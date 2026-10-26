La polémica en Telefe que mezcla a Los Simpsons con las Malvinas

Una insólita polémica estalló durante el fin de semana cuando los televidentes descubrieron que Telefe había emitido una versión recortada de un episodio clásico de Los Simpson: el canal eliminó la escena en la que el payaso Krusty anuncia que las Islas Malvinas fueron tomadas y señala su ubicación cerca de la costa argentina. La omisión provocó una ola de críticas en las redes sociales, donde numerosos espectadores cuestionaron que una de las referencias más recordadas de la serie a la historia argentina desapareciera de la transmisión.

El fragmento pertenece al capítulo titulado "El heredero de Burns", el episodio 18 de la quinta temporada, estrenado originalmente en Estados Unidos en abril de 1994. La historia gira alrededor de Montgomery Burns, quien busca un heredero y termina eligiendo a Bart Simpson. En su intento de ganarse el afecto del chico, el millonario le concede una serie de caprichos, entre ellos la posibilidad de conocer personalmente a su ídolo televisivo, Krusty el payaso. Cuando la celebridad llega a la mansión para entregarle una pizza, el hijo de Homero Smpson advierte que el programa del clown continúa apareciendo en la televisión, pese a que él está allí en persona. La explicación es que el espectáculo que se emite fue grabado con anterioridad.

La broma se completa cuando, en esa emisión antigua, Krusty interrumpe su programa para anunciar: «Niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas», y luego señala el archipiélago en un mapa, indicando que se encuentra cerca de la costa argentina. La referencia funciona como una señal temporal: el programa fue grabado en una época en la que la guerra de Malvinas todavía formaba parte de la actualidad. Al quitar ese pasaje, Telefe no solo suprimió una mención al conflicto de 1982, sino también una pieza del remate humorístico que permite entender por qué Bart descubre que está viendo una repetición antigua.

La controversia tuvo una repercusión particular por el modo en que la serie fue adaptada para el público latinoamericano. En la versión original en inglés, Krusty se refiere a las Falkland Islands, denominación utilizada por el Reino Unido. En el doblaje latinoamericano, en cambio, se eligió el nombre «Islas Malvinas», que coincide con la denominación argentina y con el reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago. Ese detalle convirtió una escena breve de una comedia animada en una referencia especialmente reconocible para los espectadores argentinos.