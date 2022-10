Argentina se consolida como un polo de talento en tecnología

En las últimas décadas la Argentina viene creciendo de forma sostenida en cuanto a talento IT. De acuerdo al último informe anual (2019) del Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI), el desarrollo de software en el país es la principal fuente de inversión extranjera (58 %) y a pesar de que en 2020 dichas inversiones disminuyeron - a causa de la pandemia - el número de empleados del sector creció casi en un 7 %.

“Los servicios de desarrollo de software en Argentina han experimentado un crecimiento destacado en la última década. Incluso cuando el resto de las industrias del país luchaban por generar ingresos, la industria de TI estaba en constante crecimiento”, explica Giuliana Corbo, CEO de Nearsure, empresa que desde el 2018 se dedica a vincular talento IT latinoamericano con empresas de EEUU que se encuentran en búsqueda de perfiles para desarrollar proyectos tecnológicos.

Empresas nacionales abocadas al desarrollo web como Mercado Libre, OLX y Calipso se han hecho sumamente exitosas en los últimos años. Además, empresas internacionales como McAfee, Motorola, Accenture e IBM han sido atraídas por el desarrollo web argentino en las últimas décadas.

En lo que hace a programación informática, Argentina cuenta con un capital humano altamente calificado. Según el Índice de Habilidades Glkobales 2021 de Coursera, proveedor masivo de cursos abiertos en línea, los argentinos se encuentran entre los mejores del mundo en esa área, así como también en desarrollo móvil. En cuanto a ciencia de datos, el país está bien rankeado a nivel América Latina, especialmente en lo que a análisis de datos y programación estadística se refiere.

Actualmente, alrededor de 90.000 estudiantes siguen carreras relacionadas con la informática y más de 50 universidades locales ofrecen estudios de TI. La alta competitividad del sector y las oportunidades laborales hacen que cada vez más personas sean atraídas a carreras relacionadas con el desarrollo de tecnologías. Mientras en la mayoría del mercado laboral los candidatos a los puestos de trabajo compiten por acceder al puesto deseado, en el mundo IT son las empresas quienes pujan entre sí para atraer a los más calificados.

Hoy en día, la cantidad de desarrolladores que trabajan en el país es de 115.000, y el salario promedio ronda los 110.000 pesos argentinos (Datos de Cámara Argentina de la Industria del Software). Se estima que para 2030 el número de estos profesionales ascenderá a 500.000.

Y el desarrollo del sector IT ya no solo comprende a programadores o analistas de datos, sino también a todos los profesionales que estudian cómo optimizar la experiencia de los clientes, desde gestores de productos digitales, pasando por marketing, comunicación y diseño. Este incremento de la demanda del rubro, que se expande a todo tipo de áreas, sugiere que en un futuro no muy lejano será una de las que más oportunidades trabajo y crecimiento brindará a quienes compitan en el mercado laboral. Y es una realidad que se expande a nivel regional: se estima que durante la próxima década, en Latinoamérica, los puestos a cubrir con talentos tecnológicos superarán ampliamente el millón.