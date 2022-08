Ariel Rodríguez Palacios: entre el éxito del rating y las acusaciones de compañeros

La llegada de Ariel Rodríguez Palacios a Telefe modificó las mañanas televisivas. El chef se convirtió en un éxito matutino y las cifras de rating que obtiene sorprenden incluso en su nuevo canal. “Ariel en su salsa” no sólo se impone cómodamente por sobre la competencia, sino que incluso hasta ha logrado el hito de llegar a los dos dígitos de audiencia, algo que no sucedía desde el 2013 cuando, también en la pantalla de Telefe, Flor de la V estaba al frente de “La Pelu”.

El éxito del chef, sin embargo, se ensombrece con las críticas sobre su comportamiento para con sus compañeros, tanto delante como fuera de cámara, y que vuelven a traer a escena acusaciones de personas que trabajaron con él y que habían hecho pública esta situación cuando el cocinero aún trabajaba en El Nueve.

Esos exabruptos y comportamientos incómodos para quienes trabajan con él se trasladaron a la pantalla de Telefe y, en los menos de tres meses que lleva al aire, ya ha generado situaciones incómodas al aire y la necesidad de los implicados de salir a aclarar que el clima de trabajo es bueno. Así, la misma impronta de Rodríguez Palacios que le permite ser un éxito incuestionable al frente de su programa es la que le genera más de un dolor de cabeza por las acusaciones en su contra.

Cruces

Una preparación fallida, algo no muy fuera de lo común en la cocina, fue lo que provocó la última explosión. “Estoy re caliente”, soltó el cocinero mientras amasaba una preparación para cocinar un turrón y no dudó en mandar al frente a alguien de su equipo: “¿Les digo la verdad? Es la única vez que no hice algo. Me la hizo otra persona, es la única vez que no lo hice, y falla al aire. Si no, tendría tiempo de poder solucionarlo antes”. Mientras sus compañeros de programa trataban de ponerle paños fríos a la situación, el enojo del chef era indisimulable.

“El enojo era más por la situación en vivo que con alguien en particular. Es cierto que lo que se vio en pantalla es un momento incómodo, pero no pasó de eso”, lo defiende ante NOTICIAS alguien que conoce de cerca las entrañas del programa.

Sin embargo, no es la primera vez que el chef crea una situación difícil con su nuevo equipo de trabajo. Al cumplirse el primer mes al aire, el conductor causó revuelo al mencionar cómo se había conformado el staff que lo acompaña. “El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son. Te dicen: vas a estar con una chica que se llama Mica. ¿Cuál? ¡No!”, reveló el conductor con total sinceridad sobre Mica Viciconte. También, hizo un comentario sobre Nicolás Peralta: “Después Nico, que decís ‘¿cuál es este?’. Y bueno, después lo que toca, toca”. “Él tiene ese estilo de bromear de esa manera, que a veces puede confundirse”, cuentan a NOTICIAS.

Éxito

Pero aunque estas situaciones sucedan al aire, lo cierto es que el público sigue eligiendo a Rodríguez Palacios. Cuando tenía a su cargo los mediodías de El Nueve, sus números de audiencia eran buenos, pero al pasar a Telefe se convirtió en un éxito. No sólo se impone en su franja horaria, sino que lo hace con holgura.

En el 2021, la apuesta de Telefe para las mañanas había sido un magazine condudido por Florencia Peña que, si bien algunas veces lograba imponerse, perdía en la batalla de audiencias contra LAM, en ese entonces todavía en la pantalla de El Trece. Para este 2022 Telefe decidió rearmar su programación matutina y fue el cocinero quien se erigió como revelación y éxito. Con un rating que oscila entre los 5 y 7 puntos, “Ariel en su salsa” es día a día lo más visto de su franja e incluso logra picos históricos, como los 11,5 puntos que consiguió el 25 de julio. “Programas de cocina hay muchos, pero hay algo en lo que hace él que sin dudas tiene un plus para el televidente”, explican.

Así, mientras el programa se consolida en las mañanas televisivas, tanto el conductor como sus panelistas se esfuerzan en aclarar que entre ellos no existe ningún cortocircuito. Mientras los altos números de audiencia se mantengan, seguirán actuando como bálsamo y nada pasará a mayores.