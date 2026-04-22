Agro y datos: cómo los algoritmos cambian el negocio

Durante años trabajé en el corazón de la industria de la nutrición animal. Dieciocho, para ser exactos. Tiempo suficiente para entender que el problema nunca fue la falta de oportunidades, sino la incapacidad estructural del sistema para capturarlas a tiempo. En mercados agroindustriales complejos, donde cada decisión impacta en costos, productividad y competitividad, el tiempo no es solo dinero: es ventaja o atraso.

Lo vi de cerca. Equipos de compras desbordados, operando con los mismos proveedores no por convicción, sino por falta de tiempo para evaluar alternativas. Un circuito que se repite: menos competencia, menos eficiencia, menos ahorro. En paralelo, equipos comerciales con un potencial enorme, pero limitados por la logística. Técnicos que no llegan a cubrir el territorio, clientes que no tienen disponibilidad, leads que se enfrían antes de convertirse en negocios. El problema no es la demanda: es la fricción.

A eso se suma una característica histórica del agro: la enorme mayoría de las operaciones se construyen uno a uno. Relaciones personales, contactos de años, confianza acumulada. Es parte del ADN del sector, y no está mal. De hecho, explica buena parte de su solidez. Pero también limita el alcance. Cuando todo depende de vínculos individuales, el acceso a mejores condiciones queda acotado a los mismos actores de siempre.

Ahí es donde la tecnología empieza a marcar una diferencia real. Los algoritmos permiten abrir múltiples ventanillas en simultáneo, comparar, competir, maximizar opciones. Y, sobre todo, democratizar el acceso. Porque en ese esquema, los clientes medianos y pequeños —que no tienen volumen para negociar— pueden acceder a mejores oportunidades que antes estaban reservadas para pocos.

Esa fricción es el verdadero costo oculto del agro moderno. No aparece en los balances, pero condiciona cada decisión. Durante años, la industria convivió con esa lógica como si fuera inevitable. Como si la complejidad del sector justificara procesos lentos, poco dinámicos y, en muchos casos, ineficientes. Hoy, desde mi rol como CMO de ZUPLI, estoy convencida de que ese paradigma empezó a cambiar. No porque el agro sea menos complejo, sino porque finalmente apareció una herramienta que entiende esa complejidad desde adentro.

ZUPLI no es solo una plataforma tecnológica. Es, en esencia, una forma distinta de organizar el negocio. Una que rompe con el cuello de botella de compras al abrir el juego a más proveedores y multiplicar las oportunidades de licitación, generando competencia real donde antes había inercia. Y que, al mismo tiempo, potencia al área comercial al permitirle amplificar la generación de leads y mejorar la conversión, sin depender exclusivamente de la presencia física. En cada presentación que hacemos, hay un momento que se repite: el asombro. No por sofisticación, sino por lo contrario. Por la simpleza. Porque cuando una solución está bien diseñada, lo complejo deja de ser un obstáculo y pasa a ser una ventaja.

Lo que estamos viendo en este primer onboarding de empresas de nutrición animal y proveedores de materias primas confirma algo que intuíamos: la industria estaba esperando esto. No una revolución discursiva, sino una herramienta concreta que permita trabajar mejor, más rápido y con más información. El agro argentino —y global— está en una etapa donde la eficiencia ya no es opcional. Los márgenes son más ajustados, la competencia más intensa y las decisiones más estratégicas. En ese contexto, seguir operando con modelos que pierden oportunidades por falta de tiempo es, simplemente, quedarse atrás.

Por eso, cuando hablamos de ZUPLI, hablamos de algo más que tecnología. Hablamos de ser parte de la solución. De entender que los problemas que durante años parecieron estructurales, en realidad eran problemas de diseño. Me enorgullece liderar este proceso junto a Agostina Bogni y Hernán Pérez-Monti. Porque no estamos trayendo una herramienta desde afuera: estamos construyendo una solución desde la experiencia real de la industria. La pregunta que queda abierta es simple, pero incómoda: ¿cuántas oportunidades estamos dejando pasar por no tener tiempo?

En un sector donde cada punto de eficiencia cuenta, esa es una pregunta que ya no podemos ignorar.

Candela Martínez, CMO de Zupli

por Candela Martínez