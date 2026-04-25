El nuevo Malbec: menos madera, más identidad

Hay cepas que viajan y hay cepas que llegan. El Malbec llegó a Argentina desde el sudoeste francés a mediados del siglo XIX, encontró en los suelos áridos y la altura andina condiciones que su tierra de origen nunca pudo ofrecerle, y decidió quedarse para siempre. Lo que ocurrió después es una de las historias más extraordinarias del vino mundial: una variedad que en Francia era secundaria y difícil se convirtió en el símbolo indiscutido de la vitivinicultura argentina. No por decreto ni por marketing, sino porque el terroir local supo sacar de ella lo mejor que tenía.

El Malbec encontró en Argentina su mejor versión. Es una cepa que se adaptó de manera excepcional a nuestro territorio y que logró expresar una identidad muy clara: vinos con buena estructura, fruta definida y gran capacidad de adaptación a distintos estilos. Esa combinación de calidad, consistencia y diversidad es lo que la convirtió en la cepa insignia del país.

Lo que más me apasiona del Malbec argentino hoy es su diversidad. Mendoza sigue siendo el gran eje, con perfiles equilibrados y clásicos que representan lo mejor de la tradición. Pero cuando uno se adentra en el Valle de Uco aparecen vinos más frescos y tensos, con una mineralidad que sorprende. En Salta, la altura extrema aporta intensidad y carácter; en Patagonia, estilos más elegantes y sutiles que nadie hubiera imaginado hace veinte años. Esa multiplicidad de expresiones dentro de una misma cepa es uno de los grandes valores del Malbec contemporáneo, y también uno de sus argumentos más poderosos frente al consumidor internacional.

Porque el Malbec no solo es bueno: evolucionó. En las últimas dos décadas hubo un cambio muy claro hacia la precisión. Se pasó de vinos más concentrados y con fuerte presencia de madera a estilos que priorizan el equilibrio, la frescura y la expresión del origen. También hubo una profesionalización enorme en toda la cadena, desde el viñedo hasta la comunicación. Hoy el Malbec no es solo un vino: es una categoría consolidada a nivel global, con consumidores en cada continente que lo buscan por nombre y por procedencia.

El consumidor actual busca Malbecs más frescos, más bebibles, con menos intervención y mayor identidad de origen. Hay un interés creciente por vinos que cuenten de dónde vienen, con menos maquillaje y más autenticidad. La nueva generación de Malbec pone el foco en el terroir, en la altura, en el manejo más preciso del viñedo. Son vinos con menos madera, más frescura y una identidad más marcada, que conviven perfectamente con los clásicos pero responden a un consumidor más curioso y abierto a explorar.

En cuanto a la gastronomía, el Malbec tiene una versatilidad que pocas cepas pueden igualar. Combina estructura con fruta y acidez de manera que funciona muy bien con carnes rojas a la parrilla —su maridaje más clásico e infalible—, pero también con pastas de salsas intensas, quesos semiduros y platos especiados. Es el vino que mejor acompaña la mesa argentina en toda su amplitud.

Si tuviera que recomendar estilos más que etiquetas puntuales, elegiría tres que representan bien el espectro. Para el consumo cotidiano, el Casa Boher Malbec de entrada, donde el 60% madura doce meses en barricas de roble francés de primer y segundo uso: fresco, directo, honesto. Para entender la nueva generación y la expresión de terroir, el Altos Las Hormigas Appellation Gualtallary, un vino que habla de suelo y altura con una claridad admirable. Y para comprender el potencial de guarda y profundidad que puede alcanzar esta cepa, el Rutini Single Vineyard Gualtallary: complejo, profundo, de esos vinos que uno descorcha y luego se queda pensando.

También merece mención el reciente As Bravas Malbec de Alejandro Vigil, que acompaña con igual soltura carnes, pastas y risottos. Y el Casa Boher de Alejandro "Pepe" Martínez, que con platos especiados encuentra una armonía difícil de superar.

Es injusto nombrar solo algunos cuando el nivel general es tan alto. Pero esa es, en el fondo, la mejor noticia: con el Malbec argentino, siempre hay otro vino esperando para enamorarte de nuevo.

Juan Pablo Maldonado, presidente de Amparo

por Juan Pablo Maldonado