El encargado: cómo es la vida de Jorge Mangeri en la cárcel

“El encargado”, la serie protagonizada por Guillermo Francella que está rompiendo records en Star+, continúa generando revuelo. El personaje de Francella, un oscuro encargado de edificio, desató la furia de una agrupación de trabajadores del rubro que sienten que la serie “los ensucia”. “En mi edificio ahora me miran medio raro. No solamente me afectó a mí, sino también a mis compañeros. (...) Primero nos tocaron con el tema de Mangeri, que no te podías parar en la calle a mirar a nadie porque ya te decían que eras un asesino y ahora con lo de El encargado nos hundió peor todavía”, se quejó en un comunicado Diego Trejo, líder de la agrupación de encargados que cuestionó la película. Más allá de que la polémica desató un interesante debate sobre los límites entre ficción y realidad, el comunicado vuelve a poner sobre la mesa uno de los casos policiales más sonados de los últimos tiempos: el de Ángeles Rawson, abusada y asesinada por el encargado de su edificio, Jorge Mangeri, quien actualmente cumple su condena de prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

El crimen, ocurrido en el año 2013, sacudió a la sociedad. No solo por la brutalidad del femicidio - Ángeles fue sofocada, envuelta en una bolsa y encontrada en la planta de tratamientos de residuos de la Ceamse de José León Suarez - si no porque desató la paranoia de quienes vivían en edificios de departamentos, temerosos de que sus encargados pudieran ser también criminales camuflados.

Hoy, Mangeri se dedica a tareas de limpieza de su sector, el módulo 1 pabellón C, donde cumple su condena junto a otros reclusos cuyos delitos tuvieron repercusión pública, como el ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez, quien fue condenado por el crimen de su esposa Wanda Taddei; o el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, condenado por el crimen del militante Mariano Ferreyra. Desde la penitenciaría afirman que es introvertido, y que "no tiene un grupo de pertenencia dentro del pabellón".

Ángeles Rawson

Los detalles del femicidio

Mangeri asesinó a Ángeles Rawson el 10 de junio de 2013, por la mañana. Luego intentó deshacerse del cuerpo de la chica de dieciséis años arrojándolo a un contenedor de basura a la hora en la que cada día sacaba los residuos. Pero el cuerpo de Ángeles fue encontrado por uno de los trabajadores del Ceamse al día siguiente.

Al principio, la investigación señalaba a Sergio Opatowsky, padrastro de Ángeles, como principal sospechoso, pero finalmente Mangeri fue descubierto. Cuando lo revisaron, encontraron que tenía diversas lesiones por arañazos que había intentado ocultar con quemaduras. Estos arañazos fueron la prueba clave contra Mangeri: el cotejo de ADN determinó que debajo de la uña del dedo índice de la mano derecha de Ángeles se hallaba el perfil genético del portero, un intento de defensa de la víctima.

Como recibió la pena máxima, Mangeri podrá pedir su libertad condicional recién pasados los 35 años de encarcelamiento, es decir, en 2048, dentro de 26 años, aunque no es obligatorio que se le otorgue ese beneficio. Para entonces, el criminal tendrá 80 años de edad.

Jimena Aduriz, madre de Ángeles, contó varias veces que no podía creer que fuera el encargado de su edificio quien hubiera perpetrado ese crimen contra su hija. Aunque Mangeri obtuvo su condena, Aduriz afirma que aunque "Mangeri va a estar preso 35 años, pero la nena no vuelve".