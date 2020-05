Barbie Simons: “Siempre fui muy cholula de Hollywood”

“Reconozco que soy un poco hipocondríaca así que me cuido mucho y en casa tengo media farmacia”, cuenta Barbie Simons que vive en un coquetísimo departamento en Las Cañitas, con Myla, su perrita maltés. Sus días arrancan muy temprano, para hacer el noticiero de C5N, “Mañanas argentinas”, y por las tardes es panelista de “Hay que ver”, que emite Canal 9. Además, los jueves a la medianoche conduce “Chicas pochocleras”, también por C5N. Claro que antes de esta pandemia por el COVID-19, sus días eran más agitados y Barbie iba al gimnasio, a yoga y cada noche tenía encuentros con amigos. Todo eso se modificó con la cuarentena aunque sus citas con su novio siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque Maximiliano Klevelich, empresario del ramo automotor, vive en Miami y hace rato ya que se ven a través de Facetime. “Casi todas las noches nos conectamos y muchas veces cenamos juntos, uno de un lado de la pantalla y otro del otro”, detalla Barbie. “Y nos vemos cada dos semanas, más o menos. Bueno, nos veíamos antes de todo esto”.

Estaba en los Estados Unidos cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. “Estuve en Nueva York por 30 horas para entrevistar a Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders, que estrenaba una película, y después volé a Los Ángeles para el lanzamiento de Mulan, la película de Disney, y estuve 48 horas. Y como no había vuelo directo a Buenos Aires, pasé por Miami y aproveché para ver a mi novio. Fueron apenas seis horas que estuvimos juntos, pero valieron la pena. Cuando estaba camino al aeropuerto, me llamaron de C5N para avisarme que no fuera a trabajar porque habían activado el protocolo y tenía que estar en cuarentena, por dos semanas. Subí al avión con toda mi hipocondría. Era 11 de marzo y el panorama era otro, pero tenía miedo de contagiarme. Me dio como un ataque de pánico, que alguna vez ya tuve, y no quería viajar sola. Si mi novio hubiera tenido el pasaporte en ese momento, hubiera viajado conmigo. Al final, me tomé un rivotril y me tranquilicé. Nunca tomo nada, pero tenía miedo de subir al avión y viajar sola. Llegué a mi casa e hice la cuarentena, y durante dos semanas no pude salir ni a sacar la basura. Por suerte nunca tuve síntomas ni nada. Me traían las compras a la puerta de casa y yo dejaba el dinero”.

Noticias: ¿Cómo fue el regreso al trabajo?

Barbie Simons: La primera vez que salí a la calle me sentí muy rara. Reconozco que el impacto fue muy fuerte porque no había nadie en la calle, al principio. Parecía que estaba en una serie de ciencia ficción. Agradezco poder salir dos veces al día para trabajar y tener contacto con mis compañeros. Me mantengo con la cabeza ocupada, sino estaría todo el día mirando tele y me volvería loca. Trato de no sobreinformarme: veo algo de noticias a la mañana temprano y un poco a la noche, porque con mi hipocondría y mi paranoia me volvería loca. Hubo días en que me tomaba la fiebre a la mañana, a la tarde y a la noche. Me desespera esta incertidumbre. Hago entrevistas en vivo por Instagram y a veces pienso si ese será el futuro de mi trabajo. Había firmado un acuerdo para mostrar cápsulas con entrevistas en todos los cines Atlas del país. Y quién sabe cuándo vuelvan los cines. Siento que muchos hábitos y conductas van a cambiar para siempre.

Noticias: Ahora que pasa más tiempo en casa, ¿cómo se lleva con los quehaceres domésticos en tiempos de cuarentena?

Simons: ¡Nunca había limpiado tanto como ahora! Tengo un TOC con el orden y ahora también con la limpieza. En la cuarentena estricta que tuve que hacer cuando volví del viaje, aproveché para sacar ropa que no usaba y regalar. Y tiré un montón de medicamentos vencidos. Vi fotos viejas, y encontré cartas de una amiga de cuando éramos chicas.

Noticias: ¿Cómo es una relación a distancia? ¿Le funciona?

Simons: Mi novio vive en Miami y nos vemos por camarita nada más. Tenemos una relación a distancia desde el inicio pero es muy distinto saber que en dos semanas te vas a ver. Ahora tenemos la incertidumbre de no saber cuándo nos vamos a encontrar. Hay días muy angustiantes y otros en los que pensamos que si vencemos esto, vencemos cualquier cosa. Algunos dicen que hasta noviembre no van a abrir las fronteras, o hasta marzo de 2021 y esas suposiciones son angustiantes. Quizá no vuelva a verlo por seis meses. Pero al mismo tiempo nos adaptamos. Con mi novio nos funciona la relación a distancia. Estamos re bien así. Cada pareja es un mundo.

Noticias: ¿Cómo se conocieron?

Simons: Nos conocimos en marzo del año pasado. Nos presentó Zulemita (Menem), y empezamos a salir al mes. Tuvimos un impasse de dos meses en julio y agosto, y después volvimos. Nos extrañamos.

Noticias: ¿Alguno de los dos pensó en mudarse?

Simons: Mi corazón y mis raíces están acá, esta mi tierra. Acá viven mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, mi abuelo materno y su mujer, Chiche, que la amo, mis amigos de toda la vida. Soy una persona muy independiente, estoy acostumbrada a mis tiempos, a mis espacios. Tuve convivencias cortas, y pocas, y siempre tuve mi lugar. Y Maxi vive allá desde hace años y tiene dos hijos hermosos. Las cosas, por ahora, son así y está bien. Nos comunicamos diez veces por día. Por otra parte, la maternidad no es un pendiente. No siento la necesidad de ser madre. Me gusta la vida que tengo. Soy muy pegada a mi abuelo y no verlo es una de las cosas que más me angustia. En tiempos normales nos vemos tres veces por semana y ahora no lo veo desde principio de marzo aunque hacemos videollamadas y es una salvación. Mi abuelo, a sus 91 años, está con un cáncer y se está haciendo quimio. Me angustia no poder acompañarlo pero, por suerte, la próxima lo llevo yo con un permiso y eso me pone contenta.

Noticias: ¿A qué otras cosas tuvo que adaptarse?

Simons: Soy muy amiguera. Ahora hacemos encuentros virtuales con mis amigas. Tengo varios grupos: las del colegio, las de la vida, las de Miami, las del country. Todos los días tengo una salida virtual distinta, con un vinito o un gin tonic en mano. Otra cosa diferente es pasar las 24 horas del día con mi perrita Myla. Además, hago yoga virtual con mi profe, y es raro pero mantengo mi práctica y acomodo todo para sentirme en su estudio: las almohadillas para los ojos en el momento de la meditación, palo santo, el ladrillo. Además hago terapia por Facetime; fundamental en estos tiempos difíciles. El tema del asilamiento trae muchos daños colaterales y eso me da miedo. De todas maneras trato de ser positiva. En una hora paso por todos los estados, y voy de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos.

Noticias: Trabajó durante muchos años en Miami y tenía una carrera prometedora, ¿por qué decidió volver?

Simons: Mi hermana Vanesa estaba estudiando en Miami, cuando pasó lo de mi papá (Leonardo Simons se suicidó en el 96). Fue algo muy fuerte y quise mudarme con mi hermana. Mi mamá (Alicia Gorbato), por suerte, me acompañó en esa decisión. Terminé el secundario allá, hice pasantías en radio mientras estaba en la universidad, y pasé de dar los reportes del tráfico a hacer espectáculos y terminé conduciendo mi programa. Estudié radiobroadcasting, que es periodismo y locución. Me costó muchos años hacerme un nombre y ocupar un lugar. Viví durante 12 años en Miami y había hecho una muy linda carrera pero volví y empecé de cero. Sentía que tenía todo y no tenía nada porque mi mamá y mi hermana se habían vuelto, yo había terminado con mi novio de ese momento, y mi abuelo se enfermó. Laburaba todo el día y mi felicidad era volver a casa y ver a mis dos perros. Volví a Buenos Aires hace once años y no me arrepiento de nada. Estoy súper agradecida de haber podido vivir afuera, maduré y aprendí. Siempre me movieron las emociones. Y acá hice otra vez mi caminito. Muchos piensan que viajo y la tengo fácil, pero no es así. Es cierto que viajo un montón, pero me lo gestiono todo yo desde hace muchos años. Soy la productora de mi propio contenido. Es mucho trabajo, me lleva mucho tiempo pero lo disfruto. Produzco mis notas, me maquillo, busco mis vestidos y estoy espléndida para hacer las entrevistas. Cuando vuelvo, me paso horas frente a la computadora editando. Es todo un laburo que no se ve pero está. Siempre fui muy cholula de Hollywood.

Noticias: ¿Quién es el actor de Hollywood más buena onda?

Simons: Varios. Tom Cruise me parece un amor total, re buena onda. Una vez lo entrevisté vestida de novia, para reírnos un rato. Estaba soltero, había anunciado su separación hacía poco tiempo, y se rió mucho.

Noticias: ¿Algún personaje difícil?

Simons: Harrison Ford y Charlize Theron son bastante mala onda y nunca te reman las notas.

Noticias: Pasaron más de veinte años desde la muerte de su papá. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte?

Simons: Lo extraño un montón y está presente todos los días de mi vida, en cada cosa que hago. Los técnicos de Telefe y de Canal 9 me hablan mucho de mi papá, y también las personas del medio que lo conocieron. Y es re lindo escucharlos: se me infla el pecho. A veces, en la calle, todavía hoy me paran para decirme que admiraban a mi papá, que crecieron mirando sus programas. Y me llena de orgullo. Es como sentirlo vivo todo el tiempo.