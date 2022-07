Sergio Massa, a todo o nada

El tiempo probó que el problema no era “los funcionarios que no funcionan” (tal como señaló públicamente la vicepresidenta en octubre del 2020) sino el propio diseño del Gobierno. Los cambios que se vislumbran apuntan a encontrar un nuevo punto de equilibrio en el proceso de toma de decisiones de la coalición. Todo indica que podría verse un escenario distinto: al presidente Alberto Fernández lateralizado, a un Sergio Massa empoderado y a una Cristina Fernández de Kirchner no vetando un eventual giro pragmático.

El flamante superministro de Economía, reconocido por sus pares como un político profesional, es precisamente por eso destinatario del malhumor de la opinión pública de acuerdo a las encuestas recientes. Quizá por ello vea, en esta coyuntura de crisis económica y social, una oportunidad de redención, una apuesta a todo o nada para salvar su suerte política rescatando al Gobierno del colapso. Quizá su debilidad sea su fuerza. Más arriesga el que tiene menos que perder. La cotización de sus acciones cayó con las del Gobierno y ya está en umbrales mínimos, después la pandemia, donde tuvo el pico máximo. De allí la confianza del ex intendente de Tigre en la audacia y en la generación de expectativas frente a la resignación y la abulia dentro del Frente de Todos.

Decía Maquiavelo: “La fortuna es mujer y se va con los valientes”. Sergio Massa usará toda la fuerza de su seducción. El tiempo y la realidad dirán el resto.