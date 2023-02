VIDEO: Diputada paraguaya cuestionó a legisladores con “Te felicito” de Shakira.

La diputada paraguaya Kattya Mabel González, del Partido Encuentro Nacional, se volvió viral en redes sociales luego de que criticara a sus oponentes políticos por ser “oficialismo y oposición al mismo tiempo”. Y es que lo hizo de una forma muy llamativa: entonando y hasta haciendo parte de la coreografía de “Te felicito”; el nuevo hit de la cantante colombiana Shakira.

González (45), quien es una política reconocida en su país, lanzó su candidatura presidencial a principios de 2022, pero en agosto desistió de su intento para encabezar la lista de postulantes al Senado por la Alianza del Partido Encuentro Nacional. “Es un recurso que nosotros utilizamos a lo largo de este periodo parlamentario. Hay una profunda crisis de representación en Paraguay, la gente ya no cree en sus congresos ni que los senadores y diputados puedan darle alguna solución a los problemas que los aquejan. Y a veces las minorías tenemos que recurrir a la creatividad para llamar un poco la atención”, comentó la diputada a A24, además de contar que no es la primera vez que se anima a cantar en el congreso de su país.

“Te felicito que bien actúas/ de eso no me cabe duda/ con tu papel continúas, te sale bien ese show/” dice la letra de la canción que, aseguran los rumores, Shakira le dedicara a su ex pareja, Gerard Piqué, de quien se separó recientemente entre rumores de traición por parte del futbolista.

La canción, que Shakira grabó en colaboración con el cantante Rauw Alejandro, cuenta ya con más de 388 millones de reproducciones en Youtube, encabezando las listas del latin Pop Airplay, y ocupando el puesto número 10 en Hot Lating Songs. Además, la cantante oriunda de Barranquilla se animó incluso a cantarlo y bailarlo en el conocido programa de Jimmy Fallon, quien también se animó a imitar la coreografía.