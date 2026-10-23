Video: la imitación que hicieron de Milei en la televisión española

La televisión española volvió a convertir a Javier Milei en blanco de la sátira política durante una emisión de "El Intermedio", el programa que conduce el humorista El Gran Wyoming por la cadena La Sexta. En medio de la visita del presidente argentino a Madrid y de sus enfrentamientos con Pedro Sánchez y periodistas españoles, el ciclo presentó un sketch en el que el mandatario apareció caracterizado como un personaje dispuesto a ofrecer sus servicios a la derecha española para la campaña electoral del 29 de noviembre. La parodia incluyó una motosierra, referencias a los recortes del gasto público, bromas sobre la situación económica argentina y un encuentro con una versión humorística de Isabel Díaz Ayuso, interpretada por la actriz Cristina Gallego.

El encargado de ponerse en la piel de Milei fue Raúl Pérez, actor e imitador habitual del programa, conocido por sus caracterizaciones de políticos españoles e internacionales. El sketch se emitió un día antes de la llegada del presidente argentino a España, y utilizó la actualidad política como punto de partida para imaginar cómo sería su participación en la campaña de los partidos conservadores. La sátira jugó con la afinidad ideológica entre Milei, el Partido Popular y Vox, pero también con la incomodidad que su presencia podía provocarles a sus aliados españoles, en plena precampaña.

En la escena, el falso Milei irrumpió al grito de “¡Viva la libertad, carajo!” y lanzó una advertencia a sus adversarios ideológicos: “Guardate esas lágrimas para cuando la derecha os cague a palos en las elecciones del 29 de noviembre”. El personaje trasladó así al escenario español el estilo confrontativo que caracteriza los discursos del jefe de Estado argentino. Wyoming le recordó entonces que, pese a su entusiasmo, su agenda en España era limitada: solo tenía previsto reunirse con una dirigente regional, mientras que Santiago Abascal, líder de Vox, había preferido continuar con sus actividades de campaña antes que mantener un encuentro presencial con él.

La imitación también se burló de la defensa que Milei hace de su programa económico. El personaje afirmó que la derecha española estaba deseosa de importar su modelo y presentó como receta central la reducción de impuestos, junto con una frase irónica sobre el gasto público: “Hacer con las inversiones públicas lo mismo que yo nunca hice con mis patillas, cortarlas”. Cuando Wyoming introdujo las cifras de pobreza en Argentina, el falso presidente respondió que estaban “rompiendo los huevos” con esos datos y se ofreció a participar en actos de campaña a cambio de dinero. En la escena, la falsa Ayuso preguntó cuánto cobraría por llevar la motosierra a La Moncloa y el falso Milei, por su parte, se ofreció a utilizarla para “desalojar la Puerta del Sol de tanto hippie roñoso”.

La burla tuvo un contexto político inmediato. Milei llegó a España en una visita que coincidió con la precampaña de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Aunque el libertario mantiene afinidad ideológica con Vox y con sectores del PP, su presencia generó incomodidad entre dirigentes conservadores, que debían decidir hasta qué punto convenía exhibir públicamente esa relación. Ayuso fue la dirigente que mantuvo un encuentro presencial con él, mientras que Abascal evitó la reunión cara a cara y conversó con el mandatario por videollamada.

La nueva visita al país europeo volvió a ofrecer material para el programa cómico, aunque el conductor televisivo cuestionó que un jefe de Estado extranjero respondiera con descalificaciones personales a preguntas sobre la pobreza y la situación económica de su país. “Para insultarle ya estamos nosotros”, fue el remate humorístico del programa, que convirtió el ataque recibido por su reportero en una reivindicación de su propio papel satírico. En conjunto, desde hace bastante tiempo, las distintas imitaciones muestran una línea editorial sostenida de "El Intermedio": utilizar la comedia política para cuestionar el estilo confrontativo de Milei.