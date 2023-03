María Eugenia Vidal: la boda en campaña

Con el inicio del año electoral los candidatos comenzaron las recorridas, las entrevistas, las selfies con la gente y, por supuesto, a mostrar su costado más íntimo. Después de que Horacio Rodríguez Larreta oficializara su relación con Milagros Maylin y la sumara a sus actividades de campaña, María Eugenia Vidal decidió casarse con su pareja desde hace cuatro años, el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco. En la carrera presidencial, la ficha del amor parece ser una apuesta segura.

En el entorno de Vidal dicen que no saben cómo se filtró la información y sus colaboradores cuentan que se enteraron de la noticia a través de los medios. Según trascendió, la celebración será el último fin de semana de marzo con una ceremonia íntima en la Estancia El Rosario de Areco, en San Antonio de Areco.

¿Los invitados? Un misterio. El hermetismo sobre la lista es total aunque se supo que Mauricio Macri y Juliana Awada ya están confirmados. En el entorno de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos “PRO puros” con aspiraciones presidenciales, no respondieron si recibieron o no la tarjeta. La interna en el espacio es tal que una reunión que los encuentre juntos sería un mensaje sorpresivo.

Intenciones. En Juntos por el Cambio los presidenciables se multiplican. Además de los referentes del PRO, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) lanzó su precandidatura el 2 de marzo; Elisa Carrió (Coalición Cívica) confirmó sus intenciones a principios de febrero; y Gerardo Morales y Facundo Manes (Unión Cívica Radical) manifestaron sus aspiraciones en reiteradas oportunidades. El jujeño tiene planificado, además, un lanzamiento oficial el 15 de marzo. En este contexto, Vidal quiere diferenciarse.

La ex gobernadora y actual diputada nacional se tomó dos semanas de vacaciones en enero y después volvió al ruedo. “Hizo pocas actividades y no se dedicó a las recorridas típicas en la costa como hizo Larreta. Su estrategia es diferente”, cuentan en su entorno. Además, destacan que el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño publicó el spot con el que lanzó su candidatura, ella inauguró su “comando de campaña presidencial” -unas oficinas en Retiro que le fueron cedidas por el diputado bonaerense Sergio Siciliano-, con la presencia de Mauricio Macri. “Otra diferencia. Vidal no fue a verlo a Cumelén como los demás sino que él fue a sus oficinas”, agregan. Además, destacan que a su equipo se haya sumado Darío Nieto, legislador porteño de máxima confianza del ex presidente.

Lo único que haría desistir a Vidal en sus intenciones presidenciales es que Macri se presente como candidato. “Competir con él no es el camino que yo seguiría”, declaró la ex gobernadora.

En Juntos por el Cambio nada está definido. De hecho, al cierre de esta edición se comenzó a especular sobre un posible acercamiento entre Vidal y Bullrich, al mismo tiempo que la ex ministra de Seguridad compartía actividades con Morales, quien en teoría estaba jugando cerca de Rodríguez Larreta. El tiempo dirá si se trata de una estrategia política de la coalición o de una interna salvaje.

Romance. Vidal aprovechó sus vacaciones para alejarse de las cámaras en Cariló junto a Sacco. De todas formas, la pareja compartió más de un encuentro con dirigentes de confianza como Cristian Ritondo, que pretenden ser candidato en la provincia de Buenos Aires, y Martín Yeza, designado como jefe de los equipos técnicos del armado vidalista. Además, llegaron a compartir una cena con Rodríguez Larreta durante su visita a Pinamar y el encargado de hacer el asado fue el periodista.

Sacco se adaptó sin problemas a la agitada agenda de su futura esposa. Se conocieron en agosto del 2019, cuando ambos fueron invitados al programa de Mirtha Legrand. Según contaron después, el flechazo fue inmediato. Ese día intercambiaron números de teléfono y se empezaron a mensajear. Unos meses después, el 9 de noviembre, salieron por primera vez.

Hacía 18 meses había fallecido Débora Pérez Volpin, la última pareja de Sacco. Un año antes, ella había dejado los medios para dedicarse a la política de la mano de Martín Lousteau y había sido elegida legisladora porteña. Quizá por eso el periodista no se asustó con lo que conlleva ser pareja de una dirigente.

“Ni a Débora ni a María Eugenia la veo desde el lugar de las políticas. Siempre las miré como mujeres, mujeres que son mi vida. En el caso de Débora, yo estaba para escucharla al final del día, bajarla a tierra, acompañar. O quizás ni hablábamos de eso. Y hoy me pasa lo mismo con María Eugenia. Tratamos de charlar otras cosas, aunque sí repasamos cómo le va, qué piensa. Creo que supe adaptarme respetando el lugar de ellas. Siendo par. Yo no competía con Débora, ni compito con María Eugenia”, contó Sacco en una entrevista con ElDiarioAr.

Ahora están por dar el sí.