Como será la gira estadounidense de Duki

El referente de la música urbana, DUKI, anunció su primera gira por Estados Unidos, mientras transita uno de los momentos más importantes de su circuito europeo. El tour del cantante, oriundo del barrio de Almagro, lo llevará a recorrer en el mes de mayo, New York, Miami, Chicago, Los Ángeles y San Diego.

Mauro Lombardo, nombre real del referente del trap argentino, se encuentra actualmente en España, en donde ya brindó dos recitales sold out ante 30 mil personas en el Wizink Center de Madrid y se prepara para dos shows más también con tickets agotados en Palau Sant Jordi de Barcelona.

Este 2023, el ex competidor de “El Quinto Escalón” arrancó con el lanzamiento de “Si me sobrara el tiempo”, un tema que a pocas horas de estrenarse ya está posicionado en los primeros puestos de los rankings. Es por ese motivo, que este año se renueva en desafíos y proyectos para continuar expandiendo su música por fuera del territorio local.

El cantante comenzará el 17 de mayo en el Palladium Times Square de New York, el 19 de mayo seguirá en el Oasis Wynwood de Miami, el 25 de mayo se presentara en el House of Blues de Chicago, el 28 de mayo llegara a California en The Wiltern de Los Angeles y el cierre será el 29 de mayo en el House of Blues de San Diego.

DUKI presentó en el 2022 Temporada de Reggaetón 2, que cuenta con las colaboraciones de Mora, De La Ghetto, Quevedo y Emilia, y que continúa creciendo en los charts globales. El disco incorpora a “GIVENCHY”, canción con la que DUKI volvió al trap y que debutó en el puesto #13 del Top Global de Spotify. También colaboró con la leyenda del rap norteamericano YG en la canción “I Dance”. Luego de girar por Sudamérica y Europa, DUKI agotó cuatro estadios Vélez en Buenos Aires, para casi 200.000 personas, convirtiéndose en el primer artista argentino en hacerlo.

Finalmente, cerró el año con dos colaboraciones exitosas junto a Bizarrap: la “Music Sessions 50” que debutó en el top 3 global en Spotify y “3 Estrellas en el Conjunto”, canción homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo. Más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 11 millones de seguidores en Instagram, más de 3 millones en Twitter, más de 6.7 millones en YouTube y más de 2.7 millones en TikTok, y sus temas alcanzan más 1.3 billones de visualizaciones