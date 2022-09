Cómo será el esperado regreso de Mirtha Legrand

El sábado 17 de septiembre Mirtha Legrand vuelve a la televisión en lo que será su temporada número 54. El primer programa será una “mesaza” por la noche y Juana Viale conducirá el almuerzo del domingo siguiente. Luego del misterio sobre quién se sentaría en la la primer emisión de la mesa más famosa de la televisión argentina, el periodista Guido Záffora anunció en “Es por ahí” (América TV) anunció que será Camila Homs, la influencer y ex pareja del futbolista Rodrigo De Paul. Pero la gran sorpresa es la convocatoria en redes sociales que la diva y su nieta lanzaron, para que sus seguidores puedan cumplir el sueño de participar en el icónico programa. “Pero tienen que tener una historia que contar. Las redes se convirtieron en un medio de comunicación así que puede haber mucho que matchear ahí”, dijo Juana Viale. El hashtag es #quieroestarenlamesaza.

Tanto Mirtha como su nieta están muy emocionadas con el regreso. Sin embargo, las negociaciones para hacerlo posible fueron reñidas. Según trascendió, las condiciones exigen que el canal le debe garantizar un producto exitoso antes de sus dos programas, y un aumento en el contrato tanto para Nacho Viale como para Artear. Finalmente, se llegó a un arreglo entre Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha y Adrián Suar, gerente de programación de El Trece.

“Di mi vida a esta profesión para que el problema hoy sea el dinero” dijo la conductora en una conferencia de prensa que dio en el estreno de Piaf al lado de Suar. El canal necesita del producto televisivo conducido por Legrand y Juana Viale para reforzar sus sábados por la noche y competir directamente con "Podemos Hablar" y los domingos al mediodía y enfrentar a "la Peña de Morfi".

Juego de Reinas

Si bien finalmente se produce el esperado regreso, Mirtha ya había hecho apariciones públicas, luego de una larga pausa a causa de algunos problemas de salud. Por ejemplo el mes pasado cuando asistió junto a sus bisnietos a una función del musical “Come from away”. Pero sorprendió a todos cuando apareció en la insólita promoción de "House of the Dragon". La productora tuvo la originalidad de convocar a Mirtha para promocionar el estreno de la serie escrita por George R. R. Martin en la plataforma streaming, la cual es la precuela de la exitosa "Game of Thrones". La promoción fue viral y desató miles de memes en redes sociales. “Y recuerden, como siempre les digo. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono”, cerraba Mirtha, re versionando su histórica frase.

Mirtha en el set de la promoción para "House of Dragon".

Y a propósito de las reinas y los tronos, las últimas declaraciones de Mirtha fueron sobre el fallecimiento de la reina Isabel II. Conmovida, Mirtha opinó: “Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”, dijo la diva.