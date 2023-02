Quién es el “Gran Primo”, la misteriosa voz que influye en las eliminaciones de Gran Hermano

Hace unos días, en la casa del reality show Gran Hermano (Telefe) comenzó a hablarse del “Gran Primo”, una supuesta segunda voz, a parte de la del locutor principal (el actor Rodolfo Valss), que influiría en la decisión sobre qué participante que esté en placa - es decir, nominado para irse - termina siendo eliminado.

Pero el misterioso “personaje” no solo fue señalado por los participantes como posible causante de los acontecimientos del show, si no por los fans del programa en redes sociales, que llegaron a decir que el Gran Primo es quien guiona el reality. Las acusaciones iniciaron con fuerza luego de que la participante Romina Uhrig, cambiara su voto durante la jornada del jueves, provocando que Daniela Celis fuera finalmente eliminada.

La ex diputada, quien terminó salvando de la placa a Julieta Poggio, manifestó estar “indecisa”, ya que creía haber tomado la decisión de su voto luego de la prueba de liderazgo del pasado martes, sin embargo declaró que “pasó algo” y “lo vio distinto”. Acto seguido contó que habían conversado con “Gran Primo”, el cual “te llena la cabeza y te hace confundir”. La declaración generó controversia en la audiencia del programa quien alegó que él mismo estaba arreglado.

Justamente, una de las voces que más denunció el presunto fraude fue la hermana de Daniela, Mara Celis. quien a través de sus redes lanzó una opinión contundente: “Todo arreglado, los odio a todos”. Si bien más tarde aclaró que puso el mensaje "en caliente", manifestó que seguía "caliente" por lo que había pasado y que "no iba a mirar nunca más" el reality. “Si bien viví y escuché un montón de cosas que me llevaron a decir lo que dije, hoy me las tengo que tragar para no perjudicar a Dani (...) “No da exponerla, y menos por mi culpa, no quiero perjudicarla” (...) “Les mando un besito a todos los que me enviaron mensajes y a los que me bardean también”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Mara Celis

Ante la polémica, el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro debió salir a hacer algunas aclaraciones. “El Gran Primo es el psicólogo. Ellos lo llaman al confesionario y hablan con él todo el tiempo. Ella se agarra de ahí, cada uno juega la carta que quiere”. La declaración de Del Moro fue respaldada por Alfa, el polémico participante recientemente eliminado, quien aclaró que existen dos profesionales que están disponibles para hablar con los participantes.

De los dos psicólogos solo se conoce el nombre de uno, Juan Rodríguez Mentasti. Se trata de un reconocido profesional de la salud mental que forma parte del reality desde hace varias ediciones, y aunque mantiene un perfil bajo, hizo declaraciones en exclusiva a La Nación 2016, donde contó que si bien la modalidad del psicólogo no existe en las ediciones de todos los países, “es importante que los chicos tengan esa figura, ese momento en el que no son filmados; si no la fantasía de ser vistos todo el tiempo es enloquecedora”.

por R.N.