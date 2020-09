Qué famosos integran el club de los reconciliados en cuarentena

La pandemia fue para muchos algo así como una suerte de tercera en discordia. Si bien no hay estadísticas oficiales, luego de más de 150 días de aislamiento, fueron muchas las parejas que pusieron fin a sus relaciones en medio de una convivencia irremediablemente forzada. Sin embargo, el amor en tiempos de coronavirus también tuvo sus reconciliaciones. Famosos y figuras como Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, Nicolás Cabré y Laurita Fernández, y Luciana Salazar y Martín Redrado, están dándole una nueva oportunidad a lo que en principio parecía el fin.

En el caso de Tinelli-Valdés, luego de un mes y medio de anunciar su separación, ambos empezaron a dar las primeras señales de reconciliación en las redes sociales. Primero fue Valdés, publicando un video de un juego de magia con su hijo Lorenzo, donde se ve la mano del conductor. Luego, ambos se mostraron juntos en una foto con un corazón, con la liquidez comunicativa que tiene una historia de Instagram que se deshace en 24 horas.

El 28 de junio pasado, Tinelli hizo pública la separación. “Sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes”, había escrito. El presente los tiene otra vez juntos o, como dicen en su entorno, “intentándolo construir nuevamente”.

Tinelli - Valdés: la compensación económica

Cabré y Fernández se conocieron en 2018, pero los separó la cuarentena. “Estábamos desencontrados”, dijo ella. Esta semana se conoció un video de ambos caminando juntos por un country de zona norte. Un vecino captó desde su celular el momento exacto en que ambos aparecen paseando por las calles del barrio privado en Pilar. “Es un proceso, es un camino, no es de un día para el otro. Se está intentando, estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien, pero es de a poco”, se limitó a decir ella sin querer entrar en detalles.

Luciana Salazar estaría también en ese camino del “intentando volver”, en su caso, con Martín Redrado. Si bien la ahora conductora y el economista fueron retratados juntos por última vez el año pasado, ambos están separados oficialmente desde 2017. Ahora, en lo que ya es un culebrón difícil de seguir y compaginar (la historia cosecha un sinfín de idas y vueltas, reconciliaciones, nuevas rupturas, hechos de brujería y hasta un contrato de confidencialidad con una supuesta cuota mensual de dinero), en el programa “El run run del espectáculo” (Crónica TV), los periodistas Lío Pecoraro y Fernando Piaggio afirmaron que Salazar y el ex presidente del Banco Central se reconciliaron.

Ambos periodistas hablaron de “una nueva oportunidad” y de paseos juntos en bicicleta. “Regresó el amor", sentenciaron sin dejar de aclarar que, probablemente, la pareja salga a negar la información. Y así lo hicieron: si bien no lo afirmaron públicamente, Salazar y Redrado hicieron una tibia desmentida respondiendo la catarata de consultas de whatsapp que recibieron esta semana de gran parte de la prensa especializada en asuntos del corazón. “No me hago cargo de nada que no salga de mi boca”, le dijo Salazar a un cronista de TV. Por su parte Redrado hizo saber –también por mensajería instantánea– que sigue con su novia, María Luján Sanguinetti. Sin embargo, tratándose de esta pareja con un largo camino recorrido, las sospechas de una reconciliación siempre están.

Barajar y dar de nuevo. Convivencia forzada, la falta de espacio u oxigenación en el afuera, o las obligaciones parentales son temas que afloraron con la pandemia. “La descompresión que se produce con la separación actúa beneficiosamente en la reconciliación”, apunta Eduardo Drucaroff, médico psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), especializado en tratamientos de parejas y grupos.

La separación de Tinelli y Valdés parece encuadrarse dentro de un distanciamiento necesario e inteligente, según grafica Drucaroff. “En esta circunstancia de aislamiento algunas parejas están sometidas como a una olla a presión que hacía falta descomprimir para luego volver con un ánimo diferente. La clave es entonces tomar el alejamiento no como una ruptura, sino como un impasse, como una pausa. Es de este modo cuando hay más posibilidades de que esa separación no tenga un carácter definitivo y hayan un terreno para el regreso”, explica.

María Fernanda Rivas, psicoanalista e integrante del Departamento de pareja y familia de APA, dice: “Cabría preguntarnos si la ‘era del Covid’ -con sus restricciones en relación al contacto- podría estar condicionando la búsqueda de vínculos más estables y seguros. Este podría ser el motivo por el que algunas parejas han decidido reconciliarse durante la pandemia”.

Rivas hace hincapié en que “amamos como podemos, no como queremos”, y que hoy lo que se observa es que hay una hiperrealidad que nos invade. “Son inquietantes las imágenes permanentes acerca de la enfermedad y la muerte. A lo que se suma la incertidumbre en relación al futuro y la inseguridad. Gran parte de la libido de las personas está siendo derivada hacia preocupaciones que tienen que ver con el destino de la humanidad, con la supervivencia y con el cuidado de los seres queridos y, sobre todo, de los hijos. En algunos casos de parejas separadas con hijos se ha decidido privilegiar los beneficios de que la pareja parental vuelva a compartir la vivienda para la crianza y la necesidad del trabajo ‘en equipo’ frente a la adversidad”, dice Rivas.

Y finaliza: “Las circunstancias externas e internas reubican a las pasiones y hacen que se establezcan prioridades. Muchas veces se trata de ‘volver a elegirse’ dentro de otro contexto. Y esto no le quita valor a la ‘re-elección’”.