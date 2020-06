Sin tetas no hay paraíso

El detalle de que sus “tetas” estaban tapadas por pezoneras, tal vez fue el mejor argumento que esgrimió Romina Malaspina, cuando se defendió de las acusaciones que le llovieron desde las redes sociales en las últimas horas. La cuestión, para quienes no estén tema, es que esta bellísima marplatense, ex participante de Gran Hermano, dio el informe del valor del día para el dólar, vestida con un top trasparente y un pantalón hiper ajustado, en el segmento del noticiero de Canal 26 que conduce.

La polémica no se hizo esperar. Algunas de las críticas cayeron sobre el canal 26 al suponer que este medio privilegia la figura de las conductoras por encima del contenido que puedan aportar a sus programas. El caso de Sol Pérez, que conduce un noticiero nocturno en el mismo medio, salió a relucir rápidamente. Pérez, ya entrenada en defender su inteligencia frente a quienes la señalan por su insistencia en resaltar las curvas, dijo en Twitter, “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”.

Romina Malaspina en el aire de Canal 26:

El Instagram de Malaspina, con un millón de seguidores, es la prueba contundente de que (más allá de la línea estética del canal), ella ha hecho de su silueta una marca registrada y su diferencial en los medios.

Y, mal que le pese al feminismo mojigato, el derecho a mostrarse, desnudarse y vestirse según el propio deseo, es parte del arsenal de conquistas que han logrado las mujeres, en tiempos como estos últimos, de luchas denodadas por la igualdad.

Lo que también es verdad, es que en este terreno, la línea entre lo que las mujeres quieren y lo que el medio implícitamente les exige también es lábil y difícil de determinar.

Romina, por lo pronto, defendió como una leona su derecho a exhibir a donde sea las bellas lolas que tiene. “Mientras sigan viendo tetas cómo algo 'anormal' vamos a seguir para atrás . Evolucionen”, escribió. En su último post de Instagram contó de quién era el cuestionado top metálico (inspirado en Paco Rabanne) que había lucido en el programa.

Si algún día Malaspina decide que tiene otras cosas diferentes para dar, ojalá sepa correrse y rearmarse como para que su bello cuerpo no se transforme en un obstáculo. Porque los encasillamientos existen. Y el patriarcado también.