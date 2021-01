Holandeses molestos: cuánto ganarán Máxima y Guillermo en 2021

Los Países Bajos atraviesan un inédito momento de crisis con el desplome de la actividad económica causado por los múltiples confinamientos y el miedo al contagio del COVID19. Esta realidad ha desembocado en violentas protestas en todo el país contra nuevas medidas sanitarias para contener la segunda ola. En medio de este preocupante panorama el aumento de dinero que recibe la casa de Orange, que ya había sido estipulado 2020. Ha generado controversias, debido a que el porcentaje del aumento, se encuentra sobre la media de la población del país. Cuánto ganaran Guillermo y Máxima este 2021 como reyes.

En este 2021 el presupuesto asignado a la corona de Orange es de 46,5 millones de euros, (sin incluir el costo de las visitas de Estado o el mantenimiento de los palacios). De este mismo monto se deriva el Pago Constitucional a los miembros de la familia Real, que consta de 8,8 millones de euros. Las destinatarios de este pago son: el Rey Guillermo Alejandro, la reina consorte Máxima, la reina emérita Beatriz y la princesa Amalia, quien podrá recibir este pago tras cumplir 18 años. Cada uno de estos 4 miembros de la realeza recibe su pago constitucional, que a su vez está conformado por dos partes: el ingreso real y los gastos de personal y materiales. El resto de los miembros de la casa real no reciben nada.

Así, en el actual 2021 el rey Guillermo recibirá un Pago Constitucional de 6 millones de euros, conformados por un ingreso real de 998.000 euros y gastos de personal y material de poco más de 5 millones de euros. La reina consorte Máxima, recibirá un ingreso real de 396.000 euros y un componente para gastos de personal y materiales de 659.00 euros, lo que da un Pago Constitucional de más de 1 millón de euros. Al cumplir 18 años la princesa Amalia se le asigna este 2021 un ingreso real de 20.000 euros más 91.000 euros para gastos de personal y material, dando un total de 111.000 euros. Por último la reina emérita Beatriz recibirá ingresos reales por 564.000 euros y poco más de 1 millón para gastos de personal y materiales, dando un total de 1,5 millones de euros.

Cuestionan los aumentos de la corona

Todos los pagos constitucionales han tenido un aumento del 5 % sobre el 2020, mientras la mayoría de los súbditos de los Países Bajos no llegan al 1%, siendo el promedio de aumento de un 0,8 %. Los aumentos de los ingresos de los monarcas ha sido defendidos por el primer ministro Mark Rutte, (un reconocido aliado de la monarquía), basándose en que los pagos a la casa real están establecidos en la Constitución holandesa y siguen los aumentos de los funcionarios y el vicepresidente del consejo de Estado. Pero el rey Guillermo ante la polémica desatada, y en contra del argumento del premier, pidió en el discurso del trono del 2020, revisar estas asignaciones que superan ampliamente cualquier porcentaje de aumento salarial pactado. Sin embargo la revisión del presupuesto de la corona, que debía hacerse en 2020 por los parlamentarios no se realizó, al no poder conformarse una mayoría para tratar el tema.

El aumento de ingreso del dinero que reciben los monarcas holandeses fue aprobado en 2020, año en que en medio de los confinamientos por la pandemia, y sin respetar el distanciamiento social, la familia real se fue de vacaciones 2 veces a Grecia. Hecho que provocó una polémica e indignación de tal magnitud, que la aprobación de la monarquía bajo de un 76% en abril del 2020 a un 47% en diciembre de ese año. Sobre este momento de baja imagen de la monarquía, la renuncia de todo el gobierno de Mark Rutte, por un escándalo de manejo de subsidios públicos, solo ha complicó más la imagen real.

En lo que va del primer mes de 2021, Países Bajos ha registrado varias jornadas de multitudinarias protestas contra los confinamientos y medidas restrictiva que no se veían desde la segunda guerra mundial. Diversos tipos de disturbios entre la policía y los manifestantes se han registrado en las ciudades de Amsterdam, Rotterdam, La Haya entre otras, donde incluso se han producido algunos saqueos. En este escenario de fuerte descontento social, donde el gobierno condenó los disturbios como un “acto criminal”. El aumento del dinero destinado a la corona sobre la media del país, corre el riesgo de transformarse en un nuevo factor que empeore el caldeado humor social.