Quién es Inés Rau, la modelo trans que estaría de novia con Kylian Mbappé

La modelo y activista trans Inés Rau (32) estaría en pareja con el futbolista francés Kylian Mbappé. Si bien su nombre cobró mucha más relevancia a partir de que ambos fueran fotografiados juntos en las playas de Cannes, Rau es una modelo consagrada desde hace tiempo, siendo la segunda mujer transgénero en ser tapa de la revista “Playboy”, luego de Caroline “Tula” Cossey, a quien Rau reconoció como una de sus referentes.

“La desnudez no debería de ser un tabú. Significa mucho para mí, ya que experimenté una transición para llegar a donde quería estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin los excesos. No se trata de sexualidad, sino de la belleza del cuerpo humano, ya sea masculino o femenino", refrendó en aquel momento. También apareció en la edición italiana de revista “Vogue” y en una campaña para Balmain. Su cuenta de Instagram tiene 784 mil seguidores.

Inés Rau comenzó su carrera a los 18 años, bailó para diferentes DJs en Ibiza donde se hizo amiga de David Guetta. Luego, en 2013, posó desnuda por primera vez para OOB, una importante revista francesa. En 2018 lanzó su libro “Mujer”, donde relata su proceso de transición, y lo difícil de enfrentar a los prejuicios sociales. Si bien se sometió a la cirugía de reasignación de sexo a sus 16 años, no fue hasta los 24 que comenzó a pronunciarse como una mujer trans.

Kylian Mbappé, compañero de Lionel Messi en el PSG parisino y estrella de la selección francesa de fútbol, se encuentra recientemente separado de la actriz Emma Smet. Y las cámaras lo captaron junto a Rau en Cannes, generando un gran revuelo en redes sociales y reacciones machistas.

En Argentina, la actriz y conductora Flor de la V hizo un descargo en su programa “Intrusos”, cuestionando la forma en la que un importante medio deportivo se había referido a la pareja. “El graph que utilizaron era ‘salí de ahí Mbappé’, pero salí de ahí porque la chica es una modelo trans. A mí me lleva a reflexionar esto... porque primero, la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando, celebrando...”, marcó la conductora, brindando su apoyo a Rau.

“Esta modelo se llama Inés, es una bomba, es una chica hermosísima, pero es trans. Entonces me dio tanta ira leer eso, el ‘salí de ahí’. Porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación”, agregó De la V.