Por qué se engorda sin comer

"Lo veo continuamente: es posible que no subas a la balanza durante un tiempo y sientas que estás igual, y de repente, vas a consultar y notas que has ganado seis o siete kilos”, aseguró a Alexandra Sowa, especialista en obesidad e instructora en la Facultad de Medicina de la Universidad de New York al portal Good Housekeeping.

Los desequilibrios hormonales que se producen en nuestro organismo son una de las principales causas del aumento de peso. Unas veces, porque son la causa y otras la consecuencia. La insulina es segregada por el páncreas y regula los niveles de glucosa en sangre. Las dietas ricas en hidratos de carbono y azúcares obligan al órgano a generar más para estabilizar los niveles de azúcar y cuando no lo consigue, esta termina acumulándose en forma de grasa.

Para frenar esta tendencia, es necesario consumir alimentos saludables y estar físicamente activo. Se debe calcular las calorías de la dieta, seguir religiosamente las cinco comidas diarias o controlar el estrés de la rutina, pues este último activa los niveles de insulina y favorece la secreción de cortisol, aumentando el apetito y la grasa abdominal.

Si bien los expertos no tienen una respuesta definitiva, muchos piensan que el azúcar y las grasas alivian de forma transitoria los desagradables síntomas del estrés. Por eso existe esa sensación tan agradable después de comer galletitas o productos con exceso de grasas. Estos alimentos son ricos en calorías, de manera que el consumo diario afecta el incremento del peso.

Por otro lado, dormir poco y estar mal descansados repercute en la producción de grelina, la hormona que regula el apetito, aumentándola. Por lo cual, es probable que en mitad de la noche la persona se despierte con mucha hambre. También determinados fármacos no solo pueden producir somnolencia, fatiga o reacciones alérgicas, sino que entre sus principales contraindicaciones se encuentra el aumento de peso.

Por último, la forma en que el cuerpo y el cerebro responden a las señales diarias de luz y oscuridad influye en peso. En ese aspecto, el sistema circadiano es bastante delicado. En un estudio realizado en 2017, en el Hospital Brigham & Women's, se descubrió que cuando los estudiantes universitarios comían más cerca de la hora de dormir, y, por lo tanto, cuando el cuerpo segrega melatonina, disponían de porcentajes más altos de grasa corporal.