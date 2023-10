Quién es quién en el entorno de Charly García

La última edición de NOTICIAS llevaba como tapa “la prisión de Charly García”, en la que se contaba la preocupación de los históricos amigos del músico a los que le habían prohibido verlo. En la nota se leía: “La situación era una olla a presión que se fue caldeando con el paso del tiempo, pero que no explotaba porque nadie quería hablar con el grabador prendido, algunos preocupados por la posibilidad de empeorar aún más la situación y otros porque confiaban en poder romper el encierro”.

Y no pasó ni un día de que la revista llegara a la calle que se confirmó que lo que se escribía en ese texto era tan cierto como doloroso. Es que desde que “la prisión de Charly” tomó estado público, la olla a presión se destapó. Y trajo cola. Porque, aparte de la amplia repercusión que la nota tuvo en radio, televisión y redes, movió el avispero de los amigos de García. E incluso de sus familiares.

Hablando a tu corazón. La primera en reaccionar fue Josi García, la hermana del músico, que históricamente arrastró una mala relación con él. Ella rompió el silencio en una entrevista con Clarín, y aseguró que está “cuidado y recuperándose”, aunque admitía que no “podía levantarse ni a hacerse un café”.

Esta versión chocaba con la que habían sostenido los históricos amigos de Charly, como Juanse, Fabiana Cantilo y el baterista Fernando Samalea. Ada Moreno, fótografa del rockero en su etapa de Sui Géneris y amiga desde entonces, salió al cruce de la hermana. “Charly me dijo que a la hermana no la quería cerca, qué raro, ahora está metida en la casa y dando notas en Clarín. La realidad es otra”, escribió en Facebook.



Nacha Guevara, otra íntima de García, también salió a dar su versión. “Charly es un autómata, un robot, ¿Dónde está cuando lo miro a los ojos? Ahora no es él, no quiero verlo porque no es él. Le quitaron una droga y le pusieron otra”, dijo en "PH", el programa de Andy Kusnetzoff. La declaración se viralizó en los medios y en las redes sociales. Hernán Bruno Díaz, el coordinador del grupo más grande de fans del músico, compartió la tapa de NOTICIAS y sostuvo: “Hay un dato irrefutable. Charly no dice nada de su boca desde hace casi un año”.

La preocupación por el encierro de García sigue. En el último año apenas salió tres veces de su casa. Solo anda en silla de ruedas. Todos quieren ver mejor al gran músico argentino.