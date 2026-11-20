La alta tecnología ha avanzado a un ritmo tan frenético que ya ha dejado atrás a los simples seres humanos que en la actualidad no comprenden muy bien cómo funcionan las herramientas que crearon para mejorar su nivel de vida. Esto quedó dolorosamente patente la semana pasada, cuando el tráfico aéreo en Estados Unidos se paralizó de repente, dejando a un gran número de pasajeros varados -y, por primera vez en mucho tiempo, a Donald Trump sin palabras-, hasta que los investigadores descubrieron que todo se debió al fallo de un enrutador ubicado en Arkansas.

Un par de días antes, varios programas de Microsoft habían dejado de funcionar; un contratiempo que causó una multitud de problemas graves a empresas de todo el mundo, incluyendo a muchas en la Argentina, así como a servicios estatales y bancarios en diversas partes de Europa. Al parecer, el caos resultante no fue obra de los llamados “actores hostiles” que por sus propios motivos están procurando sabotear los complejísimos sistemas cibernéticos que el mundo actual necesita, sino que estuvo relacionado con lo que voceros de la empresa dijeron era un “defecto latente” inherente al sistema que durante meses no había motivado dificultades.

Por fortuna, la parálisis del tráfico aéreo estadounidense y las dificultades experimentadas por los usuarios de programas de Microsoft no tuvieron consecuencias mayores, pero por depender tantos servicios esenciales del funcionamiento de las redes informáticas, un defecto al parecer menor podría privar a amplias regiones de electricidad o agua durante semanas, lo que tendría un impacto casi apocalíptico en sociedades urbanas que no están acostumbradas a la autosuficiencia. Fue por tal razón que, un par de semanas atrás, el gobierno británico puso en marcha una campaña que bautizó “Prepárate” en que exhortó a la gente a guardar en sus viviendas lo suficiente como para subsistir tres días sin servicios de ningún tipo.

A los problemas de funcionamiento de las ubicuas redes cibernéticas se suma el peligro que representa la “guerra híbrida” que están librando contra el Occidente la Rusia de Vladímir Putin, el Irán de los ayatolás, Corea del Norte y una multitud de piratas informáticos deseosos de provocar daños. Según el gobierno francés, los iraníes estuvieron detrás del sobrecalentamiento de grandes cantidades de leche almacenada en refrigeradores controlados de forma remota de cadenas de supermercados y también del plasma en bancos de sangre. Asimismo, se sospecha que los rusos fueron los responsables de una oleada de falsas amenazas de bomba enviadas a decenas de aerolíneas y escuelas, tanto en Italia como en el Reino Unido.

Como no pudo ser de otra manera, la combinación de fallos técnicos atribuibles a sistemas obsoletos instalados en la ya lejana década de 2010 con los intentos de regímenes hostiles por sembrar la confusión y la discordia aprovechándose de los temores legítimos de los ciudadanos en países democráticos, está teniendo un efecto desmoralizador en todas las sociedades modernas.

Y para hacer aún más incómoda la situación imperante, los expertos más prestigiosos acaban de confesarse incapaces de comprender muy bien lo que está ocurriendo. Esto quedó dolorosamente claro hace unas semanas cuando los individuos extraordinariamente ricos que manejan los sectores tecnológicos más avanzados y están invirtiendo cantidades fabulosas de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial, reconocieron que no tenían idea de lo que serán capaces de hacer en un futuro muy próximo las máquinas pensantes que están construyendo. ¿Acabarán con todos nosotros antes de que termine la década? ¿O darán paso a una utopía? La moneda está en el aire.

De más está decir que la guerra híbrida no es nada nuevo. Desde hace miles de años, los hombres fuertes de turno han probado suerte con juegos psicológicos destinados a engañar a sus adversarios y rivales con el propósito de lograr que se perjudiquen a sí mismos. En el siglo V a. C., el estratega chino Sun Tzu escribió un tratado sobre la materia que aún se estudia en las academias militares.

Al igual que entonces, en la actualidad los especialistas en la guerra híbrida buscan convencer a los demás de que oponerse a ellos sería una insensatez. A pesar de los reveses sufridos por Rusia en el campo de batalla, Putin y sus propagandistas siguen insistiendo en que la derrota de Ucrania es inevitable y que, por tanto, lo más racional sería que el país invadido aceptara la realidad. Aunque los ucranianos y sus aliados europeos rechazan por completo esta versión de los hechos, parece que el norteamericano Trump sigue convencido de que los rusos están por triunfar en el conflicto más sangriento que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, Washington insiste en exigirle a Volodymyr Zelensky que ceda ante las demandas draconianas de Putin.

Con todo, cuando de vender un relato propio se trata, los yihadistas iraníes han tenido aún más éxito que los rusos. Han logrado convencer a gran parte del mundo de que, por sobrevivir a la destrucción de sus fuerzas armadas, siguen siendo virtualmente invencibles ya que no solo han sido capaces de mantenerse en el poder, sino que también han conservado el poder suficiente como para continuar contraatacando al “Gran Satán” mediante el lanzamiento de misiles y drones contra bases ubicadas en países árabes. Asimismo, con la ayuda de sus aliados hutíes, mantienen bajo su control una parte importante del suministro energético mundial bloqueando los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. Incluso han conseguido forzar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a retirar sus bombarderos de las bases en el Reino Unido, tras lanzar amenazas creíbles de destruirlos.

Al igual que los rusos, durante muchos años los iraníes y sus aliados han estado formando organizaciones clandestinas y reclutando a individuos en países extranjeros que, de ser requeridos, estarían preparados para llevar a cabo ataques terroristas contra instalaciones clave. El crecimiento explosivo de las comunicaciones electrónicas ha facilitado enormemente la activación en cualquier momento de las células durmientes así supuestas. Por lo demás, se ven favorecidos por la abundancia de “lobos solitarios” no detectados por los servicios de inteligencia locales que, por motivos personales, estarían más que dispuestos a participar en una ofensiva contra el país en el que residen.

Los autócratas que gobiernan Rusia e Irán han tenido un éxito considerable en sus esfuerzos por convencer al resto del mundo de que sus países son mucho más fuertes de lo que realmente son. Hasta febrero de 2022, cuando Putin inició su invasión a gran escala de Ucrania, se daba por sentado que las fuerzas armadas rusas eran las segundas más poderosas del planeta detrás de las norteamericanas; sin embargo, pronto quedó claro que no lo eran.

Aun así, en otras partes de Europa, portavoces gubernamentales y altos mandos militares siguen advirtiendo que Rusia podría estar a punto de lanzar un ataque frontal contra los miembros de la OTAN en la región báltica y en Escandinavia; una eventualidad que, dadas las enormes pérdidas -cerca de 2000 soldados al día-, que está sufriendo en Ucrania, parece muy improbable. En Europa y Estados Unidos, el consenso es que, si bien Rusia está en condiciones de ocasionar mucho daño, sería un error comparar lo que sería capaz de hacer con la amenaza geopolítica planteada por China.

¿Es igualmente exagerada la creencia de que Irán sigue siendo una potencia capaz de imponer su voluntad en el Oriente Medio? Tal y como están las cosas, el poder que ha conservado el régimen se debe a la reticencia de Estados Unidos a asumir los riesgos que le supondría una invasión terrestre. Hasta la fecha, sólo 23 soldados estadounidenses han perdido la vida en una guerra que se inició el pasado mes de febrero, un tendal que es muy inferior al de las personas que mueren en accidentes de tránsito en su propio país en un solo día. Desde el punto de vista de los yihadistas islámicos, el que los líderes occidentales se sientan obligados a hacer pensar que valoran tanto la vida humana que, a diferencia de los iraníes y sus aliados rusos, les es muy difícil enviar sus soldados a guerras en que podrían morir, es un síntoma de decadencia moral que están resueltos a aprovechar al máximo. Como los fascistas de antaño, no vacilan en gritar una versión propia de ¡Viva la muerte!

Sea como fuere, aunque recurrir a la guerra híbrida pueda considerarse un signo de debilidad, esto no significa que sea ineficaz frente a sociedades que ya están divididas y son propensas a entregarse a brotes de paranoia. Al contrario, sumado a la precariedad de los sistemas informáticos de los que depende nuestra vida cotidiana, está contribuyendo a socavar la confianza en las autoridades elegidas. Es algo que, sin duda, está ocurriendo en gran parte de Europa, sobre todo en Francia, donde una rebelión anárquica contra lo que muchos perciben como un statu quo insatisfactorio amenaza con provocar un colapso generalizado; un desenlace que sólo beneficiaría a aquellos que desean ver cómo la civilización europea se derrumba bajo el peso de sus muchas contradicciones internas.