Elige tu propia tapa: Esmeralda Mitre armó su portada de NOTICIAS

Esmeralda Mitre utilizó una tapa de la revista NOTICIAS para transformar una publicación vinculada originalmente con el conflicto por la herencia familiar en un mensaje público contra la violencia hacia las mujeres. La actriz compartió en su cuenta de X una versión intervenida de aquella portada: sobre la imagen en la que aparece sentada junto a un retrato de Bartolomé Mitre, reemplazó el título original por una consigna contundente: "Basta de violencia contra la mujer".

En el mensaje, Mitre escribió: "Los violentos quieren hacer callar a la mujer y utilizan cualquier método. No tienen reparo en nada". Luego apuntó directamente contra su entorno familiar y afirmó que, según su interpretación, su madre había sido utilizada para perjudicarla. También hizo referencia a un episodio relacionado con el artista plástico Nicolás García Uriburu, primer marido de su madre y padre de su hermana Azul. En el fragmento visible de la publicación, la artista sostiene que lo habrían inducido a internarse por su orientación sexual.

La intervención tiene un elemento significativo: la portada original de NOTICIAS estaba dedicada a la disputa por la herencia de la familia Mitre y llevaba como título "La tortuosa herencia de los Mitre". La bajada describía el conflicto familiar, la internación de la actriz atribuida a una decisión de su madre y la disputa por las acciones del diario La Nación. En la versión que publicó ahora, Mitre conservó la fotografía y buena parte de la composición gráfica, pero sustituyó el título central por «"Basta de violencia contra la mujer".

Se debe recordar que el trasfondo de la publicación original se remonta a la prolongada disputa por la sucesión de Bartolomé Mitre, fallecido en marzo de 2020. La actriz viene cuestionando las operaciones vinculadas con las acciones del grupo La Nación y sostiene que se realizaron maniobras para apartarla de los derechos hereditarios que le corresponden. En enero de este año, se informó que había presentado una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la que incorporó sus acusaciones sobre presuntas maniobras patrimoniales, intentos de internación y violencia institucional. La presentación fue dirigida contra distintos integrantes del entorno empresarial, jurídico y familiar involucrado en la controversia.

Por otro lado, uno de los episodios que volvió a poner a Mitre en el centro de la atención mediática ocurrió en agosto de 2024, cuando trascendió que había sido trasladada en una ambulancia a una clínica porteña por un procedimiento impulsado por su madre. En aquel momento, Blanca Isabel Álvarez de Toledo había manifestado ante la Justicia su preocupación por la situación personal de su hija y había pedido intervención para protegerla. La ex esposa del fallecido Darío Loperfido, por su parte, negó haber sido internada y denunció que se trataba de una maniobra para desprestigiarla, que vinculó con sus reclamos por las acciones de su padre y las presuntas irregularidades en la sucesión.

En entrevistas anteriores, la actriz había relatado dificultades afectivas durante su infancia y había hablado de las tensiones familiares que atravesaron distintas etapas de su vida. En 2020, por ejemplo, contó en televisión que su madre había estado casada con García Uriburu y que, posteriormente, había formado pareja con Bartolomé Mitre. También recordó que la relación entre los integrantes de la familia había estado marcada por conflictos y distanciamientos.