El tortuoso regreso de Mirtha Legrand

Tras otro año cargado de idas y vueltas entre El Trece y la productora StoryLab comandada por su nieto Nacho Viale, finalmente, Mirtha Legrand regresará a la televisión para encarar su temporada 55. El deseo máximo de la diva, que es conducir su programa y estar en pantalla, se concretará luego de que, al igual que en el 2022, las negociaciones entre su nieto y el canal se prolongaran al punto de manejar otras opciones: pasar a América TV o que directamente este año Mirtha no condujera ningún programa.

Tras las dilaciones, la nueva temporada será incluso más acotada que el año anterior, cuando arrancó en septiembre, ya que este año el debut será recién en octubre.Como si se tratara de un dejá vu, durante todo el año se produjeron cruces y chicanas entre Nacho Viale y las autoridades de El Trece, de la misma manera que había ocurrido en 2022. Las negociaciones parecieron estancarse y las ganas de Mirtha de estar en tevé, algo que repite en cada una de sus apariciones públicas, parecía complicarse. Sin embargo, tanto ella como su nieta volverán a realizar sus programas este año. Mirtha será nuevamente la encargada de la noche de los sábados mientras que Juana retornará con los almuerzos que heredó de su abuela los domingos al mediodía.

A pesar de lo difícil que fue la puesta en marcha, la primera “Noche de Mirtha” contará con invitados especiales, ya que según confirmaron a NOTICIAS los comensales serán nada menos que una de las parejas del momento: Javier Milei y Fátima Florez, quienes según explicaron, se conocieron una vez que acudieron de invitados al programa.

Disputa

El retorno de Legrand a la pantalla de El Trece significó que por un momento tanto su nieto como las autoridades del canal enterraron el hacha de guerra y lograron puntos de acuerdo, algo que cada vez se vuelve más difícil.

“La relación entre las partes no existe. Está todo mal”, explica a NOTICIAS alguien que conoce los entretelones del vínculo entre la productora y el gerente de producción del canal, Adrián Suar. Más aún, según explican a NOTICIAS, cada día lejos de la pantalla es un tormento para Mirtha que, en la intimidad, afirma que su único deseo es estar en la tevé porque le hace bien.

Este año, durante la entrega de los Martín Fierro, se produjo el encuentro de Suar con Nacho Viale, cuando el pope de El Trece se acercó a saludar a la diva, quien estaba acompañada de toda su familia. Y si bien en ese encuentro buscó limar asperezas, lo cierto es que sirvió poco y ambas partes siguieron firmes en sus posiciones.

Entre los motivos que explican esta disputa hay varios. En primer término, el económico. Al igual que en el año anterior, el presupuesto exigido por StoryLab resultó ser excesivo para el canal y allí radicó el principal foco de conflicto. De hecho, según pudo saber este medio, hay algunos puntos del contrato que aún no han sido del todo aclarados. Más aún, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad la diva no firmó un contrato con el canal, sino que con la productora, la cual, a su vez, sí rubricó su vínculo con El Trece. “Todavía faltan definir algunas cuestiones sobre el reparto de la publicidad y los PNT (publicidad no tradicional) y algunas otras cosas más”, detallaron quienes siguieron de cerca la negociación.

Otra de las razones que explica la dilatación de las negociaciones y los cruces entre el canal y productora tienen como eje a Juana Viale. La nieta heredó el programa de su abuela durante la pandemia ya que Mirtha cumplió con un estricto aislamiento que le impedía acudir al estudio. Así el tradicional programa del mediodía fue rebautizado “Almorzando con Juana” y Viale se erigió como una revelación en la conducción, al punto de que acabó ganando un Martín Fierro por su labor. Sin embargo, en El Trece su presencia no suscita el mismo interés que su abuela. “El canal quiere a Mirtha solamente. Si por ellos fuera se quedarían solo con ella en el horario que ella prefiera, pero Nacho incluye a Juana en las negociaciones y eso complica todo porque el canal no quiere invertir también en Juana”, explican.

La presencia de la nieta de la diva en pantalla genera una disputa doble. Por un lado porque el cachet exigido por StoryLab excede lo pretendido por El Trece y por el otro porque para asegurar su presencia, la productora exige, al igual que el año pasado, que el programa que la preceda le deje un buen piso de rating, algo difícil de conseguir un domingo a la mañana. “No sólo que el canal está menos interesado en ella, sino que se ponen más pretensiones para la emisión de su programa”, resumen a NOTICIAS. “Nacho especula entre el interés del canal de tener a Mirtha en pantalla y las ganas de ella y lo cómoda que está ahí. Y sale ganando, exigiendo el dinero que él cree justo e incluyendo obligatoriamente a su hermana en la negociación”, agregan.

Otro de los elementos de presión que utiliza el productor para ganar la pulseada es especular con llevar ambos programas a otra pantalla. Si bien Legrand no desea abandonar El Trece, canal al que llegó en 2014 y en el que siempre afirma sentirse “muy cómoda”, la tensión en las negociaciones da lugar a coqueteos con otros canales. En esta oportunidad no sólo se especuló con que Mirtha podría llevar su programa a Telefe, única señal de aire donde nunca trabajó como conductora, sino que hasta Marcelo Tinelli flamante director artístico de América, mencionó que le gustaba la idea de incorporar a la diva a la señal y que siempre habría un lugar en la grilla de programación para ella.

Debut

demás de todas estas demoras, la presencia de Mirtha en pantalla se prorrogará una semana más. El motivo responde pura y exclusivamente a lo que, esperan, sea una bomba en el debut. La presencia del candidato presidencial Javier Milei junto con su nueva novia, Fátima Florez, cenando con la diva. La pareja se conoció cuando acudieron como invitados al programa y reconocen a Legrand como su celestina. Su primera aparición pública juntos será junto a ella.

Según confirmaron a NOTICIAS, el regreso que estaba pautado para el día 30 de septiembre se demorará una semana para poder contar con la presencia de la imitadora. “La idea original era grabar el día 29 para que saliera al aire el 30, pero ese fin de semana Fátima va a estar de gira. Por eso se decidió pasarlo una semana para que ella estuviera disponible. Fue un acuerdo entre el canal y la productora”, explican.

Así, la diva se asegura tener en su programa la entrevista conjunta más buscada desde que se anunciara que Milei y Florez son pareja. Sin embargo, el libertario no será el único candidato que acuda al programa. Para algún otro de los programas antes de los comicios 22 de octubre se da por descontada la presencia de Patricia Bullrich, en tanto que la invitación a Sergio Massa existe aunque hay menor interés tanto de la producción del programa como del ministro de Economía en realizar esta entrevista. “El programa va a tener condimento político, porque es el sello de Mirtha y por el momento preelecciones. El de Juana quizá tenga un contenido más 'light'”, detallaron.

La prórroga de una semana, además, le servirá a la producción para alistar todo de cara al inicio del ciclo. Nacho Viale cerró un acuerdo con Marcelo Tinelli, el set de Mirtha y Juana estará subdividido, ya que el Bailando 2023 (América) se montó en ese mismo lugar.

Las dimensiones del estudio, uno de los más grandes de la televisión argentina, permite que puedan emplazarse ambas escenografías. Tinelli continuará respetando su salida en vivo de lunes a jueves y grabará con anterioridad el programa de los viernes, ya que ese día, desde el mediodía, se comenzará a grabar "Almorzando con Juana". A partir de las 15.30 horas, se modificará la iluminación del set para generar el clima nocturno que necesita la grabación de “La noche de Mirtha”.

La cuenta regresiva para el regreso de Mirtha a la tevé ya comenzó. La pantalla chica recuperará a una de sus divas máximas cuya continuidad estuvo puesta en duda por otros y nunca por ella. La tregua entre la productora de su nieto y el canal posibilitará que, al menos hasta diciembre, las comidas televisadas sigan al aire. El futuro, en tanto, es más incierto y no se descarta que en 2024 recrudezcan viejas heridas y rencores hoy dejados de lado