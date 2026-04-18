Netflix argento: Hollywood en castellano

La ficción argentina ya no es la misma. El prime time televisivo le cedió su espacio a los realities y concursos de canto y esa franja horaria tan codiciada para las marcas, y amplificadora para los actores, se trasladó al sector privado convirtiéndose en un catálogo global. En ese corrimiento, Netflix se consolidó como el mayor productor de cine y series argentinas, con una batería de estrenos para este 2026 que no solo confirma la tendencia sino la profundiza hasta volverla estructural.



El fenómeno implica un cambio profundo en la lógica creativa. “La cuestión principal al trabajar para una serie de plataforma es que uno pierde el control del personaje primero, y luego de la historia”, admite a NOTICIAS un prestigioso actor que pidió resguardar su identidad para no tener conflictos contractuales. “La mayoría son series preestablecidas, con mucho trabajo previo de producción, guión, locaciones, vestuarios y, si uno acepta, entra en esa vorágine dando lo mejor de sí, pero ya sin esa conexión diaria que se tenía en la época de las series de televisión, donde el día a día te sugería algún cambio o potenciar algún rasgo que pegaba”. Y agrega: “Por eso hay muchas series que quedaron en una sola temporada, porque no rindieron y no hubo tiempo para revetirlo en la diaria”. Una síntesis perfecta que condensa la transformación de una industria que cambió la espontaneidad por la precisión.



Blockbuster. Desde el corazón artístico de Netflix, bajo el eslogan “Hecho en Argentina”, reconocen que la gran apuesta del año es “Felicidades”, dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar junto a Griselda Siciliani. Adaptación de la obra de Mariano Pensotti, convierte una celebración íntima en un dispositivo narrativo donde el humor negro y el caos revelan las grietas de una pareja. En paralelo, “Lo dejamos acá”, con Ricardo Darín y Diego Peretti, será otro de sus tanques nacionales. La cinta explora la deriva ética de un psicoanalista que cruza límites con sus pacientes, hasta que un escritor bloqueado pone en crisis su método y su moral.



La forma contractual de las productoras globales se rige bajo otros parámetros. Cuando un actor acepta un papel, firma un contrato de confidencialidad. Los guiones tienen marca de agua con el nombre de cada actor, por lo que cualquier filtración, se sabe quién la originó. “Muchas veces uno da entrevistas y no puede hablar de lo que viene porque la penalización no solo es económica, sino que no te vuelven a llamar”, resume quien en la época de Pol-ka era abonado a las noches de Canal 13. Pero muchos son los aspectos positivos, y uno de ellos es no pelearse diariamente con el rating: “Lo beneficioso de esta modalidad es que uno firma un contrato por una temporada o por dos y no hay posibilidad de que se levante el capítulo 10 o 15, como sí sucedía antes, que uno proyectaba el año con una telenovela y al mes se quedaba sin trabajar”.



A diferencia de otras palatformas como Prime Video y Disney+, Netflix nuclea una selección de actores preferidos por los argentinos. Y en esa misma línea de relatos que proyecta para sus héroes, se inscribe “Risa y la cabina del viento”, dirigida por Juan Cabral, protagonizada por Diego Peretti junto a Joaquín Furriel y la cantante Cazzu.



Tristemente célebres. El universo documental también ocupa un lugar central en la estrategia de la plataforma. “Yiya Murano: muerte a la hora del té”, dirigida por Alejandro Hartmann, reconstruye uno de los casos más perturbadores de la historia criminal argentina. La historia de la mujer que envenenó a sus amigas para ocultar estafas económicas en la Argentina de fines de los 70 se despliega como un retrato inquietante sobre el poder, la manipulación y la construcción mediática. El documental, con testimonios de periodistas, allegados y su propio hijo, propone revisar ese doble rostro, el de ícono pop y figura oscura.



La ficción histórica también encuentra su espacio en “Gordon”, el thriller protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Pablo Trapero junto a Pablo Fendrik. Basada en la novela de Marcelo Larraquy, la serie revisa la figura de Aníbal Gordon, un delincuente que pasó de los robos a involucrarse en los años más violentos de la década del 70. Con un elenco que incluye a Matías Recalt y Camila Peralta, la producción se inscribe en una tradición de relatos que indagan en la historia reciente desde una mirada compleja y sin concesiones.



Las continuidades también sostienen el vínculo con la audiencia. “Envidiosa” estrena su cuarta temporada con Griselda Siciliani, mientras “En el barro” avanza hacia una tercera entrega consolidando su universo carcelario. Pero como el sistema no concede segundas oportunidades, muchas series quedaron en una sola temporada por no rendir lo esperado. Fue el caso de “El refugio atómico”, serie española protagonizada por Joaquín Furriel que fue cancelada al terminar su primera temporada y de nada sirvió que la audiencia se haga notar en las redes. Si los directores artísticos de Netflix le bajan el pulgar a la serie que sea, la decisión es inapelable.



Blindaje y embargo. En cuanto a lo económico, la mayoría de los trabajadores del rubro audiovisual firman su contrato laboral por un monto concreto. Muy pocos, solo las celebridades, que no son más de dos o tres actores, negocian por porcentaje de ganancia, como sucede en el cine. Eso por un lado les da tranquilidad por si el producto no funciona, pero cuando la repercusión es mucha, se quedan con sabor a poco.



Otra actriz de emblemáticas series de Telefe de mediados de los 2000 reconoce: “Las plataformas tienen mucha proyección y visibilidad pero en la calle no se sienten tanto. La gente sabe que estás en tal o cual serie, pero con la televisión era más notorio y efusivo. La televisión tenía mucha más llegada. El que aparecía en 'Los exitosos Pells' o 'Dulce amor', al día siguiente no podía salir a la calle. Y si eras actor fijo, te recluías durante lo que durara la serie”.



El despliegue de Netflix para este año se completa con títulos como “Carísima”, la serie de Caro Pardíaco, que hace de empresaria de la noche y reina del stream que cae en desgracia; “Crimen desorganizado”, que trae nuevamente a la pantalla a Celeste Cid, junto a Marco Antonio Caponi, Miguel Ángel Rodríguez y Soledad Silveyra; “Mis muertos tristes”, basada en una novela de Mariana Enríquez, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi; la adaptación animada de Mafalda a cargo de Juan José Campanella, y los documentales sobre Emiliano “Dibu” Martínez y Fito Páez, ampliando un catálogo que no distingue géneros ni formatos.



Otro de los golpes de efecto con mucha tela para cortar en el paño mediático será la serie de Moria Casán, que estrena el 14 de agosto, y celebra sus 80 años de vida. En ella, la diva abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth la encarnan en las distintas etapas de su vida.



Bajo este diagrama, la ficción argentina encontró un nuevo hogar, pero también resignó su ritual. Lo que ganó en escala global lo perdió en permanencia cotidiana. Hoy, Netflix no solo produce contenidos, sino que redefinió qué significa contar historias en la Argentina.

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