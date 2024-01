Por qué existe el acné en los adultos

En un informe de The New York Times, varios dermatólogos afirmaron que es común padecer acné a los treinta, cuarenta e incluso más años. Según el especialista Ross Radusky, las causas del acné en adultos no siempre son tan “comunes” como cuando se es adolescente, pero es algo que es posible tratarlo a cualquier edad.

Lauren Ploch, dermatóloga en Aiken, Carolina del Sur, explicó que las fluctuaciones hormonales normales que ocurren posteriormente en la vida también pueden ser la causa de la mayoría de los casos de acné en adultos. La piel produce más grasa cuando las hormonas fluctúan y esa grasa excedente, a veces, tapa los poros e interactúa con bacterias, lo que causa acné.

Según la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), todos los casos de acné ocurren cuando los poros de la piel se obstruyen con grasa, células muertas y suciedad. Sin embargo, cuando se padece acné de adulto, también existen otros factores. El acné hormonal es usual entre las mujeres a lo largo de su vida, en especial, durante los días cercanos a la menstruación, durante el embarazo, la menopausia o cuando se comienzan a ingerir anticonceptivos orales. Los hombres con niveles de testosterona altos también son propensos.

Ploch mencionó que el acné puede ser un efecto secundario a ciertos medicamentos, entre ellos algunos fármacos prescritos para enfermedades mentales tales como el litio o corticosteroides, como la prednisona. Y agregó que los medicamentos con testosterona, las píldoras anticonceptivas, algunos fármacos contra las convulsiones, así como ciertos suplementos como la vitamina B y la proteína de suero de leche también llegan a causar acné.

“El estrés incrementa los niveles de la hormona cortisol”, afirmó Radusky y añadió: “La cual aumenta la producción de grasa de la piel y puede llevar a brotes de espinillas. El acné relacionado con el estrés a menudo se resuelve por su cuenta cuando el estresante disminuye”. El estrés suele afectar también otras áreas de la vida, incluyendo los hábitos de sueño y alimentación, los cuales también pueden contribuir al acné.

Todos los expertos coinciden en que lavarse el rostro con un producto que contenga peróxido de benzoilo es un buen comienzo debido a sus propiedades antibacterianas para secar la piel y a que ayuda a destapar los poros. También el retinoide adapalene y el ácido azelaico ayudan a quitar el acné. Además, los productos que contienen ácido salicílico también son buenos para exfoliar, promueven el remplazo de células cutáneas muertas y evitan que los poros se tapen.

La dermatóloga neoyorquina Carmen Castilla precisó que se necesitan entre cuatro y seis semanas para ver mejorías con los productos de venta libre, así que se recomienda usarlos de manera estable. Sin embargo, lo recomendable es la atención profesional para solucionar el caso.

“El especialista ayudará a determinar la causa al revisar tus medicamentos, dieta, alergias, estrés, padecimientos y más. Un dermatólogo también sabrá si tus brotes de espinillas o granos en realidad son de acné”, detalló Radusky y puntualizó: “Hay muchas enfermedades que se parecen al acné a medida que envejecemos”.

por R.N.