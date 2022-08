El revival de Aíto de la Rúa: romances y perfil de “empresario cool”

El nombre de Aíto de la Rúa, (como se conoce a Fernando De La Rúa Jr.) el menor de los hijos del ex presidente Fernando de la Rúa, volvió a sonar en los últimos días. No solo porque se confirmó que a sus cuarenta y seis años espera un hijo junto a la actriz Calu Rivero, si no porque la modelo y actriz Silvina Luna confesó recientemente que tuvo un “romance de verano” con el empresario.

Las miradas siempre estuvieron puestas sobre Antonio, hermano mayor de Aíto, sobre todo por haber sido pareja y manager de la cantante Shakira (relación que terminó en infidelidad y juicio) y porque, hasta hace un tiempo, poco se sabía sobre el menor de los De la Rúa. Pero Aíto prueba que tiene brillo propio componiendo su perfil de “empresario cool”.

Aíto y Antonio junto a su padre, Fernando De la Rúa.

Aíto, que reparte su tiempo entre California y Europa, y llegó a vivir en el 2005 en Madrid, lugar en el que lideraba un proyecto relacionado con telecomunicaciones, también participa de negocios como el arte y el rubro inmobiliario. Incluso llegó a ser cofundador y director ejecutivo del portal educativo Educ.ar.

Pero su negocio más llamativo y audaz es la medicina psicodélica: es directivo de una empresa que hace investigaciones con hongos alucinógenos, los cuales se usan en muchas partes del mundo para tratar diversos problemas, sobre todo los vinculados al bienestar mental.

“Lamentablemente, en la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias”, contó Aíto a Radio 10. Contó también que, con el objetivo de desarrollar el proyecto, viajó a Holanda, donde se conectó con especialistas en las universidades, desde neurocientíficos hasta médicos.

Romances

Calu Rivero hablaba recientemente de su amor por Aíto de la Rúa. "Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto". A sus 34 años, la actriz espera su primer hijo, mientras sube a su cuenta de Instagram fotos en la finca “La Colorada”, ubicada en el partido de Rocha, que fue comprada alguna vez por Antonio y Shakira, y luego de la separación quedó del “lado De La Rúa”.

Silvina Luna contó recientemente detalles sobre su "romance de verano" con Aíto De La Rúa. "Es un divino"; dijo la modelo y actriz.

El hijo "tapado" del ex presidente ahora festeja su fama de seductor. Antes de Calu, el empresario tuvo un “romance de verano” con la modelo y actriz Silvina Luna. “Es muy buena persona, un divino. Me gusta la pareja con Calu, como que los re veo juntos”, comentó Luna sobre la feliz pareja que hace con Calu.

Silvina aún recuerda con cariño la última vez que se vieron “como amigos”: nada menos que en Marruecos, en la inauguración de un hotel de Aíto. Además, el joven empresario llegó a tener también un romance con la modelo uruguaya Vitto Saravia. Viajes, dinero, negocios exóticos y un bebe en puerta, la vuelta de Aíto a la popularidad.