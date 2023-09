"Virgo": el insulto de Úrsula Vargues para Ramiro Marra

Los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Leandro Santoro, Ramiro Marra y Vanina Biasi mantuvieron tensas discusiones sobre seguridad, educación e infraestructura en el debate televisado de este miércoles. Dividido en ejes temáticos, los entredichos se mantuvieron en tópicos candentes de la coyuntura porteña como la Ley de Alquileres, la utilización de las pistolas Taser y la inseguridad.

“Leandro (Santoro), te aclaro que me estoy enfocando en vos porque estamos debatiendo el segundo lugar, según los sondeos de opinión que yo no pago, los debés pagar vos con los impuestos. Después voy a tener tiempo de debatir con Jorge Macri, ahora es con vos”, fueron uno de los dichos que el candidato libertario lanzó en la contienda contra Leandro Santoro y agregó: “¿Sabes de qué me doy cuenta? De que estás perdido en términos de seguridad, porque querés seguir controlando a la Policía. Ustedes ganan en las cárceles, nosotros en las comisarías”.

En general, las manifestaciones realizadas por el dirigente libertario tuvieron un alto grado de virulencia y el foco preferido de sus ataques fueron los candidatos de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad.

“Marra muriendo políticamente en vivo. Seguro se va a los de sus papis a llorar o a tirarse de un primer piso con un paraguas. Perdón. Pero este pibe era una joda y quedó. Gracias por tanto, Virgo”, fue el posteo incisivo contra Ramiro Marra que la periodista y modelo Úrsula Vargues realizó una vez finalizado el debate televisivo.

El legislador porteño finalizando la disertación reconoció: “Sé que algunos me vieron enojado hoy, pero es porque no tengo ningún speech, no vengo acá a hablar del amor, porque esas cosas a mí me molestaban cuando estaba del otro lado de la pantalla, entonces ahora que estoy acá, les puedo decir las cosas en la cara a ellos”.

“Mis propuestas no las pude desarrollar hoy porque me acotaron con los tiempos, seguramente las van a poder ver en las próximas horas en las redes sociales. Nosotros no vamos a pedir el voto por el amor”, concluyó Ramiro Marra.