La teoría conspirativa de Alberto Fernández sobre los cacerolazos

El Presidente no tiene pruebas concluyentes o, al menos, no las exhibe. Pero está convencido de que detrás de los ya reiterados cacerolazos en modo balcón que viene soportando su gobierno están las manos de Mauricio Macri y su lugarteniente Marcos Peña, experto en agitar redes sociales, según denuncian sus críticos. El jueves 7 hubo dos turnos, uno a las 18, algo modesto, y otro que sí hizo más ruido a las 20, el nuevo prime time de los caceroleros.

¿De dónde saca esa idea Alberto Fernández? La viene repitiendo en privado y no tanto desde el comienzo de la cuarentena, cuando sonaron por primera vez las cacerolas. En los comentarios en off a los periodistas, sus funcionarios distinguen entre la actitud responsable del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, que suma fotos y encuentros con Alberto, y la postura agitadora del ala dura del PRO, encarnada por Macri y su ex jefe de Gabinete. ¿En qué se basan? Hay indicios sugestivos: aparte de los Boggiano y los Milei, entre los tuiteros que están llamando a estas protestas balconeras hay cuentas que desde el Gobierno identifican como macristas, y que ya participaron en anteriores convocatorias a marchas en favor de Cambiemos. Eso, claro, no significa que esos trolls o como prefieran llamarse sigan a las órdenes de Marcos Peña, pero dos más dos...

El fallecido ex diputado radical Raúl Baglini es recordado por una reflexión que dice que cuanto más cerca se encuentra de llegar al poder un opositor, más responsable se vuelve. Según el llamado Teorema de Baglini, podría entonces concluirse que Macri agita a los caceroleros porque está en el llano, muy lejos del poder, en tanto que a su ex mano derecha Larreta le toca gobernar y ser responsable. Sobre todo, en medio de una pandemia.