar Solidario compartió sobre la enorme labor realizada por dicha organización en la primera línea de la realidad junto a sus protagonistas. “Soñemos una Argentina y aportemos para construirla” alentó Thomas a los miembros y los invitó a reflexionar sobre qué temáticas del orden social le provocan conmoción y prosiguió a compartir estrategias de participación e intervención que son como “granos de mostaza”, aportes pequeños pero llenos de vida.

Para cerrar el primer bloque de speakers, Anabel Perrone, CEO de Because Energy Matters, abrió su conferencia con la pregunta “¿Cómo manejar la complejidad de los riesgos en los negocios y su vinculación con el clima?” Y brindó a los presentes herramientas concretas para empezar a darle a sus empresas y organizaciones un perfil sustentable, diverso e inclusivo bajo el lema “A tu ritmo, con tu roadmap, a tu riesgo”, poniendo sobre la mesa la necesidad de comprensión del entorno y contexto del que forma parte nuestro negocio.

Dando comienzo al segundo tiempo de este encuentro, Pedro Friedrich de Sistema B Argentina, compartió a los participantes interrogantes incómodos y “ácidos” para seguir reflexionando y herramientas de gestión del triple impacto. A continuación Patricio Fedio, con el objetivo de potenciar el liderazgo antifrágil en cada uno de los presentes, invitó a los miembros a participar de una de sus clásicas dinámicas de reflexión out of the box, completando un esquema de cancha de formación de equipo que responda a la pregunta “¿Cuál es mi gameplan del 2025?” basado en las 7As que los capitanes no deben perder de vista en su planificación anual.

Luego de los anuncios de nuevas actividades exclusivas para miembros REF, entre las que destacó foros para hijos de miembros que se insertan en el mundo laboral, comenzó la entrega de reconocimientos a aquellos líderes REF que con su ejemplo inspiran el crecimiento de sus pares. La jornada llegó a su fin con un divertido sorteo donde los premios eran regalos de las empresas de cada uno de los miembros que, en ánimos de compartir y seguir tendiendo puentes, obsequiaron para la ocasión.

Entre risas y abrazos el encuentro terminó con una foto conmemorativa donde la bandera Argentina y las alegres sonrisas ocuparon el centro del retrato. El aporte que REF realiza es de altísimo impacto y valor para líderes que están buscando constantemente su evolución acorde a la nueva era. En este ámbito desarrollan una nueva posibilidad de reflexión conjunta, una mirada colectiva y un proceso de sensibilización que permite salir de la individualización, adquiriendo aprendizajes conjuntamente.

Las decisiones de los altos cargos suelen darse en ámbitos de mucha soledad, por lo que REF promueve contención entre pares y proporciona herramientas concretas para construir redes de pensamiento colectivo que mejoran el rendimiento individual y potencian las organizaciones.

Estas redes de networking de alta confianza y confidencialidad se convierten en un valor fundamental para el crecimiento de un líder en el escenario empresarial actual. Cada miembro afirma con agradecimiento, que el crecimiento dentro de REF les ha proporcionado una fortaleza inusitada que ha repercutido en sus vidas tanto a nivel profesional como personal.

https://ref.global/

por CEDOC