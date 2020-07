Baby Etchecopar: "Yo no nací para moverle la cola al poder"

El último cruce de Baby Etchecopar en un año cargado de enfrentamientos fue con la flamante Defensora del Público, Miriam Lewin, quien en un programa radial señaló "apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad". La respuesta del periodista no se hizo esperar y le dedicó a la funcionaria largos minutos en su programa de A24, "Basta Baby". Entre lo que dijo se destacó la frase: "Señora Miriam Lewin, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente?".

La disputa puntual cae en el contexto de la queja de un grupo de periodistas sobre el avance del gobierno sobre las actividad de varios profesionales. En relación con este tema y a propósito de Baby Etchecopar, Luis Novaresio calificó la situación como un intento de "censura previa".

En medio de este clima, NOTICIAS mantuvo un diálogo con el conductor y periodista en el que accedió a hablar de todo: de su estilo, del discurso del odio, de sus peores conflictos y de los excesos de los que se arrepiente.

NOTICIAS: ¿Todo lo que usted dice es parte de la construcción de un personaje o lo siente en verdad?

Baby Etchecopar: Tengo muchos años de vivir en la Argentina, de ser estafado igual que todos los argentinos, de ver cómo le mienten a la gente humilde, cómo le cambian un voto por un plato de comida. Y cuando hablo de “ellos”, hablo de los K. Yo no hablo del odio como hablan permanentemente los K, de mí. El odio es llevarse por delante los ideales de los que no están de acuerdo, con patoteadas a los periodistas, tratando de hacer listas negras. Eso es odio. En la discrepancia, el ida y vuelta, vale todo. Pero las campañas de desprestigio que vengo viviendo hace 5 años de la mano de los K, los teatros rotos (eso ponelo en la nota), eso es odio.

NOTICIAS: ¿A qué se refiere con “los teatros rotos”?

Etchecopar: Que han mandado grupos de gente a romperme los teatros en los que me presento durante dos años, y tengo pilas de denuncias y videos que lo acreditan. A romperme literalmente. Yo tengo bronca, no tengo odio ni rencor. Tengo bronca de que nos hayan robado un país entre todos. No te hablo de Cristina sola. Te hablo de todos los que nos gobernaron y le robaron la plata a los abuelos, las camas a los chicos, de que hoy la gente siga estando en el mismo barrial que hace 70 años, que maten a una abuela con un fierro en la cabeza para sacarle la jubilación y no haya justicia. Creo que si vos no querés eso, no sos un buen argentino.

NOTICIAS: El problema es el modo en que usted se enoja.

Etchecopar: Cómo no voy a enojarme cuando veo que largan a Boudou, a De Vido, a D'Elía. Cómo querés que no me enoje cuando sobreseen de las causas de corrupción a los corruptos. Si no me enojo con eso, me pongo un caparazón y laburo de caracol.

NOTICIAS: ¿De esos grandes enojos puede tomar una distancia o lo afectan en lo personal?

Etchecopar: Me hacen daño al cuerpo. Les pasa a mis hijos, por ejemplo. Tengo hijos que no llegan a fin de mes. Lo que le pasa a la gente me pasa a mí. Averigüen si yo soy rico. Yo toda la vida laburé. Hice 35 años de teatro por todo el país para mantener a mi familia. No soy un nene bien que se queja.

NOTICIAS: ¿De qué peleas se arrepintió?

Etchecopar: Hay tres. Una fue cuando no me entendieron y quise decir que los padres tienen que cuidar a las nenas (N.de la R.: se refiere a sus declaraciones después del asesinato de Micaela García, respecto de la presencia de las adolescentes en Facebook), porque la calle está llena de degenerados y Facebook es un cazador de criaturas. Yo lo dije así, no me lo quisieron entender. Pero pedí mil disculpas. Otra fue la cuestión de las azafatas. Estaba enojado porque, por un paro, me habían obligado a levantar dos funciones. Vi gente vieja, en silla de ruedas, a la que le decían: “Hoy no sale porque hay paro”. Mi enojo fue real, pero al final me fui al carajo (N. de la R.: tuvo una expresión hacia las azafatas que la Asociación Argentina de Aeronavegantes consideró discriminatoria y violenta). Lo tengo que admitir. Si no lo admito, soy un necio. Y la otra fue la palabra “cáncer” que dije en el programa de Mirtha sobre Cristina. Porque realmente me paree lo más desastroso que tuvo la Argentina, es la persona que le hizo un daño terrible al país. Pero a mí se me murió tanta familia de cáncer, que lo más terrible que puede pasarle a alguien es un cáncer.

NOTICIAS: También se enoja mucho cuando lo llaman misógino, pero parece odiar a “las pañuelos verdes”.

Etchecopar: Yo me he criado con mujeres. Mi hija, mi mujer, las amo. No soy misógino. ¿Viste la película “Bonnie & Clyde”? ¿Tendríamos que ponerle “Clyde & Clyde” a la película, porque Bonnie es mujer? Me enojo con los delincuentes, con los que nos toman el pelo, sean hombres o mujeres. Este título de “misógino” me lo puso el kirchnerismo porque no me podía decir ni ladrón, ni drogadicto, ni nada. Entonces me pusieron “misógino”, que es un término que le entra a todo el mundo.

NOTICIAS: Pero con las feministas tiene un conflicto.

Etchecopar: Durante dos años me rompieron los teatros mandadas por el Instituto Patria. En La Plata, mandados por quien era decana en la Universidad, Florencia Saintout, dos días antes de mi actuación; rompieron el teatro, con camionetas con la patente tapada. Yo no coincido con vos y si algo me molesta, te hago un juicio, pero no perseguir a los actores o a los periodistas.

NOTICIAS: Usted también es muy exitoso en su trabajo.

Etchecopar: No es éxito. Hay gente que nos sigue a Lanata, a Majul, a Feinmann y a mí porque está cansada de que le mientan. Alguna vez van a decir los políticos: “si toda esta gente sigue a este que yo odio, vamos a escucharlo a ver de qué se queja y no, censurarlo para que se calle”.

NOTICIAS: El exceso está en la forma en que usted dice las cosas.

Etchecopar: Hay miles que se lo dicen de otra forma y los terminan comprando. No hay formas para decir las cosas. El otro día me pidieron por favor que lo saque al Pata Medina en la radio. El tipo terminó diciendo que hay que matarlo a Macri en Plaza de Mayo. ¿Quién es el que odia? Cuando Hebe de Bonafini dice que Macri se tiene que morir de un cáncer, ¿quién es el que odia? Cuando mandó a escupir las fotos de los periodistas (que no estaba la mía, fijate), ¿quién es el que engendró el odio en este país?

NOTICIAS: ¿Los conflictos que tuvo le trajeron aparejados problemas psicológicos? ¿Tuvo que hacer terapia alguna vez?

Etchecopar: No. A mis hijos sí. A mis hijos los han hecho llorar mucho. Han publicado la deuda de la tarjeta de crédito de mi hijo y él me llamó llorando. ¿Qué tiene que ver mi hijo en esto? ¿Eso no es odio? Le han dicho a mi hija que le daban 50.000 dólares para ir a un programa de televisión a hablar mal de mí. ¿Eso no es odio? La gente cree que yo exploto porque soy un gil y porque me da guita. Me hubiera dado mucha más plata quedarme en Radio 10 diciendo lo que querían y me quedaba tranquilo. Si a esto le sumás que en estos últimos 6 años he tenido una vida muy difícil, muy cargada de dolor. Que te toquen en el dolor, eso es odio. No son buena gente.

NOTICIAS: Pero usted les da pelea siempre.

Etchecopar: No soy un paladín que peleo por la libertad de expresión, peleo por mi trabajo. Nosotros tenemos la obligación moral de contar lo que pasa. Me dicen que soy facho, yo luché por Alfonsín, detesté la dictadura, a mi viejo se lo llevaron los milicos y tengo que aguantar que un pibe que no había nacido cuando yo pegaba afiches, que tiene 10 o 15 años menos que la democracia; me diga facho. ¿Quién es el que odia?

NOTICIAS: ¿Qué relación tiene con el PRO y con Macri?

Etchecopar: Nada. Macri me llamó porque yo lo critiqué en una nota que le dio a la revista Caras, cuando recién asumía. Salían cuatro páginas de la mujer mostrando modelos y una chiquita de él en el Central Park, en bicicleta. Dije que tendría que haber cuatro fotos de él y una chiquita de la mujer, porque el presidente que iba a sacarnos del problema era él y no la primera dama. Entonces, me llamó para sugerirme, no para censurarme, para decirme que él iba a hacer las cosas bien. Y después lo ví 4 o 5 veces en la Quinta, y siempre para putearlo. Lo último que le dije fue que por culpa de Marcos Peña y el ecuatoriano de mierda (Durán Barba) que se puso al lado, nos entregó de nuevo en manos del kirchnerismo. Esto se lo dije al aire. Y también le dije al aire que son un club de cagones. A mí no me compra nadie. Cuando alguna vez algún político me llamó para pagarme, salí al aire y lo dije.

NOTICIAS: ¿Quiénes son sus amigos?

Etchecopar: Yo no tengo enemigos en el medio. Mis enemigos son los que no me conocen. Yo no soy un loco que putea porque le da plata. Soy un hombre que vive en la Argentina y tiene una cámara de televisión para expresar lo que siente. Yo no soy Navarro que después de cada nota le preguntaba a Máximo Kirchner: “¿te gustó?”. Yo no nací para moverle la cola al poder. No laburo por plata, laburo por amor a la palabra. Mi único hermano murió en Malvinas y en honor a él, yo no puedo ser un estafador. Él murió por la patria y yo no puedo defraudarlo.

NOTICIAS: ¿Qué le pasó cuando tuvo que hacer una probation con un micro de feministas en su programa?

Etchecopar: Nada, perfecto, porque yo no estoy en contra del feminismo. Me pareció bárbaro. Además me dijeron que parte de la pena era dar 10.000 pesos a Caritas. Y les dije: “Tengo $ 17.000, se los dejo”. Y la probation la hice más tiempo de lo que me pidieron. Porque está bien alertar, lo que está mal es colgarse del pañuelo verde y dejar que sigan matando mujeres. Por ejemplo, Claudia Ferro desaparecida hace 3 años, en democracia. Yo no vi ningún pañuelo verde que vaya a pelear por la aparición de Claudia y yo sigo peleando. Yo tuve que matar a un tipo para defender la dignidad de mi hija, porque la quería violar. La mujer para mí es sublime. El otro día escuché que Luli Salazar me decía “misógino” y la verdad es que las chicas le tienen que explicar qué quiere decir la palabra. Yo siempre la traté con mucho respeto, el único problema es que no me importa lo que dice de política. ¿Pero me tiene que importar? ¿Si no hablás bien, quiere decir que hablás mal? Queda mejor ser un Víctor Hugo Morales, nadie te va a joder porque el poder lo tiene ellos. Nunca te van a atacar ni te van a mandar matones a la puerta de la radio porque los matones son de ellos, el poder es de ellos, la difamación es de ellos y hasta algunos jueces son de ellos. Yo respeto al peronismo. Cuando me hablan de Eva Perón a raíz de la palabra “cáncer”, digo: ¿Cómo vas a comparar a Eva Perón con Cristina Kirchner? Estamos confundiendo a Belgrano con el Padre Grassi.