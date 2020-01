Beatriz Argimón, una mujer que hace historia

Beatriz Argimón Cedeira recuerda perfectamente cuando una tarde, al volver de la escuela número 8 República de Haití, su madre Esther Cedeira ("Chichita" para los íntimos) le encomendó a ella y a su hermana Estela, tres años menor, que se pusieran a hacer los deberes. A las horas, cuando las niñas dijeron haber terminado, "Chichita" se sentó entre ambas, revisó los deberes, y al ver que no habían resuelto correctamente los ejercicios, les rompió la hoja, y les dijo: "Vamos a hacerlo de nuevo". Fue la primera vez, pero no sería la excepción, sino que se transformaría en rutina. Era ama de casa, pero les inculcó desde temprana edad la importancia del esfuerzo en el estudio y el trabajo. "Tuvimos un hogar donde las responsabilidades se marcaban", le dijo Beatriz Argimón al programa Tarde o Temprano de Teledoce.

Esa palabra -"responsabilidad"- estuvo varias veces presente en la entrevista de más de una hora que la vicepresidenta electa concedió a NOTICIAS, todavía en su despacho de presidenta del directorio del Partido Nacional, horas después de que el directorio -precisamente- no le aceptara la renuncia al cargo. "No me quieren dejar ir", bromeó.

En el seno de un hogar nacionalista -padre herrerista, madre wilsonista-, Beatriz comenzó a militar en la juventud del partido a los 17 años. Ese primer año de militancia fue a buscar a su padre Juan Carlos -gerente de la pesquera Ilpe- a la salida de su último día de trabajo, cuando fue destituido por la dictadura. "Yo sé que el viejo Herrera estaría muy orgulloso de mí", le confió el papá a su hija adolescente. Hoy, la escribana, activista feminista y firme luchadora contra la violencia de género se apresta a hacer historia: será la primera vicepresidenta elegida por el pueblo. Y sabe que Juan Carlos Argimón, fallecido hace un año, estaría muy orgulloso de su primogénita, como lo están su madre Esther, de 86 años, y sus dos hijos, Belén y Santiago.

Noticias: Antes de ser edila primero y diputada después, tuvo 30 años de militancia. ¿Qué la llevó a militar por el Partido Nacional?

Beatriz Argimón: Yo provengo de un hogar nacionalista, donde se hablaba mucho de política. Mi abuela paterna tuvo hermanos que acompañaron a Aparicio Saravia en las luchas, mi abuelo fue votante toda su vida del Movimiento Nacional de Rocha, mi padre era herrerista y mi mamá wilsonista. Siempre se habló de política en casa. Tengo la imagen de mi papá el día del golpe de Estado: nos sentó a la mesa y como pudo nos trasladó la tristeza de que en Uruguay había empezado un período dictatorial. Como que había una formación cívica en casa, y siempre se hablaba de los temas de la vida política del país. Cuando a mi padre lo destituye la dictadura cívico-militar yo tenía 17 años y ya había escuchado que había movimientos de jóvenes de todos los partidos, entonces me vinculé a esos movimientos y ahí empecé a militar. Estaba convencida que si había cosas para cambiar, yo tenía que estar dentro de la estructura del partido. Siempre estuve vinculada a temas sociales, di una prueba de ingreso para entrar a Facultad de Derecho, y al otro año hice un concurso para entrar en OSE y empecé como administrativa. Y no paré nunca de militar.

Noticias: Fue una de las fundadoras de la Red de Mujeres Políticas y de la Bancada Bicameral Femenina. Y es una reconocida activista feminista. Pero en una anterior entrevista con NOTICIAS dijo que a priori no creía que la fórmula presidencial tuviera que ser paritaria. ¿Por qué una feminista entendía que no necesariamente la fórmula tuviera que ser paritaria?

Argimón: Porque independientemente de que yo prefiriera las fórmulas paritarias -obviamente- a veces hay que entender las lógicas y los tiempos de los partidos. Y cuando hay internas muy competitivas, como en el caso del Partido Nacional, a veces las negociaciones no siempre determinan que la fórmula sea con un hombre y una mujer. La semilla fue la Red de Mujeres Políticas, para después, cuando confluimos varias que veníamos con aquella historia, instalar la Bancada Bicameral Femenina. Fue una bancada que tuvo un protagonismo muy fuerte y con una producción legislativa importante.

Noticias: El expresidente José Mujica dijo en entrevista con el semanario Voces, que el feminismo es "inútil" y la agenda de derechos es "la expresión de la estupidez humana". ¿Qué reflexión le merecen estas expresiones?

Argimón: Los dichos del ex presidente Mujica representan una mirada antigua desde el punto de vista cultural. Hay todavía personas que piensan como él. Obviamente la dimensión es mayor porque lo dice un expresidente. No es la primera vez que Mujica desprecia la movilización de las mujeres. Me consta que en esto no representa en absoluto la opinión de su fuerza política.

Noticias: Hace unos días, Luis Mardones (hoy en Unir, exdirector de Cultura del MEC) felicitaba a varios dirigentes blancos de su generación, por haber ganado la elección y expresaba su confianza personal ¿La dictadura amalgamó toda una generación y eso se refleja en esta renovación generacional?

Argimón: Sí, a mí me parece que nuestra generación ha mantenido códigos a lo largo de todos estos años, de relacionamiento por encima de los partidos. En momentos específicos de la vida del país, independientemente del color de turno que gobernara, ha sido un factor importante, y estamos en un momento donde estaría bueno que esas miradas tuvieran un rol activo. La sociedad está presentando algunos temas complejos. Cuando la región y el mundo están tan convulsionados, que Uruguay haga cuestión del cuidado de la democracia no es menor. Y mi generación ha dado pruebas más que suficientes de eso. Fue siempre prioritario para nosotros, porque pasamos nuestra adolescencia y juventud viéndonos privados de la libertad, y militando juntos por la democracia en distintos partidos. Yo viví esa época, mantuve esos vínculos.

Noticias: Mucho se especuló en campaña con que Lacalle Pou la eligió como vice para equilibrar algunos flancos. Él no votó la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Usted es vista como una feminista, activista contra la violencia de género, luchadora por los derechos de las minorías. ¿Cree que en parte la eligió por esas características, cuando no eran su fuerte?

Argimón: Nosotros nos conocemos de hace muchos años, empezamos juntos el camino para ser legisladores los dos. Y nos hicimos muy compinches. Él en Canelones, yo en Montevideo, salimos electos juntos, entramos juntos a la cámara, y siempre nos llevamos muy bien, aun cuando la vida partidaria nos encontraba en distintos lugares. Yo siempre supe que iba a trabajar algún día para que Luis fuera presidente. Nunca imaginé que iba a ser como compañera de fórmula. Nos complementamos en muchos temas, nos gusta tener miradas diferentes y compartir esas miradas diferentes, pero no de ahora, de antes. La gente percibió una relación muy auténtica. Y eso nos ayudó mucho. Yo puedo decir que pese a la intensidad de la campaña, disfrutamos mucho hacerla juntos.

Noticias: ¿Qué importancia ha tenido y tiene para usted Mujeres de Negro? No pasan dos o tres días sin que nos enteremos de un nuevo femicidio...

Argimón: Yo conocí en una reunión de mujeres a Jenny Escobar, a quien le interesaba el tema. Nunca nos habíamos visto antes. Me contó que quería instalar Mujeres de Negro en Uruguay. Yo era diputada y le dije: "Contá conmigo. Las mujeres políticas en Uruguay debemos machacar sobre esto, porque acá no se está entendiendo que es un gran problema". A la semana me llamó y ahí ella empezó a crear Mujeres de Negro, nos fuimos acercando mujeres políticas y de la sociedad a las que les preocupaba el tema. Creo que ha cumplido, junto con otras organizaciones, un rol importante. Lo que tuvo Mujeres de Negro fue esa intervención silenciosa los primeros jueves de cada mes, parándose vestidas de negro en la explanada municipal, y en silencio.

Noticias: ¿Qué sintió al confirmarse que sería la primera vicepresidenta electa por el pueblo en la historia del Uruguay? ¿Costó asumirlo?

Argimón: Me cayó la ficha después. Con el correr de los días uno va viendo la dimensión de lo que significa tener ese honor y tremenda responsabilidad. Ya me había pasado ser la primera en algo, que hace que haya más expectativa. Hace muchos años que desarrollo esta vocación por la política y una va asumiendo las responsabilidades, después pasás a otro grado que es "el equipo es el que dispone". Nos enteramos de la más linda de las formas, por nuestros compañeros en la Junta Electoral. Luis estaba en reuniones y yo estaba acá en el Directorio y se llenó la calle de nacionalistas. Ahí empecé el proceso de asumir que terminaba una etapa y empezaba otra, que además de ser un honor y una responsabilidad, así como hace unos años me tocó ser la primera presidenta del Directorio del Partido Nacional en 182 años (en aquel entonces), ahora me toca asumir este desafío. Estoy feliz de poder asumirlo y tengo claro la responsabilidad que significa.

Noticias: ¿Cuáles serán sus principales desafíos como vicepresidenta de la República?

Argimón: Hay un tema que me obsesiona: que no decaiga la adhesión democrática de los uruguayos. Y el Parlamento es, sin lugar a dudas, el lugar donde estos temas tienen que hablarse, y donde se tienen que ver acciones concretas para contribuir el fortalecimiento democrático; porque ahí estamos todos los partidos, porque se representa al pueblo. Entonces, la política comunicacional del Parlamento en el siglo XXI tiene que ser muy activa.

Noticias: ¿Será un Parlamento más cercano a la gente?

Argimón: Totalmente. No puede haber lugar del territorio nacional donde no se pueda saber día a día lo que está pasando en el Parlamento y con los parlamentarios. Hay otro tema: a veces uno tiene una preocupación y no está vinculado a ningún partido, es difícil en esos casos, si te querés acercar al Parlamento... Entrás y...¿con quién hablás? Son señales, y tenemos que dar respuesta. Es un tema a trabajar: cómo le comunicamos lo que hacemos a los ciudadanos.

Noticias: ¿Cómo va a hacer para alinear a las bancadas de los cinco partidos que integran la coalición multicolor?

Argimón: Para alinear a la bancada del Partido Nacional me tengo mucha fe. Creo que uno de los temas más importantes que nos pasó fue el poder dejar claro un texto escrito y firmado, que es un compromiso (el documento Compromiso por el País). Se comprometieron los líderes de los partidos con los temas que fueron públicos; me parece que ese compromiso se va a mantener. Es una hoja de ruta, y estamos convencidos que es indispensable llevar adelante.

Noticias: ¿Qué duración de la coalición sería un éxito? ¿Tres años?

Argimón: Yo no le pongo tiempos. Es una experiencia novedosa, pero no nos juntamos para hacer todos un partido nuevo. Cada uno mantiene su identidad, nuestras fechas, nuestros símbolos. Al otro día de las elecciones volvimos a recorrer el país, y el primer destino fue Treinta y Tres. Y antes que los dirigentes de la coalición hicieran su recorrida para hablar con sus militantes, la gente ya se había empezado a juntar. Ya en el primer acto, tras la primera vuelta, había banderas de los cinco partidos de la coalición. En realidad, esta coalición fue marcada por la gente.

Noticias: Hay una gran interrogante sobre Cabildo Abierto, y hasta cierta preocupación en la oposición, a raíz de unas cuantas declaraciones de sus dirigentes. A eso se le suma la polémica designación de Daniel Salinas, de ese partido, como ministro de Salud Pública. ¿Cómo ve el papel de Cabildo Abierto en la coalición?

Argimón: Es un partido nuevo, que tuvo una muy buena adhesión en poco tiempo, y me merece mucho respeto lo que la gente decidió. En ese sentido, lo novedoso es que un número muy importante de ciudadanos encontró en Cabildo Abierto una opción que no veía en los otros partidos. Es verdad que muchos de sus parlamentarios no han tenido actividad política anterior. Pero eso ha pasado ya en otros partidos, donde acceden ciudadanos que no tenían experiencia previa. Entonces, para hacer una evaluación hay que esperar que los parlamentarios empiecen a actuar, y también los ministros de ese partido.

Noticias: En 13 ministerios, sólo dos mujeres serán ministras (Azucena Arbeleche e Irene Moreira), y de 46 cargos, sumando OPP, Corporación Nacional para el Desarrollo, directores generales, sólo ocho son mujeres. Como feminista, ¿no le hace ruido tan poca presencia femenina en los altos cargos?

Argimón: Yo instalé acá en el partido un Observatorio de Género, con el que vamos a medir el comportamiento del partido, y luego hacer un balance general, desde la interna hasta mayo del año que viene (todo el ciclo electoral); incorporando la presencia de mujeres no sólo del gabinete sino de las empresas públicas, los servicios desconcentrados y descentralizados, es decir, a todo nivel de acción política. Me parece bueno tener todo el panorama para hacer una evaluación... Yo quiero que haya una presencia femenina importante. Reconozco que también, de pronto fruto de lo que es el agotamiento de la ley de cuotas (no da mucho más de lo que dio, sirvió, pero cumplió un ciclo), ya hay que pensar en otras alternativas.

Cuando termine el ciclo electoral, lo que no puede pasar es que cada partido no haga una evaluación; en el siglo XXI uno no hace evaluaciones desde las cúpulas partidarias, sobre la equidad entre hombres y mujeres, y también sobre el tema intergeneracional. Hay muchos discursos sobre darle espacio a los jóvenes y cuando vas a ver, eso no se cumple. Son dos parámetros que los partidos, culminado el ciclo electoral, tendrán que revisar.

Noticias: En las elecciones departamentales de mayo, y en especial en Montevideo, ¿cree que se tiene que buscar un candidato único de todos los partidos de la coalición multicolor para disputarle terreno al FA?

Argimón: Creo que en Montevideo, Canelones, y algunos departamentos más se tendría que repetir la experiencia de la coalición, especialmente cuando la sociedad de esos departamentos lo pida.

Noticias: ¿Sintió el machismo durante la campaña, y en el especial dentro del Partido Nacional?

Argimón: Cuando yo empecé a militar sí, era todo un tema. Ha habido un cambio importante... Hablo del Partido Nacional, no hablo de otros partidos, porque yo respeto los tiempos y la idiosincrasia de cada partido. Yo, cuando empecé a militar -en realidad cuando empecé a competir, no a militar- ahí sí me enfrenté con códigos masculinos, de esos invisibles que hacían que yo sintiera el peso de no ir a una reunión en un boliche y de noche... Siendo presidenta del Directorio (del Partido Nacional) no lo noté, y ahí fue cuando me enfrenté al partido con códigos que empezaron a cambiar. No hubo ningún episodio donde yo haya sentido la diferencia, y tuve el apoyo incondicional de todos mis compañeros. Y se notó cuando Luis propuso mi nombre para ser su compañera de fórmula y contó con el aval de todos.

Noticias: ¿Le molesta cuando se tiende a descalificar hablando de "fachos" o "la derecha"?

Argimón: Me parece que las descalificaciones no llevan a ningún lado, entre los partidos. Yo soy muy respetuosa de la institucionalidad, creo que además es muy importante para la vida democrática uruguaya. Wilson nos enseñó que no somos de derecha ni de izquierda, somos nacionalistas. Y cuando el año pasado hablábamos de ser orgullosamente blancos tiene mucho que ver con eso. En un partido que tiene como norte ser defensores de las leyes y la libertad individual, difícilmente pueda ser catalogado como fascista... Por lo tanto, los que lo dicen no conocen al Partido Nacional.

Noticias: Si tuviera que elegir una sola prioridad para el futuro gobierno, y su cargo en particular, ¿cuál sería?

Argimón: Disminuir las inequidades sociales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ARGIMÓN 2024?

Noticias: Hace poco se viralizó un fragmento de una nota de prensa en el que le preguntan a Lacalle Pou si ve a Argimón como candidata a presidenta en 2024, y tanto él como su asesor Nicolás Martínez se ríen. Y Lacalle agrega: “¿Vos querés que me maten?”. En redes sociales muchas mujeres se solidarizaron con usted, y señalaron que no debía dejar pasar eso. ¿Cómo lo interpretó?

Argimón: (Se ríe) Eso tiene una historia anterior. Cuando estábamos en Tacuarembó, en la plaza, parados en el escenario, Luis termina de hablar y me muestra un cartel que yo no había visto. Una chica joven levantó una cartulina que decía: “Yo soy argimonista”. A Luis le dio un ataque de risa, y me recomendó que fuera a saludarla y sacarme una foto con ella. Y yo le dije: “¿Viste? Ya empiezo mi campaña para 2024”. Y nos reímos. Todavía le dije: “No va a faltar quien diga que voy a ser la próxima candidata”. Pensá que de acá a allá pueden haber muchos candidatos. Pero como feminista, no me molestó para nada su reacción, porque tenía un chiste interno detrás. Es más, terminan de preguntarle eso, él entra a mi oficina en el directorio y dice: “¿A que no sabés lo que me preguntaron recién?”.

Noticias: Pero, ¿sería una locura pensar en una candidatura suya después de este período?

Argimón: No está planteado, no está planteado. Yo soy de las que cree que hay que ser muy cuidadoso cuando se asumen responsabilidades, y hay momentos en que los equipos son los que mandan. Yo sé el lugar que me ha tocado, y es el que voy a desarrollar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasiones: Teatro, libros y Peñarol

Noticias: ¿Qué expresiones culturales la mueven?

Argimón: Siempre estuve vinculada desde chica al arte: hice teatro, hice danza, estudié acordeón a piano, todo referente a la cultura me gustaba. Y en mi casa lo fomentaban. Me llevaron al teatro infantil. Me encanta leer, me encantan los libros de Historia, y especialmente vinculados a las mujeres, me gusta mucho la novela histórica. Siempre fui muy inquieta. Si tengo un ratito libre, voy a un museo, por ejemplo. Me gusta mucho sentarme en las librerías que tienen un lugar lindo para sentarse a leer. Y el teatro es una gran pasión, sí. He seguido de cerca el fenómeno del cine nacional y creo que tenemos una gran industria audiovisual a potenciar.

Noticias: ¿Y es de ir al estadio Campeón del Siglo a ver a Peñarol?

Argimón: ¡Obvio que voy al estadio! La verdad es que este año no, ha sido un año dramático para ir al estadio. Peñarol es una pasión.

Noticias: ¿Qué sintió al enterarse de la muerte de un hincha de Nacional a manos de un joven sicario mandatado por un barrabrava desde la cárcel, tras el clásico que le dio el Uruguayo a Nacional?

Argimón: Ahh... Uno siente en la atmósfera que hay algo que impacta en la sociedad. Yo creo que este episodio impactó fuertemente en la sociedad uruguaya. No había otro tema al otro día, sólo se hablaba de ese episodio. Es como que nos desconocíamos como sociedad. Fue muy impactante. Yo lo hablé con mis hijos jóvenes y decíamos: “Pudo haber sido cualquiera de nosotros”. Cualquier padre decía: “Podía ser un hijo mío”. Nos preguntábamos, ¿cómo llegamos a esto? Y no lo sé... Si fuera tan fácil, ya lo habríamos solucionado, pero obviamente hay mucha cosa. Creo que desde que el mundo se ha globalizado tanto, hay cosas que no hemos sabido abordar. Ese enojo que ves que está instalado en la sociedad, esas posiciones que a veces dividen a la sociedad, es un tema que debemos abordar. Ese es el gran desafío.

por César Bianchi y Alfonso Lessa