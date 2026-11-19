Jensen Huang, fundador de Nvidia, dirigió durante 33 años al fabricante de los chips de la IA y lo convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo. El 11 de noviembre, el consejo de administración lo apartó de todos sus cargos y la firma presentó su salida como una renuncia. La caída siguió a la revelación de varias relaciones extramatrimoniales, una con una empresaria sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de trabajar para China y otras con empleadas suyas. Desde entonces, el debate público giró en torno al sexo y al espionaje. Sin embargo, el error decisivo de Huang no estuvo en la bragueta, sino en la cabeza.

Cabe aclarar que la tentación era previsible para cualquiera en su lugar. Un hombre con esa fortuna, esa fama y el control de una tecnología estratégica es un blanco natural de competidores, oportunistas y agencias de espías. Ningún talento elimina el deseo, y nadie le pedía al empresario una vida de monje. Su posición, en cambio, le exigía conocer su punto débil y organizar su entorno para el día en que ese flanco cediera.

Por ejemplo, quien hace dieta y sabe que no resistirá la mesa de una fiesta come antes de salir de su casa. Del mismo modo, el fumador arrepentido no guarda cigarrillos en un cajón. Ninguno de ellos confía en su fuerza de voluntad, y por eso ambos ordenan las circunstancias de antemano. Esa es la variante más útil de la inteligencia, y ya figuraba en el templo griego de Delfos con la inscripción “Conócete a ti mismo”.

Por su parte, Huang jamás armó esa defensa, y la estructura de Nvidia se lo permitió porque ningún puesto estaba por encima del suyo. La tecnológica funcionó desde su nacimiento sin un presidente del consejo de administración, y recién creó esa figura el día del despido, para Harvey Jones, integrante de ese cuerpo desde 1993. Otras grandes corporaciones del sector informan planes de sucesión para el caso de que su líder desaparezca. No obstante, un programa de ese tipo es inútil para frenarlo mientras conserve todo el poder. En consecuencia, nadie tenía la autoridad necesaria para obligar al jefe a decir la verdad.

Así, la falta de preparación fue sólo el primer nivel de la falla, y el segundo resultó más grave. Huang recibió una advertencia concreta en octubre de 2025, cuando un diario estadounidense publicó sus encuentros con la mujer y el asunto llegó a la cúpula de su organización. El ejecutivo respondió entonces que el trato era apropiado. Un año después, repitió por escrito que se trataba de un vínculo comercial corriente. Los destinatarios fueron Tim Teter, el principal abogado de Nvidia, y la jefa de marketing, según mensajes internos conocidos tras su salida. Es decir, dispuso de 12 meses de aviso y los empleó en engañar a quienes debían defenderlo.

Por otra parte, un viejo aforismo de los tribunales enseña que el abogado que se representa a sí mismo tiene a un tonto por cliente. El refrán se queda corto en este caso, porque ese litigante al menos conoce los hechos. Y si bien Huang tenía a su servicio a los mejores juristas del planeta, les entregó una historia falsa. Por lo tanto, cuando estalló el escándalo, sus protectores partían de un relato inexacto, y ninguna estrategia se sostiene sobre esa base.

Esto llevó a que los días finales fueran una improvisación constante. El 29 de octubre, tras una nueva publicación, el fundador afirmó en una entrevista que su relación con la supuesta agente era “completamente normal”; apenas diez días más tarde, admitió la infidelidad en una carta a los empleados, mientras un portavoz aseguraba que seguiría al mando. Unas 24 horas después, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contó desde la Casa Blanca que Huang desconocía los lazos de su amante con Pekín. Luego, el 11 de noviembre, se conoció otro romance con una subordinada, y esa misma noche la junta directiva resolvió la expulsión.

Cada noticia lo obligó a cambiar de versión, y cada giro arruinó la credibilidad de la anterior. La preparación no garantiza la victoria en una crisis, pero su ausencia asegura la derrota. Con un plan, un episodio así puede terminar en una aclaración incómoda y un retiro digno. Sin ese recurso, el caso concluyó en menos de dos semanas con la destitución de uno de los hombres más poderosos del rubro. La conducción quedó, de manera interina, en manos de Colette Kress, la directora financiera.

Después del derrumbe, sus aliados hicieron en pocos días lo que él omitió durante un año. Una petición por su regreso reunió más de 100.000 firmas declaradas, entre ellas la de Elon Musk, dueño de Tesla. Dos fondos accionistas, además, pidieron que se evaluara su reincorporación. Asimismo, la prensa financiera informó que sus allegados armaban un comando para presionar por la restitución. Ese despliegue tardío confirma el diagnóstico, porque lo montaron terceros y llegó con el daño consumado.

Huang probó durante tres décadas que sabía dirigir Nvidia, y en 13 días dejó claro que era incapaz de dirigir a Huang. Su instinto comercial sigue intacto y por eso tantos lo reclaman, pero ningún directorio ignorará ese antecedente. Si alguna vez vuelve, lo hará con un superior vigilándolo y con asesores legales que le exigirán los hechos completos. Los demás fundadores de la industria de la IA correrán la misma suerte, porque sus accionistas les impondrán en los próximos años los controles que nadie le aplicó a él.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie