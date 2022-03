Día de la mujer: reconocimiento a las maestras del periodismo argentino

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el colectivo Periodistas Argentinas distinguió la trayectoria de 15 grandes maestras de la profesión. El evento, que se realizó esta tarde en la Manzana de las Luces, fue conducido por Nancy Pazos, Eugenia Morea y Silvia Martínez Cassina.

En el evento, que se extendió hasta alrededor de las 19, hubo consignas que se repitieron: la aprobación de la ley de equidad en los medios de comunicación y la defensa de la rigurosidad en la profesión en tiempos de incertidumbre. En cada una de sus áreas, las 15 mujeres distinguidas no solo se destacaron por su calidad como periodistas sino también por su ética y compromiso.

"Que este sea el año en el que consigamos la equidad. Decimos que no nos castiguen por parir, que no nos acosen, que no nos traten como objetos", fue uno de los pedidos al cierre del acto.

Entre los invitados estuvieron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la socióloga la Dora Barrancos; el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro; la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ex ministro de Desarrollo Daniel Arroyo; la asesora presidencial Cecilia Nicolini; las periodistas Miriam Lewin, Rosario Lufrano, Luciana Geuna, Florencia Halfon, Mariana Arias, María O'Ddonnell y Bernarda Llorente.

Lista completa de las periodistas homenajeadas:

Magdalena Ruiz Guiñazú

Fue durante años la voz de la mañana en la radio, pero antes de eso fue fundamental su papel como integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la entidad, encargada de recibir y recopilar las denuncias de desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Mónica Cahen D'Anvers

Fue durante años presentadora del noticiero de la noche de unos de los principales canales de televisión y una de las primeras en hablar de las disidencias.

Nora Lafón

Periodista todoterreno, se destacó además por su actividad sindical en defensa de los trabajadores del sector.

María Seoane

Es una referente del periodismo de investigación con más de ocho libros publicados. Además, como directora de Radio Nacional, llevó a esa emisora a una audiencia más amplia.

Fanny Mandelbaum

Es sobre todo un modelo para las cronistas que trabajan poniendo el cuerpo en la calle.

Clara Mariño

Es la referente de todas las productoras periodísticas y a fuerza de trabajo logró tener finalmente su propio programa.

Annamaría Muchnik

Fue la emblemática conductora de Buenas tardes, mucho gusto, y creó el festival La mujer y el cine.

Gloria Guerrero

Fue, junto a Mona Moncalvillo, una de las periodistas claves de la revista Humor, medio se plantó ante la dictadura. En su caso, se resistió a través del rock nacional, tema en el que es especialista.

Blanca Rébori

Es recordada sobre todo por su emblemático programa Raíces, en el que dio espacio y difusión a la música folklórica no festivalera de todo el país y de Latinoamérica.

Luisa Valmaggia

Es una periodista que lleva años en los medios sin perder vigencia.

Nora Bär

Es un ejemplo de periodista especializada en ciencia sin condicionamientos de las corporaciones.

Stella Calloni

Está especializada en política internacional, terreno donde se destacó con trabajos de investigación sobre las dictaduras latinoamericanas.

Diana Zurco

Es la primera presentadora trans de un noticiero central de la televisión argentina.

Mónica Gutiérrez

es una de las periodistas con más años de trayectoria en los medios audiovisuales argentinos.

Liliana López Foresi

Fue la primera mujer en conducir un programa de opinión.

Periodistas Argentinas es un espacio de intercambio y colaboración creado en junio de 2018 e integrado por más de 200 profesionales de medios gráficos, digitales, televisión, radio y diversas instituciones. Todas las actividades realizadas por PA son autogestionadas y las financian colectivamente sus integrantes.

por R.N.