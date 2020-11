El documental del caso García Belsunce: del enojo familiar a un video viral desopilante

Desde hace unos días, Carlos Carrascosa no atiende su teléfono celular y "clava vistos" en Whatsapp. "Está que vuela, no le gustó para nada lo que vió", explica una de las personas que tuvo sus ideas y vueltas para convencer al viudo y a toda la familia de dar testimonio en "Carmel: ¿Quién Mató a María Marta?", el documental que acaba de estrenar Netflix sobre el crimen de la socióloga ocurrido en 2002.

Dirigida por Alejandro Hartmann, la serie documental narra de forma atrapante aquel femicidio y da cuenta del propio fenómeno mediático que generó la suma de todos los morbos en aquella Argentina poscrisis de fines de 2002, cuando se supo que María Marta había muerto de cinco balazos en la cabeza y no en un accidente.

La propia dinámica de cómo se presentan los testimonios y las fisuras y dudas que tiene el caso policial en sí, dejan una idea de que la familia Belsunce pudo haber tenido algo que ver con la muerte de María Marta. En la última hora, quizá, se presentan interrogantes y testimonios que hacen pensar lo contrario.

"Yo no quería hacerlo, pero hubo una necesidad de contar lo que pasó, que no sé si se logró", dijo Carrascosa

Esta es la percepción que les quedó tanto al viudo como al resto de la familia. "Irene (Hurtig) está re ofendida, Horacio (García Belsunce) ni te cuento", dicen en relación a la media hermana de María Marta y a su hermano.

Tres años tardaron en convencer a Carrascosa de participar del documental. "Yo no quería hacerlo, pero hubo una necesidad de contar lo que pasó, que no sé si se logró. Me parece que es bastante imperfecto en mostrar la realidad. Deja un montón de incógnitas sin resolver de las que no estoy de acuerdo", expresó Carrascosa a C5N.

"Fue un trabajo serio, pero es muy difícil meter 18 años en cuatro horas. Hay grises sin aclarar", dijo por su parte Horacio García Belsunce a Reperfilar.

Carlos Carrascosa: la reinvención del viudo de María Marta

En la familia creen que faltó desarrollar más minutos sobre la autopsia, no están conformes con que no esté presente en el documental uno de los médicos que participó, que afirma que María Marta tenía en el pelo Ciano y no Cianoacrilato, que es el componente que posee el pegamento La Gotita. "Ciano tiene, por ejemplo, un piojicida y María Marta estaba usando uno", puntualizan cerca del viudo.

Como dato color, se viralizó una parte del careo que tuvieron en el juicio a Carlos Carrascosa las amigas de María Marta: Nora Margarita Burgues (más conocida como Pichi Taylor) e Inés Ongay. En el minuto 36 del episodio 3, ambas vienen discutiendo hasta que Taylor le dice: “Porque vos también te podés haber confundido. Porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria”.

“Pichi Taylor” fue tendencia. “Pichi Taylor versus la hippie de Bariloche. Dos formas de pararse ante la vida”, escribió una tuitera. Se propuso hacer un spin off de “Carmel” que se llame “Tomando el Té con Pichi Taylor”. La periodista Florencia Alcaraz escribió en Twitter: "Necesito que todas mis amigas terminen de ver Carmel para poder decir: ‘Mala nivel Pichi Taylor’ y que entiendan”,