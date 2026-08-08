Agustina Rossi: “Si uno hace el bien, vuelve el bien”

En una calle tranquila de Belgrano R, detrás de una fachada que simula una embajada, Agustina Rossi recibe a NOTICIAS con la misma sonrisa amplia y la velocidad con la que parece vivir. Habla rápido, se entusiasma con cada tema y salta con naturalidad de una campaña de vacunación a una sesión de kitesurf, de una reflexión espiritual al último proyecto solidario de la Fundación Rossi. La casa, atravesada por el arte, guarda también una historia de resiliencia: parte de ella fue transformada en un centro de rehabilitación especialmente diseñado para Roque, su hijo, quien hace un año y medio sufrió un grave accidente en Pinamar y hoy, contra todos los pronósticos, está recuperado y a punto de empezar la facultad.

A los 50 años, Rossi carga sobre sus hombros un apellido que en Argentina es casi una marca registrada de la salud. Lo que comenzó en 1980 como un consultorio fundado por su padre, el Dr. Enrique Martín Rossi, se convirtió en una de las redes de diagnóstico por imágenes, análisis clínicos y consultorios médicos más importantes del país. Tras la muerte de su padre y, más recientemente, la de su hermano Santiago, Agustina encontró en el trabajo una forma de honrar el legado familiar.

Productora de televisión de formación y especialista en marketing, imprimió al negocio una identidad propia. Hoy es la directora de Centro Rossi, Stamboulian, Laboratorios Hidalgo. “Si no tengo desafíos, me aburro”, dice. Quizás por eso, después de atravesar algunas de las pruebas más difíciles de su vida, eligió seguir mirando hacia adelante, convirtiendo el dolor en movimiento y la adversidad en una nueva forma de ayudar.

Noticias: ¿En qué momento se dio cuenta del peso de su apellido?

Agustina Rossi: Trabajo en esto desde hace 30 años. Día a día uno se va dando cuenta de la responsabilidad que conlleva nuestro trabajo, trabajar en salud no es lo mismo que vender zapatillas. Siempre tuve la dualidad de sentirlo y a la vez tratar de no pensarlo, para tener menos presión.

Noticias: ¿En algún momento pensó en ir por otro lado?

Rossi: Soy productora de televisión, estudié marketing, trabajé muchos años en televisión. Cuando se enfermó mi padre, me puse a trabajar en la empresa. Ahí empecé a aportar mi impronta, a comunicar todo desde el arte, de una manera distinta. También soy muy curiosa, trato de mirar lo que pasa en la sociedad y no vivir en una burbuja. En ese sentido, busco canales innovadores para comunicar la salud, que es un tema complejo.

Noticias: Tanto desde Centro Rossi como en la Fundación se destacan por sus campañas de prevención y concientización, de hecho, el año pasado ganaron un Martín Fierro de Salud por su campaña de vacunación, ¿qué significa para usted?

Rossi: Me han pasado cosas bastante duras en la vida, el fallecimiento de mi padre, de mi hermano, el accidente de mi hijo, y mi trabajo me da mucha alegría, mucho placer. Al haber pasado por situaciones tan fuertes a nivel personal, mi trabajo es como un juego, pero lo tomo con responsabilidad. Trato de que la vara esté cada vez más alta. Soy muy exigente. Trato de que cada año las campañas sean más efectivas y lleguen a más gente. Tenemos una pata solidaria muy fuerte, el año pasado, con la campaña por la que ganamos el Martín Fierro, fuimos a vacunar a 6000 chicos en diferentes barrios de forma gratuita. Recientemente llevamos adelante una campaña enorme de donación de sangre.

Noticias: ¿Qué es lo que más le interesa comunicar desde la salud?

Rossi: Todo lo que tiene que ver con la prevención.

Noticias: Cuando se empezó a meter más en la empresa con estas ideas, ¿fue encontrando el espacio para llevar su visión?

Rossi: Sí. Al principio me costó, la salud siempre se comunicó de una manera muy seria y yo trato de hacerlo con alegría, porque son cosas muy fuertes.

Noticias: Frecuentemente organizan charlas para mujeres emprendedoras. ¿En algún momento sintió como mujer alguna dificultad para ser más respetada o tomada en serio?

Rossi: No. Más allá de mi forma de ser más disruptiva, la gente me respeta un montón porque ve el resultado, la gente nos elige cada vez más. Más allá de que no estamos ajenos a lo que está pasando en el país.

Noticias: ¿Cuál es el desafío más grande para la salud en este contexto?

Rossi: Poder cumplir con la calidad. Esa calidad hace que después haya un buen diagnóstico, haya buenos médicos, además de un buen equipamiento. Si no tenés buenos médicos, es como darle una Ferrari a alguien que no sabe manejar.

Noticias: ¿Qué destaca del grupo humano?

Rossi: Nosotros somos una familia. Somos seis hermanos, trabajamos los seis con mi mamá (Eugenia Cerdá) y siempre trabajamos en circular. Esa forma de trabajar hace que la empresa siga girando. Está bueno aprender de gente más joven.

Noticias: ¿En algún momento fue difícil trabajar con la familia?

Rossi: Al principio sí. Hasta que cada uno encontró su lugar y lo respetó. Todo se habla. Para nosotros lo más importante es trabajar en equipo.

Noticias: ¿Cuál fue el legado que les dejó su padre?

Rossi: Nos dejó la frase del Martín Fierro “Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera”. La empresa era como un hermano más, eso siempre nos dio mucha energía. Somos todos muy parecidos. Nos protegemos y trabajamos bien, pero obviamente nos costó.

Noticias: ¿Hay continuidad familiar?

Rossi: Sí, la idea es armar todo para la tercera generación.

Noticias: ¿Cómo se definiría como líder?

Rossi: Soy una líder muy activa, perseverante, alegre, constante, exigente. Soy una líder positiva y siempre trato de aprender del resto.

Noticias: ¿Qué es lo que más le cuesta de su trabajo?

Rossi: La exposición.

Noticias: ¿Y su vida más allá del trabajo?

Rossi: Me encanta el deporte, ando en jet ski dos o tres veces por semana, voy mucho a mi casa del Tigre, trabajo mucho desde ahí también, para encontrarme en un espacio creativo. Me hace muy bien el contacto con la naturaleza. También hago kitesurf. Me sirve para desconectar. Es mi cable a tierra. Si no tengo desafíos, me aburro. Las tres cosas que más me gustan hacer son: el deporte, pasar música y pintar. Me gusta mucho estar sola. Amo el agua.

Noticias: ¿Cuáles son sus próximos desafíos?

Rossi: Ahora estoy en un momento medio de standby, vengo de años bastante complejos. Mi hijo tuvo un accidente hace un año y medio, le armé todo un centro de rehabilitación en mi casa, me di cuenta de que el sistema no estaba dando lo que mi hijo necesitaba. Pensé: “Si yo trabajo de esto, ¿cómo no lo puedo armar yo para él, después de tantos años de trabajar en salud?”. Plasmé mi experiencia en una PYME acá en casa.

Noticias: ¿Cómo ayudó su experiencia?

Rossi: A mi hijo me lo dieron por muerto muchas veces. Siempre creí que él iba a salir. Estuvimos viviendo como seis meses en terapia intensiva juntos. Mientras estaba en terapia intensiva, le armé un gimnasio y todo lo que necesitaba. Lo traje muy complicado. Nadie creía que mi hijo iba a salir. Hoy él habla, come, camina, está por empezar la facultad. Hoy, con el diario del lunes, pienso que me salió bien, pero era mi jugada. Tuve 45 personas trabajando acá en casa con él, tenía cinco o seis terapias por día.

Noticias: Está muy conectada con lo médico, pero ¿tiene una pata espiritual también?

Rossi: Re. A mí me cambió la vida. Empecé a meditar, conecté con la parte espiritual, pintaba mandalas, todo mientras mi hijo estaba dormido. Ese costado se potenció. Uno no puede cambiar la realidad, no me hubiese servido de nada enojarme con lo que me estaba tocando. Me tuve que amigar con mi realidad y transitarla lo mejor posible.

Noticias: Y ahora que pasó todo, ¿cómo se siente?

Rossi: Me volvió el alma al cuerpo. Hoy por hoy mucha gente me llama para pedirme consejos, también me ofrecieron armar un centro de rehabilitación, es un proyecto que llevaré a cabo más adelante, seguramente. Por ahí podemos ayudar a otras personas. A veces el sistema de salud te da rehabilitaciones estándar, yo a Roque le armé una rehabilitación específicamente para él. Tuve la posibilidad, la audacia y la valentía, tuve que tomar una decisión sin dudar. El padre de mi hijo lo respetó (n.d.r.: su exmarido es el médico Pablo Bañares).

Noticias: ¿Cuál cree que es su misión?

Rossi: Mis amigas me dicen que soy como un angelito. Me gusta mucho ayudar. Estoy muy agradecida a la vida. Está bueno que cada uno mire un poquito para los costados y se dé cuenta de que la gente necesita que seamos un poco más solidarios. No hay que ser egoístas.

Noticias: Siempre se dice que Argentina es un país muy solidario

Rossi: Creo que somos muy solidarios, pero siempre falta un poco más, siempre hay necesidades.

Noticias: ¿Qué es lo que recibió y qué va a dejar?

Rossi: Me dieron una oportunidad y yo supe aprovecharla. Y mi legado es la fortaleza, constancia, decisión. Si uno hace el bien, vuelve el bien.