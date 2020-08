Reunión social y sin barbijos: por qué Alberto F y Moyano se creen inmunes

La foto es del sábado 22 y ya se volvió viral. Sonrientes, sin barbijo y a escasos centímetros uno del otro, el anfitrión Alberto Fernández y su invitado Hugo Moyano posan en la Quinta de Olivos. A un costado, sus mujeres, Fabiola Yáñez y Liliana Zulet, y el hijo del camionero, Jerónimo Moyano, los acompañan, también sin respetar la distancia que exigen los infectólogos que alertan sobre el coronavirus. Por lo que cuentan las crónicas, claramente se trató de una reunión social, de esas que el propio Presidente señaló como las responsables de que siguieran multiplicándose los contagios en plena cuarentena. Alberto y Hugo comieron lomo con ensalada y hablaron animadamente durante seis horas de visita. Participaron, además de los ya mencionados, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. O sea, siete personas sin barbijos ni distancia social durante un largo rato compartido en la residencia en la que hoy más recaudos deberían estar tomándose, la del Presidente, que por sus antecedentes pulmonares es paciente de riesgo. Pero no.

¿Qué lleva a personas como Fernández y Moyano a actuar en forma tan irresponsable? El denominador común de ambos es la política y el poder. Y el poder, ya se sabe, marea. El poderoso que no tiene los pies sobre la tierra a menudo actúa como inmortal: cree que no debe rendir cuentas ante la Justicia, siente que los votos son un cheque en blanco, confunde los límites entre el Estado y su persona y, en definitiva, procede como si no lo rigieran las mismas obligaciones que al resto de los ciudadanos. Esa sensación de infalibildad que la ciencia política también ha dado en llamar Síndrome de Hubris es la que lleva al gobernante a creer que nadie ni nada puede afectarlo. Ni siquiera un virus asesino que hace estragos entre sus compatriotas.

Sus médicos deberían tirarle de la oreja a Fernández: el poder no inmuniza.