La Medicina Reproductiva: Un hito en la sociedad

¿Pamela qué podés contar sobre las Técnicasde Reproducción Asistida?

Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) son un hito en la historia. Desde su aparición, han permitido el nacimiento de más 7 millones de niños en el mundo, logrando que miles de personas a nivel global concreten el sueño de la paternidad.

Gracias al advenimiento del exponencial desarrollo tecnológico, en los últimos 40 años las TRA, han significado una verdadera revolución contemporánea en un concepto tan dinámico y clave para una sociedad como lo es “la familia”.

El modo en que la misma es concebida devela la manera de ser de una sociedad. El concepto de familia no solo cambia de una cultura a otra, sino que también evoluciona a través del tiempo dentro de una misma comunidad.

Las TRA se denominan así, precisamente, por que intervienen terceras personas, ya sea un médico, un biólogo, un/una donante y/o una gestante, colaborando con el deseo de paternidad de una pareja o persona. La procreación sale del ámbito de lo íntimo, y el vínculo es “asistido” por otro, que favorece el embarazo a través de la aproximación artificial de las gametas.

Las TRA han sido controversiales en sus comienzos por dilemas jurídicos, éticos y sociales, pero en la actualidad son una absoluta realidad.

Actualmente es posible, por ejemplo, mediante la vitrificación de ovocitos, que una mujer que no desea maternidad inmediata o inclusive, aquella que enfrenta un diagnostico oncológico, preserve su fertilidad congelando sus óvulos para utilizarlos luego cuando lo desee; que una pareja infértil que requiera una fertilización in vitro pueda, mediante el diagnóstico genético preimplantatorio, biopsiar y estudiar los embriones antes de transferirlos al útero, para disminuir el riesgo que conlleva la paternidad después de los 38 años, pudiendo no solo conocer el sexo del embrión sino también evitando la transferencia de embriones genéticamente anormales. Es posible también que una mujer con óvulos de mala calidad o ya en menopausia, logre un embarazo a través de óvulos donados -ovodonación-, o varones con ausencia o alteraciones seminales puedan alcanzar la paternidad a través de semen donado.

¿De qué trata la Gestación por Sustitución?

La más controvertida de todo el abanico de TRA es la Gestación por Sustitución (GS).

La misma consiste en un tratamiento al que acuden personas que desean un hijo y no pueden gestarlo, tal es el caso de pareja de hombres, hombres solteros, mujeres solas o parejas heterosexuales, donde la mujer no tiene útero o tiene contraindicado embarazarse. La GS requiere la figura de la “gestante”, que es la mujer que accede a llevar adelante un embarazo para otra persona o pareja (padres intencionales o comitentes). Se realiza una Fertilización in Vitro para lograr un embrión, con gametas de los padres intencionales o gametas donadas, y luego este embrión se transfiere al útero de la gestante. Esta mujer, no puede aportar sus óvulos para la formación del embrión, por lo que no existiría un vínculo genético con el bebé.

A nivel internacional existen regulaciones muy diversas sobre esta práctica; hay países que la prohíben, algunos la admiten con restricciones y otros la aceptan ampliamente. En Argentina existe un silencio legal, la GS no esta prohibida pero tampoco regulada. Pese a ello, socialmente en el imaginario popular argentino es una práctica que esta ampliamente aceptada; en una encuesta que realice junto a mi equipo1-2 en el 2020, encuestando a 1800 personas, encontramos que 7 de cada 10 argentinos están de acuerdo con el procedimiento y un 48% develó aceptar la compensación económica como un acto “justo” para la gestante.”

Sin lugar a dudas, este tratamiento es cada vez mas frecuente en nuestro país y ha llegado para quedarse.

Dra. Pamela Nicotra Perassi

Gineco-obstetra especialista en Medicina y Genética Reproductiva

“Hace mas de 15 años que me dedico de lleno a tratar personas con problemas de fertilidad, creo en la medicina de vanguardia, en la actualización continua y en la importancia de la medicina personalizada cuando el objetivo es la maternidad, pero sobre todo creo en la fortaleza del vinculo médico-paciente”.

por CEDOC