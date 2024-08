Cómo es el Zamba libertario

Existe un viejo y conocido refrán que afirma: “Si no puedes con tu enemigo, entonces únete”. Y bien podría ser uno de los nuevos principios de Javier Milei en esta etapa como Presidente de Argentina. Ante la imposibilidad de privatizar medios públicos, los volvió a su favor, como hizo con la TV Pública y Radio Nacional.

Ahora le llegó el turno a Paka Paka y su icónico personaje Zamba quien, en plena celebración por el Día del Niño, cambió en la era libertaria con un posteo en la cuenta oficial de Instagram del canal. La imagen mostraba a San Martín y al pequeño Zamba con un mini diálogo: “¡Ya somos libres, Zamba!”, a lo que el estudiante responde: “¿Volvemos a empezar, Sanma?”. Contundente, disruptivo e introductorio a lo que La Libertad Avanza propone.

Tanto en la cuenta X, como en Instagram, el canal infantil informaba: “Estamos trabajando para brindarles contenido de calidad para que todos se sientan parte de nuestra propuesta, basada en educación, entretenimiento, innovación, valores, patria y mucha imaginación”. Además, invitaron a disfrutar de la nueva programación que se conocerá próximamente.

Dejando de lado lo simbólico e ilustrativo del mensaje, la realidad indica que los empleados de Paka Paka desde enero están sin realizar trabajos porque bajo esta presidencia se frenó todo el contenido artístico a la espera de un cierre que nunca llegó. NOTICIAS se comunicó con su delegado Christian Stauffacher, que explica: “Estamos en un esquema de retiros voluntarios que finaliza a fin de agosto. Todos los empleados están analizando si se quedan o se van. Lo del domingo fue solo un posteo porque no hay guionistas ni un plan de contenido. Solo el anuncio de un relanzamiento y un cambio de logo, pero nada más”.

Cambios

NOTICIAS pudo averiguar que el nuevo director de Paka Paka es el prestigioso ilustrador Walter Gustavo Gómez, más conocido como Wally Gómez. Al ser consultado por la nueva ideología que manejará la señal, contestó que toda la información al respecto sea solicitada a la gerente de Medios y Relaciones Institucionales de RTA, Agustina Zeballos, quien no contestó a ninguna de las preguntas.

Desde adentro de la señal explican: “Estamos sin trabajo, esperando ver qué hacer. Hay mucha gente que no se decide a aceptar el retiro voluntario. Veremos quiénes quedamos y quiénes se van. Hay un ánimo muy bajo en las oficinas. El posteo del domingo nos sorprendió a todos, ya que desde enero no manejamos las redes”. Sobre el futuro del canal, agregaron: “Wally Gómez definirá cómo seguir. Estamos en pleno proceso de reestructuración pero por ahora no sabemos cuál será el presupuesto ni la bajada política”.