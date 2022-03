Chimenteros caníbales: la pelea entre Jorge Rial y su ex compañeros

La prueba del peso de los chimentos en una tele en baja (tanto en rating como en nivel socioeconómico de su audiencia) está en cómo se movió el mercado de pases entre canales en el segmento. El recambio arrancó el año pasado cuando Jorge Rial dejó Intrusos (América). Y Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se pusieron al frente del histórico ciclo. Pero el rating no acompañó y la dupla se despidió en enero. “Nadie nos ha sacado el trabajo. Nosotros vamos con un nuevo proyecto y eso moviliza nuestra despedida”, sostuvo Lussich al aire.

El nuevo proyecto se concretó apenas un mes después en El Trece. “Gracias a El Trece por convocarnos, han cometido un grave error, sépanlo. Pero bueno, ya está hecho, así que vamos a trabajar”, lanzó el lunes pasado Adrián Pallares al inaugurar “Socios Del Espectáculo”. El debut fue auspicioso: legó a tocar picos de 6 puntos de rating, duplicando a “Flor de equipo” en Telefe.

El pase de Lussich y Pallares a El Trece, fue posible por la renuncia a su vez de Ángel de Brito, que coqueteó para ocupar el lugar de “Flor de equipo” en Telefe tras el paso al costado de Florencia Peña, pero finalmente aterrizó con su LAM en el prime time de América: en su debut llegó a tener un pico 4.1, quedando cerca de Telenoche y duplicando a Telenueve.

En América en tanto, Florencia de la V tomó la posta en “Intrusos”, pero el rating no levantó hasta las últimas dos semana, pasando de 2.2 a lograr picos de rating superiores a los 4 puntos, algo que hace tiempo no conseguía el ciclo, que se reforzó con la llegada de Augusto Tartúfoli, y esta semana con la participación especial de Laura Ufbal, que conduce también “Gossip” en la pantalla de Net.

Entre caníbales

Frente a un star system local aniquilado (los actores y actrices de renombre prefieren los dólares y la tranquilidad de trabajar para el streaming antes que para una tira de Adrián Suar: fenómeno que incluye al propio Suar que estrenó esta semana “Los Protectores” por Star+), los conductores de esos programas de chimentos potenciaron además, lo que se venía cocinando desde hace un tiempo: las peleas entre ellos.

Pero con un twist “in extremis” que redefine al género: si antes se enfrentaban por qué figura sentaría cada uno en el living, o la primicia escandalosa de tal o cual celebrity, hoy agitan sus propios trapos sucios. Si antes competían por develar los secretos de un clan famoso, hoy exponen la vida privada de ex compañeros de elenco. La familia chimentera se canibaliza.

Así, el arranque de Lussich y Pallares en “Socios Del Espectaculo” tuvo como gran primicia la separación del ex jefe: Jorge Rial confirmó que ya no convive con Romina Pereiro, pero se mostró molesto porque se lo vinculara con una periodista de C5N, Carla Quevedo, que también desmintió el rumor. “En mi caso no hay terceros, estamos tranquilos y agradezco el interés. Sé que da rating pero mañana habrá otro tema y no lo van a tener”, contestó Rial.

“Esto de Pallares no me parece nada bien (…) Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, siguió el conductor de Argenzuela (Radio10), asegurando tener un misil en el placard. Y disparó: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, pasa que es clandestino. Hay fotos, videos y chats”. Y aparecieron los chats de un supuesto coqueteo con Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona.

Nada personal

Como sucede en las peleas intrafamiliares, es difícil saber quién hirió primero. Los rencores y recelos se cocinaron por años. “No hay más códigos, se acabaron, no hay problema”, siguió Rial. “Eran tipos compañeros, me acuerdo cuando vinieron desde El Nueve... estaban desahuciados... Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo. En América los querían rajar, no los querían como conductores. Y los impuse yo. Todo esto es raro, que se tiren así… Pero bueno, Adriancito, mañana a las once de la mañana leo todo”, cerró amenazante.

“Este tipo es un caradura”, terció Yanina Latorre en LAM, quien había sido la primera en sugerir el nombre de Quevedo en una revancha por el pasado. Y haciendo justamente referencia al escándalo por el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt, siguió: “El dice que en mi quilombo no se metió? ¿Se hizo una lobotomia?”, discutió con De Brito a quien Rial le habría pedido dar cierre al tema.

Pallares optó por no responder, mandarle un saludo a su familia y agradecer los llamados en solidaridad. Pero Carmen Barbieri recogió uno de los guantes arrojados por Rial a los que se hicieron eco de su supuesto romance, quizás alentada por la repesca del rating que deja el conflicto.

“Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas. Largá todo. Vení que te espero”, desafió la conductora de “Mañanísima” en Ciudad Magazine. “Evité que fuera presa por evasión de impuestos”, había contado Rial. “Él llamó a un amigo de la AFIP. Se portó muy bien conmigo. Gracias a Rial y a su amigo pude hacer una moratoria”, confirmó Barbieri al filo de una esquizofrenia que el show justifica.

por R.N.