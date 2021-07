Fin de los años 90 y Matías Martin acuñaba un remate televisivo desde la conducción de “Fugitivos” en la pantalla de Telefe: “Y vos, ¿de qué lado estás chabón?”. Uno motto que hoy se repite una y diez veces por día para tratar de entender en la política, las alianzas y candidaturas de cara a las próximas legislativas, pero más aun, para los próximos dos años de gobierno y oposición.

Se le pide a María Eugenia Vidal que explique porqué ahora compite en la Ciudad de Buenos Aires cuando juró tener puesta la camiseta bonaerense. Y a Diego Santilli que haga lo opuesto. “Y vos, ¿de qué lado de la General Paz estás chabón?”, sería ahora el interrogante reversionado.

Se le pide también a Facundo Manes, el rival radical de Santilli en PBA, que explique porque en su lista con bandera UCR pican en punta los “peronistas republicanos” como Emilio Monzó o Joaquín de la Torre: la inclusión de Jesús Cariglino motivó que Margarita Stolbizer, la líder del partido GEN, buscara despegarse.

“Es una alianza con Joaquín de la Torre, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos, la renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento”, expresó Facundo Manes en LN+. Una frase más para que le llovieran críticas.

“La Argentina está demasiado estresada como para que los candidatos nos critiquemos. Yo no voy a criticar a nadie”, sostuvo Manes que había antes puesto en duda el financiamiento de la campaña de su rival: “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”.

Manes había pedido debatir con Larreta y Santilli: “no tengo claro el proyecto de país que quieren”. Y había dinamitado el “fairplay” en la interna al insistir: “No me parece bien que el vicejefe porteño en ejercicio en una pandemia vaya a la provincia ni que María Eugenia (Vidal) haya venido a la Capital. Eso desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

“Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, le contestó Cristian Ritondo. Una vez más el “Y vos, ¿de qué lado estás chabón?”.

Desde el ala larretista de JXC le salieron a recordar a Facundo Manes que hace dos años coqueteaba con el kirchnerismo: presentó su libro “Decir Presente, Hacer Futuro”, entrevistado por Gisela Marziotta en un evento organizado por Nicolás Trotta en la UMET, al mismo tiempo en que Marziotta era protagonista de una fuerte polémica por su aval a una CONADEP para periodistas de la que luego se arrepintió.

Marziotta por su parte tuvo en las últimas semanas una interna sottovoce con Leandro Santoro, el favorito del presidente que terminó imponiéndose en el Frente de Todos para ocupar el primer peldaño de la lista. Santoro encarnaba una paradoja que agitó el Partido Justicialista porteño que dirige Víctor Santa María: “es radical, alfonsinista”.

En vez de defenderse, y explicar que hoy Ricardo Alfonsín, por ejemplo, es parte del FDT como embajador en Madrid, contraatacó, y dijo que conocía a Marziotta de sus inicios en la militancia de la Unión Cívica Radical (UCR). “Fui descubriendo al peronismo a partir de Néstor Kirchner. Todos somos peronistas pero hay gente que tarda más o menos darse cuenta”, contestó la ex periodista.

Marziotta niega además “que haya una apuesta a desperonizar la lista en la Ciudad de Buenos Aires”. “ Es verdad que no somos dirigentes tradicionales. Y es cierto que históricamente no soy dirigente, porque vengo del periodismo. Tampoco me siento hoy una dirigente, sino una militante peronista nacida en Buenos Aires”, aclaró.

Fue Carlos Heller, que comparte esa lista porteña, quien salió a despejar la interna y los reproches para poner una vez más la pelota en el otro lado de la cancha. “Leandro Santoro ha participado de este espacio desde hace muchísimo tiempo, ya ha sido elegido e integrado a las listas del espacio, no es como Manes, que ni siquiera es radical”.

“Santoro es fiel a una tradición de una construcción de fuerzas políticas nacionales y populares, y Manes se suma a la construcción de una fuerza neoliberal. No sé cuál es la virtud que tiene la construcción de Juntos por el Cambio, evidentemente lo que hay es una construcción mediática. La impronta que tiene ese espacio tiene que ver con la conjunción de intereses donde las corporaciones mediáticas son parte del proyecto”, agregó Heller.

“Y Diego Santilli alguna vez habrá ido al Gran Buenos Aires por alguna razón, pero es un muchacho que siempre vivió en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos se dan el lujo de rotar pero es todo lo mismo” cerró el diputado que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda y es muy cercano a Máximo y Cristina Kirchner. “Es todo lo mismo”, la respuesta más oportuna quizás al “¿Y vos, ¿de qué lado estás?”