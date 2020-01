Noche de furia: la nieta de Susana Giménez en problemas

La paz de año nuevo duró poco para la familia de Susana Giménez que, después de cenar y brindar con los Darín en “La Mary”, tuvieron el primer escándalo del verano. La nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, tuvo una fuerte discusión que habría incluido trompadas e insultos al salir de “Tequila”, un boliche de Punta del Este. La joven había ido a festejar allí después de la cena familiar pero cuando salió, alrededor de las 3 de la madrugada, protagonizó un violento episodio.

Según afirmó Marcelo Parra, el veraneante con quien tuvo el intercambio, la vereda de su casa estaba llena de autos y, entre ellos, estacionado el de Celasco. La esposa de Parra tuvo que hacer varias maniobras para lograr sacar su vehículo. En ese momento apareció la nieta de Susana y comenzó a insultarla, increpándola para saber si había tocado su auto.

El marido salió en su defensa."Me cagó a trompazos, lo único que hice fue cubrirme para que no me pegara más. Está totalmente drogada este chica. Rompieron el timbre, cagaron a piedrazos la casa", contó Parra al sitio “Farándula Show”.

Golpes y piedrazos. Aunque desde el entorno de Celasco afirman que ella sólo se defendió, en los videos que trascendieron de la pelea callejera, Parra asegura: “¡Ella me pegó! No hace más que pegarme”. Cuando fue entrevistado dejó ver su labio lastimado -que, según él, habría sido consecuencia de las trompadas de Celasco- y mostró el frente de su casa estropeada, ya que, según aseguró, le tiraron piedras.

En las filmaciones también se puede escuchar a una de las amigas de Celasco, que afirma: “El auto de atrás está mal estacionado, no el de ella. Ella no te está tocando el estacionamiento: mirá tu estacionamiento, está vacío”. Pero eso no apaciguó las aguas y la discusión siguió con insultos de la nieta de la conductora de TV, quien le gritó “gordo grasa”, “maricón” y otros agravios.

Clan Giménez. Quien se sumó a la discusión para defender a su hija fue Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, la hija de Susana. "Cuando vino la madre, que gritaba, le dije: 'Mirá el ejemplo que le estás dando a tu hija'”, contó Parra. Es por eso que en la denuncia por agresiones verbales, físicas y amenazas que radicó están implicadas ambas mujeres.También adjuntaron un informe médico por las lesiones en el labio de Parra.

Los días tranquilos que había logrado conseguir Susana, en un verano en el que se mostraba relajada, con varios paseos con amigos y contenta en su residencia de "La Mary", la armonía se quebró de la mano de su nieta que pasó una noche de furia.