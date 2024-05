Dónde y cuándo se dará la vuelta de Jay Mammon a la radio y la tv

El conductor Jay Mammon volverá a los medios de la mano de Gustavo Sofovich debutando con su nuevo programa en la señal NET TV. “Está muy contento. Que el programa va a ser un estilo música, entrevistados y demás. Y están viendo si va una vez por semana, o todos los días", detalló el periodista de espectáculos Guido Zaffora en Intrusos.

Según lo anunciado por Zaffora, el formato televisivo está dentro de un estilo que Juan Martín Rago, verdadero nombre de Jay Mammon, está bastante habituado, ya que recuerda a su época como conductor de La Peña del Morfi. De esta manera, el humorista volverá a conducir un programa de televisión que, curiosamente, competirá, en estilo y contenido, con el ciclo creado por Gerardo Rosin.

Este domingo Jay Mammon estuvo sentado a la mesa de Juana Viale, junto a Aníbal Pachano, los periodistas Nacho Otero y Valeria Sampedro, y una especialista en medicina del sueño. Según lo deducido en el programa de la nieta de Mirtha Legrand, el artista tendrá su envío televisivo de 18 a 19 hs. Por otro lado, en radio Splendid (AM 990), se acordó con la emisora un segmento de lunes a viernes, de 15 a 17 hs. El debut radial podría ser antes de fin de mayo, probablemente el 20 de este mes.

La vuelta mediática de Jay Mammon se llevó a cabo en el escenario a comienzos de la temporada. En el teatro Zorba de Villa Carlos Paz, se presentó con “Enseguida Vuelvo”, producido por el hijo de Gerardo Sofovich. “Estoy feliz de volver a Villa Carlos Paz, lugar donde Estelita brilló y donde pienso volver con todo”, dijo hace unos meses.

En marzo de 2023, Jay Mammon fue desvinculado de Telefe tras la denuncia de abuso sexual de menores que realizo Lucas Benvenuto. "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando", aseguró el humorista en diversos reportajes.

“Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un productor de Telefe y no me lo negó. La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por El Trece, y la de la gente no existe tampoco", aseguró Mammon en ese momento.

Juan Martín Rago fue denunciado públicamente en marzo de 2023 por Lucas Benvenuto, de 30 años, quien lo acusó por abuso sexual, delito que presuntamente habría ocurrido cuando él era menor de edad. Según el denunciante, él y Mammón tuvieron una relación que duró un par de años, cuando el conductor tenía 32 y el denunciante, tan solo 14 años.

En abril de este año, la Justicia falló en contra del ex conductor de La peña de Morfi frente al joven que lo acusó de abusarlo cuando era menor de edad. Tras los graves perjuicios que le ocasionó Lucas Benvenuto, al acusarlo de haberlo abusado cuando era un menor, Jay Mammon decidió demandarlo ante tribunales por calumnias e injurias, pero antes de que se cumpla un año los jueces fallaron dos veces a favor del denunciante.