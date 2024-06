Roxana Lambrecht: Tres clientes y tres caras de la ¿misma? moneda

Hoy fue un lunes particular.

Yo suelo arrancar bien arriba. Amo mi actividad. Amo ayudar, amo planificar con mis clientes, amo acompañar a mi equipo, amo lo que hago...

Sin embargo, este lunes fue diferente.

Con un dejo amargo -bien, muy amargo- en el arranque.

Apenas encendí el teléfono, recibí un mensaje; de esos mensajes que no quiero escuchar; me atrevo a decir, "no queremos escuchar".

Una querida clienta falleció a los 49 años. Se fue Gabi, con su enorme sonrisa como estandarte, como último acto volitivo. Así, tal cual. Tan cruel.

Porque la metástasis la acorraló. ¿Cómo puede ser? ¡Si ella ya había ganado esa batalla!

Esos misterios que no tienen respuesta…

Pero por favor, qué tristeza más grande...

Ahora a darle una mano a su familia para cobrar los dólares que con mucha ilusión ahorró a lo largo de 15 años, con vistas a un retiro "seguro".

A media mañana, me contactó otro cliente, Andrés.

Tan querido y apreciado como Gabi; a algunos clientes realmente uno los siente casi parte de sus amigos...

Entre mensaje y mensaje me comentó que acaba de ser papá.

La muerte y la vida; la vida y la muerte. Las dos caras de la moneda.

Afortunadamente el día terminó con un cumple de 50 de otra cliente y amiga, rodeada de sus afectos. Mi querida Eliana.

A mí me duró todo el día ese sabor agridulce y ambiguo, esa montaña rusa que es ni más ni menos que la Vida. Y eso que, desde hace muchos años, con mis clientes, hablamos de los cambios, de agrandar las familias, y del día después. Que un día, inexorablemente, llega.

En buena hora los asesores de seguros de vida somos el puente para que las familias, ante una situación de muerte, se sientan un poco menos a la intemperie en la vida. Al menos desde el punto de vista económico y financiero. Que no es poco. Suele ser ¡un montón!

¡Buen vuelo a Gabi, buena Vida para los que quedamos!

Roxana Lambrecht

Productora Asesora de Seguros

Experta en Seguros de Vida y Programas de retiro

